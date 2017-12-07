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Amazon Son Dakika Fırsatları başlıyor

Amazon'un Son Dakika Fırsatlar'ı 7 Aralık tarihinde başlıyor. İki hafta boyunca sürecek kampanya dönemi boyunca pek çok ürünü yüzde 50'ye varan indirim ile satın alabilirsiniz.
1 yıl
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20
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Amazon Son Dakika Fırsatları başlıyor
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Black Friday ve Cyber Monday indirim dönemleri geride kaldı ancak Amazon’da fırsatlar devam ediyor. Son Dakika Fırsatları isimli indirim dönemi boyunca çok satan ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler olacak.

Son Dakika Fırsatları, 7-22 Aralık boyunca devam edecek. Bu dönem süresince her gün belirli ürünler o güne özel olarak indirimli fiyattan satılacak.

Şuanda 82,99 euroya satılan Sandisk SSD Plus 240 GB modelini Son Dakika Fırsatları kapsamında uygun fiyattan satın alabilirsiniz. Ürünü indirimli fiyattan satın almak için şimdiden sepete ekleyebilir ve 7 Aralık saat 06.00’dan itibaren aşağıdaki link'ten sepete eklediğiniz takdirde indirimli fiyattan sipariş geçebilirsiniz.

Sandisk SSD Plus 240 GB


Günün indirimlerini yakalamak ve sürpriz indirimleri takip etmek için buradan kampanya sayfasına ulaşabilirsiniz. Kampanya sayfasındaki ürünlerin detay sayfasında ürünün Türkiye’ye gönderilmediği yazsa da sepete ekleyip son aşamaya kadar ilerlediğinizde herhangi bir hata ile karşılaşmayacaksınız. Gerçekten gönderimi yapılmıyorsa adres seçiminden sonra bir uyarı mesajı alacaksınız.

Eğer satın siparişiniz için vergi ödenmesi gerekiyorsa Amazon otomatik olarak bu ücreti tahsil ediyor. Bu sayede gümrük işlemleri ile uğraşmıyoruz. Buna ek olarak eğer ürünün satıcısı Amazon.de ise ve sepet tutarı 49 euro üzerindeyse adresinize ücretsiz kargo ile gönderim yapılmaktadır.


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aeser 1 yıl en beğenilen
Anlaşılan hedef bu sene tutmadı habire amazon konusu.
Tıklamak yok.
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yigit+ 1 yıl
bu ne biçim fırsat konusu hani fırsat nerede? üyeler yapsa banlarsınız.
Yanıtla +35
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voodoo child 1 yıl
mesajimi silmisler

istediginiz kadar dh ahalisiniz kaziklamaya calisin, eminim hic kimse sizin linklerinizden alisveris yapmayacaktir.. sizin linkleriniz yuzunden amazon urunlere zam yapar ancak...
mesajimi silmisleristediginiz kadar dh ahalisiniz kaziklamaya calisin, eminim hic kimse sizin linklerinizden alisveris yapmayacaktir.. sizin link...
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Yanıtla +29
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1 Avatar
12 Angry Men 1 yıl
Yurt dışında hayat çok güzel, her şey ucuz ve ulaşılabılır. Biz ise sürünüyoruz, ucuz dedıklerı şeylere bak.
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MertMeteAlp 1 yıl
Sıcak fırsatlara dadandı bunlar.
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smart1978 1 yıl
Amazon gibi sitelerden vergisi bizden diye kampanya yapilsa o zaman ilgi cekebilir ...
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Erkka 1 yıl
Adam sandık eşeğe alnımıza değdi fırsatı
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zaomss 1 yıl
Eğer donanımhaber samimi bir platformsa habere indirimli fiyatları ekler. Eğer değilse zaten haberin şeklinden belli
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.Eray. 1 yıl
bu fiyata taaa oradan niye alalım çıldırdık mı aliexpresste daha ucuz ürünler var
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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voodoo child 1 yıl
mesajimi silmisler

istediginiz kadar dh ahalisiniz kaziklamaya calisin, eminim hic kimse sizin linklerinizden alisveris yapmayacaktir.. sizin linkleriniz yuzunden amazon urunlere zam yapar ancak...
Yanıtla +29
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_GRKM_ 1 yıl
369 Tl ye buradan alabilirsiniz.HB(Sandisk SSD Plus 240 GB)
Yanıtla +1
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gurkanse 1 yıl
ne seçsem ürün olarak "üzgünüz ülkenize gönderim yok" aliexpress gearbest vb bütün sitelerde yasaklı ürünler hariç herşeyi gönderiyor.yeterki satın alalım ama amazonun bu naz niyazını bir türlü anlayamadım bu gönderim konusunda
Yanıtla +3
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gurkanse 1 yıl
49 € ve üzeri ücretsiz kargo
30 € ve üzeri %20 ek vergi
ne anladık biz bu işten
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