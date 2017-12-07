Amazon Son Dakika Fırsatları başlıyor

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Black Friday ve Cyber Monday indirim dönemleri geride kaldı ancak Amazon’da fırsatlar devam ediyor. Son Dakika Fırsatları isimli indirim dönemi boyunca çok satan ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler olacak.

Son Dakika Fırsatları, 7-22 Aralık boyunca devam edecek. Bu dönem süresince her gün belirli ürünler o güne özel olarak indirimli fiyattan satılacak.

Şuanda 82,99 euroya satılan Sandisk SSD Plus 240 GB modelini Son Dakika Fırsatları kapsamında uygun fiyattan satın alabilirsiniz. Ürünü indirimli fiyattan satın almak için şimdiden sepete ekleyebilir ve 7 Aralık saat 06.00’dan itibaren aşağıdaki link'ten sepete eklediğiniz takdirde indirimli fiyattan sipariş geçebilirsiniz.

Sandisk SSD Plus 240 GB

Günün indirimlerini yakalamak ve sürpriz indirimleri takip etmek için buradan kampanya sayfasına ulaşabilirsiniz. Kampanya sayfasındaki ürünlerin detay sayfasında ürünün Türkiye’ye gönderilmediği yazsa da sepete ekleyip son aşamaya kadar ilerlediğinizde herhangi bir hata ile karşılaşmayacaksınız. Gerçekten gönderimi yapılmıyorsa adres seçiminden sonra bir uyarı mesajı alacaksınız.

Eğer satın siparişiniz için vergi ödenmesi gerekiyorsa Amazon otomatik olarak bu ücreti tahsil ediyor. Bu sayede gümrük işlemleri ile uğraşmıyoruz. Buna ek olarak eğer ürünün satıcısı Amazon.de ise ve sepet tutarı 49 euro üzerindeyse adresinize ücretsiz kargo ile gönderim yapılmaktadır.