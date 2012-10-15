Amazon, Texas Instruments'ın mobil çip bölümünü satın almayı planlıyor olabilir





Kindle tablet bilgisayarlarında yer verdiği OMAP çiplerinin NVIDIA'nın Tegra çözümleriyle eşit düzeyde olduğunu savunarak bu donanımları kullanmaya devam eden Amazon, Texas Instruments'ın mobil bölümünü satın alabilir. Bir İsrail gazetesi olan Calcalist'in geçmişte güvenirliliğini ispatlamış editörü Assaf Gilad'ın iddiasına göre; çevrimiçi perakendeci, Dallas merkezli yarı iletken üreticisinin mobil işlemci departmanını satın almak için görüşmelere başlamış. Milyar dolarlık bir alım olması beklenen TI'ın mobil bölümü için Amazon'un ödeyeceği rakam henüz netleşmiş değil.

Geçen ay gerçekleştirdiği yatırımcı konferansında sektörün hedefleri için yeterince büyük olmadığını gerekçe göstererek mobil işlemci faaliyetlerini satmayı planladığını açıklayan Texas Instruments, çip üretiminde otomotiv, endüstriyel, kurumsal iletişim ve robot pazarlarına odaklanmayı düşündüğünü bildirmişti. İlerleyen günlerde mobil operasyonların tamamen durmadığı firma temsilcileri tarafından aktarıldı. Ancak Texas Instruments'ın mobil endüstriye artık sıcak bakmadığı biliniyor. Üreticinin en önemli müşterilerinden Amazon ise kısa süre önce Kindle tabletlerinin satışlarından kar elde edemediğini belirtmişti. Üretim maliyetlerini düşürmek isteyen Amazon kendi mobil işlemci çalışmalarını yürüterek bütçe dostu çözümlerini daha esnek bir şekilde fiyatlandırabilir. Bununla birlikte Barnes&Nobles gibi güçlü rakiplerinin de müşterisi olduğu OMAP çiplerin yöneticisi haline gelerek içerik odaklı giriş seviye tablet pazarında önemli bir avantaj sağlayabilir.

Her iki firmanın sözcüleri de söylentiler konusunda açıklama yapmaktan kaçındı. Alımın gerçekleşmesi halinde Amazon, kendi işlemcilerini geliştiren Samsung ve Apple ile rekabetini farklı bir seviyeye taşımış olacak. Bu agresif gelişmenin ardından Amazon markalı akıllı telefonları da piyasada görmemiz mümkün olabilir.

http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3584838,00.html