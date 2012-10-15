Amazon, Texas Instruments'ın mobil çip bölümünü satın almayı planlıyor olabilir

Haber Editörü
Kindle tablet bilgisayarlarında yer verdiği OMAP çiplerinin NVIDIA'nın Tegra çözümleriyle eşit düzeyde olduğunu savunarak bu donanımları kullanmaya devam eden Amazon, Texas Instruments'ın mobil bölümünü satın alabilir. Bir İsrail gazetesi olan Calcalist'in geçmişte güvenirliliğini ispatlamış editörü Assaf Gilad'ın iddiasına göre; çevrimiçi perakendeci, Dallas merkezli yarı iletken üreticisinin mobil işlemci departmanını satın almak için görüşmelere başlamış. Milyar dolarlık bir alım olması beklenen TI'ın mobil bölümü için Amazon'un ödeyeceği rakam henüz netleşmiş değil.
Geçen ay gerçekleştirdiği yatırımcı konferansında sektörün hedefleri için yeterince büyük olmadığını gerekçe göstererek mobil işlemci faaliyetlerini satmayı planladığını açıklayan Texas Instruments, çip üretiminde otomotiv, endüstriyel, kurumsal iletişim ve robot pazarlarına odaklanmayı düşündüğünü bildirmişti. İlerleyen günlerde mobil operasyonların tamamen durmadığı firma temsilcileri tarafından aktarıldı. Ancak Texas Instruments'ın mobil endüstriye artık sıcak bakmadığı biliniyor. Üreticinin en önemli müşterilerinden Amazon ise kısa süre önce Kindle tabletlerinin satışlarından kar elde edemediğini belirtmişti. Üretim maliyetlerini düşürmek isteyen Amazon kendi mobil işlemci çalışmalarını yürüterek bütçe dostu çözümlerini daha esnek bir şekilde fiyatlandırabilir. Bununla birlikte Barnes&Nobles gibi güçlü rakiplerinin de müşterisi olduğu OMAP çiplerin yöneticisi haline gelerek içerik odaklı giriş seviye tablet pazarında önemli bir avantaj sağlayabilir.
Her iki firmanın sözcüleri de söylentiler konusunda açıklama yapmaktan kaçındı. Alımın gerçekleşmesi halinde Amazon, kendi işlemcilerini geliştiren Samsung ve Apple ile rekabetini farklı bir seviyeye taşımış olacak. Bu agresif gelişmenin ardından Amazon markalı akıllı telefonları da piyasada görmemiz mümkün olabilir.
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3584838,00.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
200 dolara ortalama ile masaüstü bir işlemci satılırken
10- 20 dolara 1 milyar adet satılsa bir intelin satışına yetişemeyecek
onun için toplam mebla olarak mobil bir pc kadar beklentileri karşılamayacak.
Ve bir kaç firma hariç kimse mobil donanim üretmeyecek.
Arge bakımındanda çok uğraştıran bir bölüm.ısı , güç tüketimi , boyutları gibi
mobil donanımın fazla bir ömrü olduğunu sanmıyorum.
Sektörün yeterince büyük olmayan hali buysa...
Yani sektor daha ne kadar buyuyebilir. Milyonlar gecildi milyarlar telefuz ediyor.
Aslında TI'nin işlemcileri Nvidia ve Qualcomm işlemcilerinden çok daha kaliteli. Buna rağmen tercih edilmemesine anlam veremiyorum. Halbuki OMAP 4 serisi ile çift çekirdekte Tegra 2 ve Snapdragon S3 işlemcilerden performans olarak çok daha öndeydi. Keza OMAP 5 ile de Exynos 5 ile birlikte ortalığın tozunu attıracaklardır.