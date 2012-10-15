Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon, Texas Instruments'ın mobil çip bölümünü satın almayı planlıyor olabilir

6 yıl
1,1b
1
5
Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kindle tablet bilgisayarlarında yer verdiği OMAP çiplerinin NVIDIA'nın Tegra çözümleriyle eşit düzeyde olduğunu savunarak bu donanımları kullanmaya devam eden Amazon, Texas Instruments'ın mobil bölümünü satın alabilir. Bir İsrail gazetesi olan Calcalist'in geçmişte güvenirliliğini ispatlamış editörü Assaf Gilad'ın iddiasına göre; çevrimiçi perakendeci, Dallas merkezli yarı iletken üreticisinin mobil işlemci departmanını satın almak için görüşmelere başlamış. Milyar dolarlık bir alım olması beklenen TI'ın mobil bölümü için Amazon'un ödeyeceği rakam henüz netleşmiş değil.
Geçen ay gerçekleştirdiği yatırımcı konferansında sektörün hedefleri için yeterince büyük olmadığını gerekçe göstererek mobil işlemci faaliyetlerini satmayı planladığını açıklayan Texas Instruments, çip üretiminde otomotiv, endüstriyel, kurumsal iletişim ve robot pazarlarına odaklanmayı düşündüğünü bildirmişti. İlerleyen günlerde mobil operasyonların tamamen durmadığı firma temsilcileri tarafından aktarıldı. Ancak Texas Instruments'ın mobil endüstriye artık sıcak bakmadığı biliniyor. Üreticinin en önemli müşterilerinden Amazon ise kısa süre önce Kindle tabletlerinin satışlarından kar elde edemediğini belirtmişti. Üretim maliyetlerini düşürmek isteyen Amazon kendi mobil işlemci çalışmalarını yürüterek bütçe dostu çözümlerini daha esnek bir şekilde fiyatlandırabilir. Bununla birlikte Barnes&Nobles gibi güçlü rakiplerinin de müşterisi olduğu OMAP çiplerin yöneticisi haline gelerek içerik odaklı giriş seviye tablet pazarında önemli bir avantaj sağlayabilir.
Her iki firmanın sözcüleri de söylentiler konusunda açıklama yapmaktan kaçındı. Alımın gerçekleşmesi halinde Amazon, kendi işlemcilerini geliştiren Samsung ve Apple ile rekabetini farklı bir seviyeye taşımış olacak. Bu agresif gelişmenin ardından Amazon markalı akıllı telefonları da piyasada görmemiz mümkün olabilir.  

http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3584838,00.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pCkOpAtuS 6 yıl
Mobil Bölümü fiyatlar yüzünden donanım üreticilerini üzen bir bölüm.
200 dolara ortalama ile masaüstü bir işlemci satılırken
10- 20 dolara 1 milyar adet satılsa bir intelin satışına yetişemeyecek
onun için toplam mebla olarak mobil bir pc kadar beklentileri karşılamayacak.
Ve bir kaç firma hariç kimse mobil donanim üretmeyecek.
Arge bakımındanda çok uğraştıran bir bölüm.ısı , güç tüketimi , boyutları gibi
mobil donanımın fazla bir ömrü olduğunu sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celo68 6 yıl
"sektörün hedefleri için yeterince büyük olmadığını gerekçe göstererek mobil işlemci faaliyetlerini satmayı planladığını açıklayan" = beceremiyoruz biran önce satalım.
Sektörün yeterince büyük olmayan hali buysa...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl celo68
celo68
"sektörün hedefleri için yeterince büyük olmadığını gerekçe göstererek mobil işlemci faaliyetlerini satmayı planladığını açıklayan" = beceremiyoruz biran önce satalım.
Sektörün yeterince büyük olmayan hali buysa...

Yani sektor daha ne kadar buyuyebilir. Milyonlar gecildi milyarlar telefuz ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 6 yıl celo68
celo68

"sektörün hedefleri için yeterince büyük olmadığını gerekçe göstererek mobil işlemci faaliyetlerini satmayı planladığını açıklayan" = beceremiyoruz biran önce satalım.
Sektörün yeterince büyük olmayan hali buysa...

Aslında TI'nin işlemcileri Nvidia ve Qualcomm işlemcilerinden çok daha kaliteli. Buna rağmen tercih edilmemesine anlam veremiyorum. Halbuki OMAP 4 serisi ile çift çekirdekte Tegra 2 ve Snapdragon S3 işlemcilerden performans olarak çok daha öndeydi. Keza OMAP 5 ile de Exynos 5 ile birlikte ortalığın tozunu attıracaklardır.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy Ace 2 Video İnceleme "Yeni Fiyat/Performans Telefonu" 6 yıl Huawei Ascend D Quad XL video inceleme. Türkiye'de İlk Kez ve Sadece Donanımhaber'de!!! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim