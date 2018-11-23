Amazon Türkiye Beklenen Cuma indirimleri başladı!

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Beklenen Cuma Haftası indirimleriyle pek çok üründe indireme giden Amazon Türkiye’nin büyük indirimlere sahne olan Beklenen Cuma indirimleri başladı. Beklenen Cuma indirimleri kapsamında elektronikten modaya, oyuncaktan mutfağa pek çok ürünü indirimli fiyatlara satın alabilirsiniz.

Amazon Türkiye Beklenen Cuma İndirim Sayfası

Düşük fiyata telefon almak isteyenler için Samsung Galaxy J7 Prime’ın fiyatı dikkat çekiyor. Galaxy J7 Prime 1050 TL’ye satılıyor. Diğer sitelere göre fiyatının uygun olduğunu görüyoruz.

Amazon Türkiye Fırsatları Forum Konusu

Oyun oynamak yerine, gündelik kullanım için düşük fiyatlı dizüstü bilgisayar arayanlara şuan 1400 TL’ye satılan Lenovo V110 80TG011JTX dizüstü bilgisayarı tavsiye ediyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda açılan Amazon Moda mağazasında seçili ürünlerde indirime ek yüzde 60'a varan indirimi fırsatı yakalayabilirsiniz. Amazon.com.tr, 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat ve tüm alışverişlerde kolay iade imkanı sunuyor.

Amazon Türkiye’de Beklenen Cuma indirimlerinin dikkat çeken bazı ürünleri:

Sennheiser CX 300-II Kulaklık – 129 TL

Nintendo Switch Konsol - 2190 TL

Canon EOS 4000D 18-55mm DSLR - 1709 TL