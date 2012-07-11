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Amazon, akıllı telefonunu test ediyor olabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Amazon'un yakın bir zamanda akıllı telefonunu tanıtarak bu pazara gireceğine dair dedikodular geçen hafta Bloomberg'in iddialarıyla ateşlenmişti. Wall Street Journal ise bu iddialara destek çıkarak Amozon'un akıllı telefon üreteceği konusundaki dedikoduları daha fazla alevlendirmiş oldu.

Wall Street Journal'ın kaynaklarından edindiği bilgilere göre cihaz şu anda Asyalı tedarikçiler ile birlikte test ediliyor. Cihazın bu yılın sonunda veya yılın başında seri üretime geçeceği belirtiliyor. Dört ile beş inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olması beklenen cihazın, Amazon'un kitap, video ve diğer içeriklerinden yararlanarak pazarda oldukça rekabetçi bir hava yaratacağı da dile getiriliyor.

Eğer Amazon'un akıllı telefon planları gerçeğe dönüşecek olursa, bu cihaz ucuz fiyatı, gelişmiş özellikleri ve Amazon'un içerik desteğiyle oldukça başarılı olacak gibi görünüyor.
http://online.wsj.com/article_email/SB10001424052702303567704577519800332392724-lMyQjAxMTAyMDEwMTExNDEyWj.html Yorum Yaz
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genc34 7 yıl
ben amazonun tel'ini, test edebilme ihtimalini sevdim.
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津波 7 yıl
Fiyatlarının ucuzlaması açısından iyi olur. Çıkarabilen çıkarsın bence...
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AktifProje 7 yıl
Kindle gibi dokunmatiğinin algılaması için kafa atmak gerekiyorsa hiç çıkarmasın daha iyi
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