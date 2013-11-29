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Amazon, bulut bilişim sektöründe pazarı domine ediyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Amazon, bulut bilişim sektöründe pazarı domine ediyor
Kendi donanım ürünlerini hazırlayacak kadar büyüyen dijital alışveriş devi Amazon, Synergy pazar araştırma şirketinden John Dinsdale'in yaptığı analizlere göre IBM, Microsoft ve Google gibi isimlerin bulunduğu bulut bilişim sektöründe önde gidiyor.
Bulut Bilişim (Cloud Computing) ya da diğer bir deyişle çevrimiçi bilgi dağıtım sistemi, son yıllarda büyük bir pazar haline gelmiş durumda. Bu pastadan en çok yararlanan firmalardan Amazon'un bulut tabanlı Web Services bölümü (AWS), 2013 yılının üçüncü çeyreğinde aylık gelirlerini (Salesforce, Microsoft, IBM ve Google gibi devlerin birleşiminden daha fazla) 700 milyon dolar seviyesine çıkartmış ve 2012 yılının aynı dönemine oranla %55 büyüme sağlamayı başarmış durumda.
2013 yılının başından bugüne kadar "diğer" kategorisi altında toplam 2.7 milyar dolar gelir elde ettiği belirtilen Amazon, söylendiği kadarıyla bu gelirinin çoğunu bulut sistemlere, kalan kısmını ise reklam ve ortak markalı kredi kartlarına borçlu. 
(TT) / (BI) / (SRG) 
 
Amazon, bulut bilişim sektöründe pazarı domine ediyor

http://www.srgresearch.com/articles/ibm-microsoft-and-google-still-make-little-headway-q3-against-amazons-iaaspaas-dominance Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rizeli55 5 yıl
dijital dünya biraz ABD ile sınırlı...bir tek amazon için değil ...%99 çoğrafi sınırlamalar var...
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king0653 5 yıl

baya iyi durumdalar
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merm 5 yıl
Amazon bu konuda cidden işe yarıyor, aldığımız birçok hizmetin arkasından onların AWS altyapısı çıkıyor.
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