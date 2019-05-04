Amazon.com.tr'de Anneler Günü indirimleri başladı

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Anneler Günü, her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bu sene 12 Mayıs tarihine denk geliyor. Amazon.com.tr, Anneler Günü’nü hediye ile değerlendirmek isteyenler için şimdiden indirimlere başladı.

Amazon.com.tr’deki ‘Anneler Günü Hediye Rehberi’ sayesinde hediye bulma karmaşasından kurtulabilirsiniz. Amazon’un anneler için seçtiği indirimli hediyeleri ‘Modaseverler’, ‘Teknoloji meraklıları’, ‘Hünerli aşçılar’ gibi çeşitli kategoriler arasından görüntüleyebilirsiniz. Hediye rehberine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon Anneler Günü Hediye Rehberi

Anneler Gününe kadar çok sayıda ürün indirime girecek. Hediye rehberi sayfasından bu fırsatlara ulaşabilirsiniz. Buradaki ürünlerin dışında ‘Günün Fırsatları’ sayfasındaki indirimleri de takip etmenizde fayda var.

Amazon Türkiye Günün Fırsatları sayfası

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