Amazon.com.tr'de Anneler Günü indirimleri başladı

Anneler Günü, her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bu sene 12 Mayıs tarihine denk geliyor. Amazon.com.tr, Anneler Günü’nü hediye ile değerlendirmek isteyenler için şimdiden indirimlere başladı.
Amazon.com.tr’deki ‘Anneler Günü Hediye Rehberi’ sayesinde hediye bulma karmaşasından kurtulabilirsiniz. Amazon’un anneler için seçtiği indirimli hediyeleri ‘Modaseverler’, ‘Teknoloji meraklıları’, ‘Hünerli aşçılar’ gibi çeşitli kategoriler arasından görüntüleyebilirsiniz. Hediye rehberine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Amazon Anneler Günü Hediye Rehberi
Anneler Gününe kadar çok sayıda ürün indirime girecek. Hediye rehberi sayfasından bu fırsatlara ulaşabilirsiniz. Buradaki ürünlerin dışında ‘Günün Fırsatları’ sayfasındaki indirimleri de takip etmenizde fayda var.
Amazon Türkiye Günün Fırsatları sayfası
Teknoloji kategorisinde tüm indirimler
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Hiç bir avantajı esprisi yok hatta Gg n11 hb çok daha uygun fiyatta
Çinden ayrıldılar yakında TR den de çıkarlarsa şaşırmam.
Kendi açımdan bir ürün bile almadım hatta kredi kartı dolandırıcılığına maruz kaldım(Amazon üzerinden yapılmış alışveriş)
Ayrıca, 3 gün önce d&r mağazadan kobo clara hd e Kitap okuyucu modelini aldım. 699 TL ye ve 100 TL de puan verdiler sene sonuna kadar mağazada geçerli. Devam ediyor mu diye kontrol edebilirsiniz. Kindle alternatifi ve uygun fiyatlı.
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