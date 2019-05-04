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Amazon.com.tr'de Anneler Günü indirimleri başladı

Amazon.com.tr'de Anneler Günü indirimleri başladı. Anneler Günü Hediye Rehberi sayfasından çeşitli kategorilerdeki hediye tavsiyelerine ve indirimlere ulaşabilirsiniz.
2 hf.
3,8b
1
26
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Amazon.com.tr'de Anneler Günü indirimleri başladı
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Anneler Günü, her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bu sene 12 Mayıs tarihine denk geliyor. Amazon.com.tr, Anneler Günü’nü hediye ile değerlendirmek isteyenler için şimdiden indirimlere başladı.

Amazon.com.tr’deki ‘Anneler Günü Hediye Rehberi’ sayesinde hediye bulma karmaşasından kurtulabilirsiniz. Amazon’un anneler için seçtiği indirimli hediyeleri ‘Modaseverler’, ‘Teknoloji meraklıları’, ‘Hünerli aşçılar’ gibi çeşitli kategoriler arasından görüntüleyebilirsiniz. Hediye rehberine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon Anneler Günü Hediye Rehberi

Anneler Gününe kadar çok sayıda ürün indirime girecek. Hediye rehberi sayfasından bu fırsatlara ulaşabilirsiniz. Buradaki ürünlerin dışında ‘Günün Fırsatları’ sayfasındaki indirimleri de takip etmenizde fayda var.

Amazon Türkiye Günün Fırsatları sayfası

Teknoloji kategorisinde tüm indirimler


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ardaalisahin 2 hf. en beğenilen
Tükanın
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ztalan 2 hf.
Hayırlı
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cokbaska 2 hf.
Olsun
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ellekem 2 hf.
Amazondan ben de şuana kadar birşey almadım rekabet etmek istemiyor bellii ki tr den para kazanacak umutları yok. Ki 4-5 yıl ekonominin kötü olacağını onlar da biliyor
Hiç bir avantajı esprisi yok hatta Gg n11 hb çok daha uygun fiyatta
Çinden ayrıldılar yakında TR den de çıkarlarsa şaşırmam.
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yanıyor 2 hf.
Amazon pişmanlıktır, ama kara cumada iş yapar..
Yanıtla +1
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Rebellion87 2 hf.
Amazonun Türkiyeye gelmesi Forum Tarihinin belkide en büyük Hayal Kırıklıklarından biri olmuştur.Büyük fiyasko yaşattı bizlere.
Kendi açımdan bir ürün bile almadım hatta kredi kartı dolandırıcılığına maruz kaldım(Amazon üzerinden yapılmış alışveriş)
1 Yanıt Yanıtla +5
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lymph 2 hf. Rebellion87
Daha piyasaya çıkmadan kendini belli etti hocam amazon.tr söyledik kel jeff işini bilir N11 araplarını yıkacak geçecek dediler. Değil N11in, gittigidiyorun bile yanına yaklaşamadı kel jeff. Yakında çekilirler tr piyasasından.
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Rebellion87 2 hf.
Amazonun Türkiyeye gelmesi Forum Tarihinin belkide en büyük Hayal Kırıklıklarından biri olmuştur.Büyük fiyasko yaşattı bizlere...
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Virtual Reality 2 hf.
ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avustralya ve Almanya Amazon da satışını yaptığı Amazon Kindle e-kitap okuyucusunu neden Amazon Türkiye de satışa çıkarmıyor? Amazon önce bunun cevabını versin.
1 Yanıt Yanıtla +3
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aLTaR_07 2 hf. Virtual Reality
100 dolarlık ürüne Türkiye 1200 TL fiyat çekiyorlar. Aynı şey Amazon fire stick 4k tv ürününde de geçerli. Geçen indirimde almanya amazonda 39 euroya düşen ürüne yine 550 TL fiyat çekiyorlar.
Ayrıca, 3 gün önce d&r mağazadan kobo clara hd e Kitap okuyucu modelini aldım. 699 TL ye ve 100 TL de puan verdiler sene sonuna kadar mağazada geçerli. Devam ediyor mu diye kontrol edebilirsiniz. Kindle alternatifi ve uygun fiyatlı.
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FcbAYERN 2 hf.
bir numarasını görmedim şimdiye kadar
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Askaparta 2 hf.
Amazon merak uyandırarak girdi piyasaya ama oyuncak ve bez dışında uyandıramadı bizi.
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hayabusaaa 2 hf.
Huawei am61 kulaklik iyi midir
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ByBaterist 2 hf.
amazon siz misiniz ?
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tosunpasa- 2 hf.
Cop resmi varmı
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