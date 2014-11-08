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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon harici bir donanıma sahip dijital asistanı Echo'yu duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon harici bir donanıma sahip dijital asistanı Echo'yu duyurdu

Apple'ın Siri'si ile başlayan ve Google Now, S Voice ve Cortana gibi örneklerle devam eden dijital asistan trendine son olarak katılan firma Amazon oldu. Ancak Amazon'un dijital asistanı mobil cihazlarının içerisinde yer almıyor, aksine harici bir donanım olarak sunuluyor. Bu açıdan sektörde bir ilke imza atıyor. 

Amazon Echo adındaki dijital asistan silindir şeklinde bir yapıya sahip. Yedi adet mikrofonla hem gürültü kirliliğini engelleyen hem de oda içerisinde herhangi bir noktadan sesleri çok net bir şekilde algılayabilen Echo, gerekli kelimeleri telaffuz ettiğiniz anda uyanıyor ve gerekli bilgileri araştırmaya koyuluyor. Cihaz kullanıcısının konuşma düzenini ve kelime dağarcığını öğrenerek daha detaylı aramalar ve teklifler yapabiliyor. 

Mobil cihazlara bağımlı olmadığı için cihazla etkileşim ses üzerinden oluyor. Verdiğiniz komutları algılayan cihaz WiFi üzerinden internete bağlanarak araştırma yapıyor ve istediğiniz bilgileri sesli olarak size iletiyor. Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanarak da Spotify gibi kaynaklardan müzik aktarımı yapabilmeniz ve yüksek ses kalitesi ile dinleyebilmeniz mümkün. Uyumlu uygulaması ile alarm kurma veya farklı fonksiyonlar atama biri işlemler de yapabiliyorsunuz. 

Amazon Echo şu anda davetiye usulü satılıyor. Fiyatı Amazon Prime üyeleri için 99$, diğer üyeler için 199$ olarak belirlenmiş. Cihazın iOS ve Android desteği olduğu için geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek potansiyele sahip. 

http://www.amazon.com/oc/echo Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Parallel Killer 4 yıl
siri den farkı ayrı bir modül mü olması sadece...
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OverClocK1ng 4 yıl
Beğendim, güzel cihazmış.
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carman 4 yıl
telefonumda varken neden extra bir donanım alayım ki
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Grkwnxs 4 yıl
Yakında filmlerdeki gibi odaya girince sahibini tanıyan, konuşan yapay zeka gerçek olacak
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BARIŞ55 4 yıl
Logitech, Edifier dan araklanmış.

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doctor_bey 4 yıl
Şu cihazı görünce aklıma J.A.R.V.I.S geldi nedense

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