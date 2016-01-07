Amazon kendi işlemcilerini üretmeye hazırlanıyor

ARM temelli işlemci üretimi noktasındaki isimlere şimdi de Amazon ekleniyor. Amazon Web Services ile çok geniş ölçekte bir hizmet sunan şirket, kendi özelleştirilmiş yongaları ile veri merkezleri odağında ürünler geliştirmek istiyor.

Üretilecek olan yongaların Wi-Fi router’lar, NAS depolama birimleri, sanallaştırma uygulamaları, loT entegrasyonları, akıllı ev otomasyonları, bulut uygulamaları, 4K video stream’leri gibi alanlarda görev yapan sunucularda kullanılması planlanıyor.

İşin üretim kısmında ise anahtar rolü yüklenecek olan isim Annapurna Labs. Amazon, Alpine adını verdiği yongaların üretimini gerçekleştiren bu şirketi 2015 yılı Ocak ayında 360 Milyon Dolar bedelle satın almıştı. Alpine adlı yongaları kullanan isimler arasında hali hazırda Asus, Netgear, Synology gibi büyük isimler yer alıyor.

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Gelen bilgilere göre Amazon, ARM’ın 32 bitlik v7 ve 64 bitlik v8 yongaları temel alınarak üretim gerçekleştirecek. Geliştirilecek olan işlemciler, sunucu pazarına yönelik olacak ve doğrudan bu amaçla pazarlanacak. Intel’in büyük ölçekli sunucular pazarındaki hakimiyetine karşılık Amazon işin mikro ölçekli tarafında yer almaya çalışacak.