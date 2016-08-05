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Amazon, kendi kargo uçak filosunu kuruyor

Teslimatların hızlı bir şekilde yapılabilmesi konusunda büyük yatırımları olan Amazon, şimdi bir uçak filosu kuruyor. Filonun ilk üyesi Amazon One, uçuşlara başlayacak.
2 yıl
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15
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi ünvanına sahip olan Amazon için, teslimatların hızlı bir şekilde yapılması büyük önem taşıyor. Firma bu konuda 40 adet uçak kiralamak istediğini daha önce dile getirmişti. Geleneksel SeaFair havacılık fuarında, kendi adını taşıyan ilk uçağını görücüye çıkardı.

Benzer kargo firmalarında da, daha hızlı teslimat adına uçaklardan faydalanıldığını görüyorduk. Amazon da, bu trendden uzak kalmamış oldu. Amazon One adını taşıyan Boeing 767-300 tipi uçağı gövdesine Prime Air logosu işlenmiş. SeaFair havacılık fuarının gerçekleştirildiği Seattle, hali hazırda firmanın da merkezi konumunda.

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Amazon One, toplamda 11 adet uçaktan oluşacak filonun ilk üyesi. Daha sonraki yıllarda ise firmanın hedefi olan 40 uçağa ulaşmak için yeni eklemeler yapılacak. Uçak filosu, Prime Air projesi altında çok hızlı gönderiler için kullanılacak.

Bilindiği üzere Prime Air, Amazon’un 2 Kg ağırlığa kadar paketleri 15km mesafe içerisinde insansız hava araçları ile taşımak istediği bir proje. 30 dakikada sevkiyat kapsamında geliştirilen projede, Drone araçlarının testleri devam etmekteydi. Uçaklar ise, uzun mesafelerde siparişlerin taşınması için kullanılacak.

Amazon, hızlı teslimat konusunda sektörün en iyisi olma hedefinin yanında, elektronik ticaret sektörüne hakim olma açısından da uçak taşımacılığına önem veriyor. 

 

http://thenextweb.com/insider/2016/08/05/amazon-now-has-its-own-prime-air-cargo-planes-for-quicker-delivery/ Yorum Yaz
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ardaalisahin 2 yıl en beğenilen
Helal olsun valla,geç bile kaldılar bence.Ups ve dhl fahiş fiyatlarından kurtuluruz belki.
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12 Angry Men 2 yıl
Müşteri hizmetleri süper, mause almıştım 1 hafta sonra ındırıme gırınce google translate ıle farkı gerı ıstedım verdıler.
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tahir40 2 yıl
Müşteri memnuniyetiyle gönülleri fetheden firma. Bizde faturasıyla gittiğim ürüne kanun değişti, garanti belgesi yoksa servis yok deyip geri çeviren(Logitech Türkiye) firmalara örnek olmalarını dilerim...
Müşteri memnuniyetiyle gönülleri fetheden firma. Bizde faturasıyla gittiğim ürüne kanun değişti, garanti belgesi yoksa servis yok deyip geri çeviren(Logitech Tü...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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mcrew 2 yıl
Otuz yillik ucagi kiralamis. Insallah dusmez.
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BekirTemel 2 yıl
umarım her türlü eşyayı alabileceğimiz ,fiyat sınırı olmayan bir siteme geçebilir amazon.
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spreyboyanıniçindekibilye 2 yıl BekirTemel
O nasıl olacak hocam?Ülkenin gümrük kurallarını mı değiştirecek adamlar?
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Redunay 2 yıl
Amazon candır
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Krone 2 yıl
İyi yapıyorlar. Ulaşım işini de kendileri halletsinler.
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Mihrali Bey 2 yıl
Amazon adamdır. Arkandayız reyiz.
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12 Angry Men 2 yıl
Müşteri hizmetleri süper, mause almıştım 1 hafta sonra ındırıme gırınce google translate ıle farkı gerı ıstedım verdıler.
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V4LKyR 2 yıl
Şu benim RAM'leri bir an önce getirsinler de, gerisi önemli değil.
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Sütlü sütlüye etli etliye.
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tahir40 2 yıl
Müşteri memnuniyetiyle gönülleri fetheden firma. Bizde faturasıyla gittiğim ürüne kanun değişti, garanti belgesi yoksa servis yok deyip geri çeviren(Logitech Türkiye) firmalara örnek olmalarını dilerim...
1 Yanıt Yanıtla +8
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St Batuhan 2 yıl tahir40
tahir40

Müşteri memnuniyetiyle gönülleri fetheden firma. Bizde faturasıyla gittiğim ürüne kanun değişti, garanti belgesi yoksa servis yok deyip geri çeviren(Logitech Türkiye) firmalara örnek olmalarını dilerim...

Benzer durumu yaşadım, daha doğrusu Vatan Bilgisayar bunu yaşatmaya kalktı ama ısrarlı ve biraz daha sert konuşunca geri adım attılar. Ürünü teslim aldılar, incelemeyi yaptılar. Fatura ile başvuruyu tıpış tıpış kabul ettiler ve değişimi sağladılar. Üstüne ben bu konuşmayı yüz yüze değil telefonda yaptım zira Edirne'ye gidiyordum, annemin klavyesi arızalıydı ve o gitmişti Vatan'a. Ben de durumun etkisiyle rahat ama sert bir şekilde konuştum. Mantıklı olmadığını kabul ettiler sonunda. Tavsiye ederim.

Asıl meseleye gelirsek. Şu an hala hizmetleri ülkemizdekilerden çok çok ötede zaten. Bu tartışılmaz. Daha yeni steam link aldım, daha önceden blu-ray falan almak için de çok kez kullandım ve hep memnun kaldım. Bu hamleleriyle de keşke bir çok donanım üreticisi global garantiyi rahatlıkla sağlasa, uğraşmak zorunda kalmasak diyorum. Böylece daha rahat bir şekilde yurt dışından ürün alabiliriz. En son rx480 ve gtx1060 konularının da temelini oluşturdu Amazon. 2 haftada çok güzel bir şekilde paketlenmiş ürün. Sapasağlam çünkü adamlar iyi de paketliyor.
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ardaalisahin 2 yıl en beğenilen
Helal olsun valla,geç bile kaldılar bence.Ups ve dhl fahiş fiyatlarından kurtuluruz belki.
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