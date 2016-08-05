Amazon, kendi kargo uçak filosunu kuruyor

Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi ünvanına sahip olan Amazon için, teslimatların hızlı bir şekilde yapılması büyük önem taşıyor. Firma bu konuda 40 adet uçak kiralamak istediğini daha önce dile getirmişti. Geleneksel SeaFair havacılık fuarında, kendi adını taşıyan ilk uçağını görücüye çıkardı.
Benzer kargo firmalarında da, daha hızlı teslimat adına uçaklardan faydalanıldığını görüyorduk. Amazon da, bu trendden uzak kalmamış oldu. Amazon One adını taşıyan Boeing 767-300 tipi uçağı gövdesine Prime Air logosu işlenmiş. SeaFair havacılık fuarının gerçekleştirildiği Seattle, hali hazırda firmanın da merkezi konumunda.Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Samsung Edge telefonlarda LG izleri olacak"
Amazon One, toplamda 11 adet uçaktan oluşacak filonun ilk üyesi. Daha sonraki yıllarda ise firmanın hedefi olan 40 uçağa ulaşmak için yeni eklemeler yapılacak. Uçak filosu, Prime Air projesi altında çok hızlı gönderiler için kullanılacak.
Bilindiği üzere Prime Air, Amazon’un 2 Kg ağırlığa kadar paketleri 15km mesafe içerisinde insansız hava araçları ile taşımak istediği bir proje. 30 dakikada sevkiyat kapsamında geliştirilen projede, Drone araçlarının testleri devam etmekteydi. Uçaklar ise, uzun mesafelerde siparişlerin taşınması için kullanılacak.
Amazon, hızlı teslimat konusunda sektörün en iyisi olma hedefinin yanında, elektronik ticaret sektörüne hakim olma açısından da uçak taşımacılığına önem veriyor.
http://thenextweb.com/insider/2016/08/05/amazon-now-has-its-own-prime-air-cargo-planes-for-quicker-delivery/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Sütlü sütlüye etli etliye.
Benzer durumu yaşadım, daha doğrusu Vatan Bilgisayar bunu yaşatmaya kalktı ama ısrarlı ve biraz daha sert konuşunca geri adım attılar. Ürünü teslim aldılar, incelemeyi yaptılar. Fatura ile başvuruyu tıpış tıpış kabul ettiler ve değişimi sağladılar. Üstüne ben bu konuşmayı yüz yüze değil telefonda yaptım zira Edirne'ye gidiyordum, annemin klavyesi arızalıydı ve o gitmişti Vatan'a. Ben de durumun etkisiyle rahat ama sert bir şekilde konuştum. Mantıklı olmadığını kabul ettiler sonunda. Tavsiye ederim.
Asıl meseleye gelirsek. Şu an hala hizmetleri ülkemizdekilerden çok çok ötede zaten. Bu tartışılmaz. Daha yeni steam link aldım, daha önceden blu-ray falan almak için de çok kez kullandım ve hep memnun kaldım. Bu hamleleriyle de keşke bir çok donanım üreticisi global garantiyi rahatlıkla sağlasa, uğraşmak zorunda kalmasak diyorum. Böylece daha rahat bir şekilde yurt dışından ürün alabiliriz. En son rx480 ve gtx1060 konularının da temelini oluşturdu Amazon. 2 haftada çok güzel bir şekilde paketlenmiş ürün. Sapasağlam çünkü adamlar iyi de paketliyor.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5019 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
amazon, amazon one ve