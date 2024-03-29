Amazon, kullanıcıların avuçlarını bir cihazın üzerinde gezdirerek mağazadan alışveriş yapmalarını sağlayan temassız ödeme sistemi olan Amazon One için yeni uygulamanın çıkışını duyurdu.

Prime üyelerine özel "Amazon Prime Akşam Fırsatları" başladı 1 gün önce eklendi

Kullanıcılar artık fiziksel perakende satış noktasında Amazon One’a kaydolmak yerine Amazon One uygulamasını telefonlarına indirecek ve avuçlarının fotoğrafını çekerek sisteme kaydolabilecek. Kullanıcılar, online profil oluşturup bir ödeme yöntemi ekledikten sonra avuç içi sisteme ekleniyor ve yüzlerce mağaza, fitness merkezi, havaalanı, stadyum ve diğer yerlerde ödeme, giriş, yaş doğrulama ve sadakat ödülleri için kullanılabiliyor.

Amazon, yeni uygulama üzerinden çekilen tüm avuç içi fotoğraflarının şifrelendiğini ve AWS bulutta güvenli bir Amazon One domainine gönderildiğini söylüyor. Fotoğraflar telefona kaydedilemiyor veya indirilemiyor. Amazon One’ın 8 milyondan fazla kullanıldığı da belirtildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Avuç içiyle ödeme sistemi Amazon One'ın yeni uygulaması duyuruldu