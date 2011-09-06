Amazon, tabletler için optimize ettiği yeni internet sitesini deniyor

Tüketici eğilimi tablet cihazlarının kullanımına doğru yöneldikçe internet alışkanlıklarını da bu eğilim belirlemeye başladı. Büyük ekranlarda görüntüleneni internet sayfaları artık daha küçük tablet ekranlarında görüntüleniyor. Durum böyle olunca web siteleri ve uygulamaları da tablet erişimi için optimize edilme yoluna gidiyor.





Google'ın Gmail web hizmetini tablet cihazlarından erişecek şekilde daha efektif olarak yeniden tasarlamasının ardından çevirimiçi en büyük kitabevi olan Amazon'un da tablet cihazlar için optimize edilmiş bir web sitesi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.





Amazon'un web sitesi yıllardır aynı tasarım üzerinde çalışıyor. Firma web sitesi için zaten bir yeniden tasarım düşünüyordu. Ancak bu yeniden tasarımın içinde tabletlerin daha kolay erişebilmesi için bazı optimizasyonlar da olacak.





Amazon'un Kasım ayına yetiştirmeyi çalıştığı ortaya çıkan 7 inçlik 250$ civarındaki Kindle tableti düşünüldüğünde böyle bir optimizasyonun da çok normal olduğu anlaşılır.





Hali hazırdaki Amazon sitesi mavi, turuncu, açık mavi renklerinin karışımından ve kare piksellerden oluşuyor. Yeni tasarım ise gri ton ağırlıklı beyaz boşluklar ihtiva ediyor. Daha donuk ve sofistike bir görünüş sunuyor.





Yeni tasarımın ekran görüntüleri internette paylaşıldığında Amazon da Wall Street Journal gazetesine yenilenmiş sitenin yakında yayınlanacağını bildirdi. Yeni tasarım pilot olarak seçilen müşterilerin erişimine açılmış durumda. Ancak kesin bir yayınlanma tarihi verilmedi.