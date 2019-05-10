Amazon'un sesli asistanından silinen ses kayıtlarının, metin olarak saklandığı ortaya çıktı

Akıllı cihazlarla ilgili gün geçtikçe gizlilik endişeleri artmaya başlıyor. Bunun son örneği ise Amazon'un sesli asistanları. Zira kullanıcılar Alexa'da kaydedilen ses dosyalarını silebildiklerini düşünüyorlardı. Ancak Amazon'un bu ses kayıtlarını metin olarak bulut sunucularında tuttuğu ortaya çıktı.

Amazon'un ilk vukuatı değil

CNET'in haberine göre Amazon'un depoladığı bu kayıtlar silinemiyor ve en azından şu an için silinmesi konusunda bir yaptırım uygulanamıyor. Şirket bu kayıtların dışarıdan erişime kapalı olduğunu iddia etse de, kullanıcılar gizliliklerinin ihlal edildiğini düşünüyorlar. Amazon'un açıklamalarına göre bu kayıtlar makine öğrenimi amacıyla kullanılıyor.

https://www.cnet.com/news/amazon-alexa-transcripts-live-on-even-after-you-delete-voice-records/

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Bu durum gizlilik konusunda'un ilk falsosu değil. Bir grup tüketici sağlığı savunucusu, Amazon Echo'nunebeveynlerin tüm bilgileri silememesini gündeme taşımıştı. Ebeveyler, çocuklarının cihazdaki kayıtlarını şirketi bizzatsildirebiliyorlardı. Ancak Amazon bu durumun'yla uyumlu olduğunu iddia etmişti. Yeni gelişme ise kullanıcıların Amazon'a bakışını biraz dahaçevirmiş durumda.