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Amazon'da hoverboard satışı tamamen durdu

Hoverboard son dönemlerde adından sıkça ve kötü bir şekilde bahsettiren teknolojik ürünlerin başında geliyordu. Birçok patlama vakasından sonra Amazon bu ürünlerin satışını durdurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Amazon'da hoverboard satışı tamamen durdu

Hoverboard'larla ilgili son dönemlerde en çok duyduğumuz şey patlamaları olmuştu. İnsanlara ciddi zarar verebilecek bu sorun Amerikan hükümeti'ni de harekete geçirmiş ve piyasadaki cihazların tehlikeli olduğunu açıklanmıştı. Bunun sonucunda firmalar uyarılıp güvenlik standartlarında uymadıkları takdirde cezalandırılacakları duyurulmuştu.
Bu olayların ardından Amazon da hiçbir açıklama yapmadan ilk olarak Swagway hoverboard'ların satışını durdurmuştu. Bugün baktığımızda ise marka-firma ayrımı yapmaksızın Amazon'da bütün hoverboard'ların satışının durdurulduğunu görüyoruz. Anlaşılan firmalar güvenlik konusunda Amazon'u ikna edememişler.
Şu an Amazon'da sadece hoverboard aksesuarlarının satıldığını görüyoruz. Tüketici ürünleri güvenlik komisyonunun Amazon'a hoverboard'larla ilgili geri ödeme uyarısı ve son dönemlerde basında çıkan olumsuz haberler Amazon'un bu kararı almasında önemli rol oynadı diyebiliriz.

http://mashable.com/2016/02/23/amazon-hoverboard-removed/#Zrgtd8vQ_Oqb Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
bence en gereksiz teknoloji ürünü bu hoverboard
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