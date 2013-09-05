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Amazon'dan e-okuyucu pazarına yeni üye: İkinci jenerasyon Kindle Paperwhite

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Amazon'dan e-okuyucu pazarına yeni üye: İkinci jenerasyon Kindle Paperwhite

İlk versiyonu Amazon tarafından 2012 senesi içerisinde tanıtılan Kindle Paperwhite, yeni tanıtılan ikinci versiyonu ile artık daha iyi kontrast değeri, güncellenmiş dahili ışık sistemi ve %25 daha fazla işlem gücü ile tüketicilerin karışışına geliyor. Direkt güneş ışığı altında bile kullanılabilen 6-inç'lik 1024 x 758 piksel 213 PPI Carta E-Paper teknolojisine sahip dokunmatik ekranı ile gözleri yormadan uzun süre kitap okunmasını sağlayabilen ürün, mevcut sayfa üzerinde başka sayfaların gezilmesine imkan tanıyan Page Flip isimli yeni özelliğiyle de artık daha kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Kitaplar içerisinde yer alan farklı bilgilerin direkt olarak mevcut sayfa içerisinde, X-Ray ya da Wikipedia üzerinde aranması ve aynı şekilde sayfayı değiştirmeden dipnotlara ulaşılması gibi yeni özelliklerine de kavuşan ikinci jenerasyon Amazon Kindle Paperwhite, 2GB dahili hafızası ile ortalama 1,100 kitabı barındırabiliyor. 169 mm x 117 mm x 9.1 mm boyut ve 206 gram ağırlık değeriyle oldukça taşınabilir bir yapıda hazırlanan e-okuyucu, USB kablosu üzerinden yapılan 4 saatlik şarj ile 8 hafta boyunca kullanılabiliyor. Modelin Wi-Fi ve Wi-Fi + 3G kablosuz bağlantılarına sahip iki farklı versiyonu bulunuyor.
Amazon tarafından duyurulan Kindle Paperwhite e-okuyucusunun Wi-Fi versiyonu 139$, Wi-Fi + 3G versiyonu ise 189$ fiyat etiketleriyle firmanın resmi sitesi üzerinden ön-sipariş ile satın alınabiliyor. E-okuyucuların Kasım ayında dağıtılmaya başlanacağı belirtiliyor.
 
Amazon'dan e-okuyucu pazarına yeni üye: İkinci jenerasyon Kindle Paperwhite


http://www.amazon.com/gp/product/B00AWH595M/ref=fs_clw Yorum Yaz
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brk-bjk 5 yıl
Amazon,Türkiye'ye de gelisin yahu
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face1tr 5 yıl
Turkıyede Türkçe e - kitap alabileceğimiz bir servis var mı? Ayrıca bu tur cihazlarda hert fontta sorunsuz tr karakter desteği bulunuyor mu?
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donerchief 5 yıl
Bu cihazı türkiye'de alabileceğimiz bir yer var mı ?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
normal kitap hissini vermez
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FRoGKaTa 5 yıl
E-kitap basılı kitaptan daha pahalı. Ne anladım ben bu işten.
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Dentrassi 5 yıl
Tamda bir e-kitap reader alacakken bu haber çok güzel oldu. Sanırım kasım ayına kadar bekleyebilirim. Kindle touch ile paperwhite arasında kalmışdım. Fiyatlarıda aynı olacak ama umarım türkiyedeki satıcılar çakallık yapmazlar yoksa amazon ve gümrük vergilerine katlanırız.
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Arthedain 5 yıl
Salak kindle aptal kindle...
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seven44 5 yıl Arthedain
Mirkwood.

Salak kindle aptal kindle...

salak ile avanak olmasın o
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