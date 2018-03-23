Amazon'un D&R'ı satın alacağı iddia ediliyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen satış işlemi ile Doğan Holding, çok sayıda gazete ve TV kurumlarından oluşan Doğan Medya Grubu’nu Demirören Holding’e sattı. Gazeteler, TV kanalları, Yaysat, D Smart ve DHA’nın dâhil olduğu anlaşmaya kitap ve dergi kuruluşları dahil edilmedi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın iddiasına göre bu kuruluşların satışı için çok daha büyük bir alıcı ile görüşülüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, paylaştığı tweet ile D&R mağazalarının Amazon'a satılacağını iddia etti. D&R’ın Türkiye’de 30 ilde 157 mağazası bulunuyor. İddia edilen satın alım gerçekleşirse Amazon, Türkiye’de geniş bir fiziksel mağazacılık ağına sahip olacak.

D&R, internet üzerinden de satış gerçekleştiriyor. Amazon’un çatısı altına girmesi halinde satışlar Amazon üzerinden yapılacaktır. Doğan Medya Grubu'nun bünyesinde bulunan DMC (Doğan Music Company), Doğan Kitap ve Doğan Burda Dergi'nin bu anlaşmaya dâhil olup olmayacağı bilinmiyor.

Amazon'un D&R'ı satın alarak ülkemize giriş yapma fikri, şirketin ABD'de yükselişinde izlediği politikanın bir yansıması olarak görülüyor. Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon, e-ticarete ilk adımını online kitap satışı yaparak attı. Zaman içinde dev bir ticaret ve teknoloji şirketi haline geldi. D&R, ülkemizdeki kitap ve müzik satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.



