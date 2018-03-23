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Amazon'un D&R'ı satın alacağı iddia ediliyor

Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon, ülkemize D&R üzerinden adım atabilir. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın iddasına göre Amazon, D&R'ı Doğan Holding'ten satın alacak.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Amazon'un D&R'ı satın alacağı iddia ediliyor
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Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen satış işlemi ile Doğan Holding, çok sayıda gazete ve TV kurumlarından oluşan Doğan Medya Grubu’nu Demirören Holding’e sattı. Gazeteler, TV kanalları, Yaysat, D Smart ve DHA’nın dâhil olduğu anlaşmaya kitap ve dergi kuruluşları dahil edilmedi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın iddiasına göre bu kuruluşların satışı için çok daha büyük bir alıcı ile görüşülüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, paylaştığı tweet ile D&R mağazalarının Amazon'a satılacağını iddia etti. D&R’ın Türkiye’de 30 ilde 157 mağazası bulunuyor. İddia edilen satın alım gerçekleşirse Amazon, Türkiye’de geniş bir fiziksel mağazacılık ağına sahip olacak. 

D&R, internet üzerinden de satış gerçekleştiriyor. Amazon’un çatısı altına girmesi halinde satışlar Amazon üzerinden yapılacaktır. Doğan Medya Grubu'nun bünyesinde bulunan DMC (Doğan Music Company), Doğan Kitap ve Doğan Burda Dergi'nin bu anlaşmaya dâhil olup olmayacağı bilinmiyor. 
Amazon'un D&R'ı satın alarak ülkemize giriş yapma fikri, şirketin ABD'de yükselişinde izlediği politikanın bir yansıması olarak görülüyor. Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon, e-ticarete ilk adımını online kitap satışı yaparak attı. Zaman içinde dev bir ticaret ve teknoloji şirketi haline geldi. D&R, ülkemizdeki kitap ve müzik satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.



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draw1907 1 yıl en beğenilen
Doğan grubuna ne oldu acaba onu merak etmeye başladım. Sanki biran öne satayım kaçıp kurtulayım görüntüsü var ortada.
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KortX 1 yıl dr20mouse
Bana da anormal geliyor Doğan'ın herşeyi satması. Yani bir insan neden Türkiye'nin en büyük medyasına sahipken onu satar ki? Hem de bir anda hepsini satıyor. Kısım kısım satsa onu da anlarım.
Bu arada yabancıya satılmasına ben karşıyım. Satıla satıla satılacak birşey bırakmadılar ülkede...
Bana da anormal geliyor Doğan'ın herşeyi satması. Yani bir insan neden Türkiye'nin en büyük medyasına sahipken onu satar ki? Hem de bir anda hepsini satıyor. K...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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Wake Up Lieutenant 1 yıl SonForum
arada fark var
birisi milli ürünleri iktidar tarafından peşkeş çekilir (tekel olayı, şeker fabrikaları vs.)
diğeri ise bir holding iktidara karşı olduğu için iktidar tarafından bitirilir, elinde barındırdığı medyayı, mağazayı vs başkalarına devretmek zorunda kalır.
arada fark varbirisi milli ürünleri iktidar tarafından peşkeş çekilir (tekel olayı, şeker fabrikaları vs.)diğeri ise bir holding iktidara karşı olduğu...
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ztalan 1 yıl
Amazon, Mart ayında Türkiye pazarına girecek haberi bundan mı ibaretti acep, d&r alıp giriş yapacak demek ki
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BlackLead 1 yıl

bunlar neyin habercisi merak ettim. İki ihtimalden biri oldu ya akp tamamiyle muhalif aydın doğan'ı bitirdi ve el çektirtmeye zorladı, ya da ülkenin geleceğinde olacak olaylardan dolayı doğan tüm malını mülkünü nakite çevirip ülkeden gitmeye hazırlanıyor.
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Artunç 1 yıl
Doğan grubu'nun satıldığı haberi ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Ama şu da bir gerçek ki Doğan grubu her zaman iktidar için bir tehdit unsuruydu. Güçlü bir medyaydı çünkü. Doğan medyayı Demirören'in almasıyla artık çok daha ılımlı bir profil çizecektir bu grup. D&R'ı Amazon'un alma meselesine gelirsek de bence piyasaya renk katar diye düşünüyorum rekabet açısından. Gelmesinde bence hiçbir sakınca yok keşke alsalar D&R'ı gerçekten ama bana zayıf bir ihtimal gibi geliyor. Tabii yine de belli olmaz gelişmeleri takip etmek lazım.
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Yeşilbarış 1 yıl Artunç
tehdit mi? 15 temmuzdan sonra tamamen havuz medyasına dahil oldulardı muhalif isimler işten çıkarılırken iktidar yanlısı isimleri görüyorduk şimdi şahtı şahbaz olmuş.. hürriyeti mürriyeti hala okuyan muhalif kaldıysa gülerim.
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obsesoz 1 yıl
hayırdır bu doğana
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aeson01 1 yıl
Amazon kendi kargo firması ile gelecek sanırım.Eğer D&R'ı da alırsalar kuvvetle muhtemel kendi kargo firmalarıyla taşımacalılık yaparlar.Fiyatlarıda biraz aşağı çekerseler rağbet yüksek olacaktır.
Hepsini birden satıp piyasadan çekilmek istemelerine bende anlam veremedim.Bilmediğimden sorayım, adam ölse bile eşi çocukları veya herhangi birisine gerekli ayarlamaları yapıp yönetimi devredemez miydi?Tavuk altın yumurtlamıyor tamam ama illaki kazanıyorlardı ve bunun devam ettirmeden birden şalteri indirmek neden?
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Redunay 1 yıl
İyi olur satılsın
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Suppose27now 1 yıl
Umarım satın alır . D&R dan çok alışveriş yaptım . İnternet kısmı kargo yüzünden sıkıntılı ama daha ucuz satıyorlar ayrıca mağazada olmayan her albüm kitap orada .
Frank Sinatra diskografisi topluyorum . Bazı albümlerini aldım . Ama geri kalanlar hep bitmiş ve geleceğe de benzemiyor. Amazon da Frank Sinatra albümleri satılıyor ama yabancı ülkelerde olduğu için almayı düşünmüyorum. D&R satın alırsa bu sayede bulamadığım yabancı albümleri bulabilirim belki .
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BRNSpawn 1 yıl
Bende Kobo e-book okuyucu var. Şimdi e-kitapları Amazon marketten mi alacağım?
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keremec 1 yıl
D&r.com ve idefix hız olarak rezil durumda. Çok geç kargoya veriliyor siparişler. Onun dışında mağaza olarak nerdeyse her avm de var. Bir yorum yapamayacağım.
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Bamya Avcisi 1 yıl
Dogan medya amerikan kurulusudur.Amerikanın elini kolunu türkiyeden çekmesi hayra alamet değil.Ekonomik bir bunalıma işaret ediyor olabilir.Bu kadar büyük bir şirket böyle bir kararı aniden vermez.Paranızı dolara yatırın.En kötü ihtimal savaç başlangıcı bile olabilir suriyeden dolayı.
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Deadwood 1 yıl Bamya Avcisi
Bamya Avcisi
Dogan medya amerikan kurulusudur.Amerikanın elini kolunu türkiyeden çekmesi hayra alamet değil.Ekonomik bir bunalıma işaret ediyor olabilir.Bu kadar büyük bir şirket böyle bir kararı aniden vermez.Paranızı dolara yatırın.En kötü ihtimal savaç başlangıcı bile olabilir suriyeden dolayı.

Amerika tamamen bölgeden çekiliyorda olabilir hocam. Geçenlerde Trump Suudlardan 5 Milyar dolar istemiş Suriye'deki ABD askerlerini çekmek için. Bugünde bize Patriot felan satmaya çalışıyorlar. Trump parayı çok seviyor. Menbiç'te her ne kadar çekilmiyoruz deselerde yarısında siz yarısında biz duralım teklifini bile yaptılar. Bana biraz pyd,pkk ve ypg yle işleri bitti gibime geliyor.. İlk önce Irak'ta Barzani'yi sattılar sonra Ypg yi Afrin'de sattılar. Suriye'de istediğini alamadı ABD. Hatta şu aralar İncirliği bile taşıma konuları geçiyor.
Tabi bu yazdıklarım kendi düşüncem. Umarım Abd bölgeden kısmen çekilir. Abd nin çekilmesi demek bölgenin huzuru demek. İnş. sizin dediğiniz gibi savaş felan söz konusu değildir.
tr.sputniknews.com/...
tr.sputniknews.com/...
tr.sputniknews.com/...
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Baxa 1 yıl Bamya Avcisi
Amazon hangi ulkenin sayin uye .?
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