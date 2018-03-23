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Başbakan Yardımcısı Işık: "İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek"

Katıldığı bir etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yeni düzenlemeyle birlikte RTÜK'ün internet üzerindeki yetkileri hakkında bilgiler verdi.
1 yıl
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sosyal medya
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Başbakan Yardımcısı Işık:
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Bu yıl 6. kez düzenlenen Gümüşhane Günleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri’ne katılım gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, RTÜK yayın lisansına ilişkin yapılacak düzenlemeyi de içeren “torba tasarı” hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Torba tasarı olarak bilinen Kanun Tasarı’sının dün TBMM onayından geçtiğini ve artık kanunlaştığını belirten Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına gideceğini ve değerlendirmenin ardından yürürlüğe gireceğini belirtti. Bu yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren internet üzerinden televizyon yayıncılığının RTÜK denetimine girdiğinin altını çizdi.

"İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek"

İnternetteki her şeyin RTÜK tarafından denetlenmeyeceğini belirten Işık, “Televizyon yayıncılığında RTÜK’ün yetkisi neyse, internette yayın yapan televizyonlarla ilgili yetki de o olacak. İnternet üzerinden televizyon yayıncılığı yapanların denetimi, gözetimi, yaptırımı RTÜK’ün sorumluluğunda olacak. Bu işi RTÜK takip edecek.” şeklinde konuştu.

Bunların dışında bir çerçeve genişlemesi olmadığını belirten Başbakan Yardımcısı, “Radyo ve televizyonlarla ilgili sorumluluk RTÜK’te olacak. İnternet siteleri televizyon yayınlarının dışındaki internet yayınları RTÜK’ün sorumluluğunda olmayacak.” dedi.


https://aa.com.tr/tr/turkiye/basbakan-yardimcisi-isik-internetteki-her-seyi-rtuk-denetlemeyecek/1096385 Yorum Yaz
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BlackLead 1 yıl en beğenilen
adam kısacası puhutv,blutv,netflix'e kontrol geliyor demiş
Bizim kızdığımız da o zaten.
insan para vererek kullandığı bir sistemde ister porno izler ister dizi izler.Size ne ulan?
bir severek izlediğim netflix vardı onun da içine edecekler , dünyada netflix'e başka sansür getirmeye çalışan ülke var mı cidden merak ediyorum.Arabistan'da bile yoktur eminim.
netflix kaçsın kendini kurtarsın valla, uğraşılmaz şimdi bunların sansürüyle para cezalarıyla falan.Sonra ülkeye niye hiç yatırım gelmiyor , okumuş insanlar niye yurtdışına gidiyor diye ağlarlar ekranlarda.
badem bıyıklı çakma müslümanlar hayatı insanlara zehir etmekte son gaz devam ,kutlu yürüyüşe son gaz devam
adam kısacası puhutv,blutv,netflix'e kontrol geliyor demişBizim kızdığımız da o zaten.insan para vererek kullandığı bir sistemde ister porno izler iste...
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BlackHeart89 1 yıl
Ne farkederki elimdeki interneti istese anında erişime kapatabilecek bi devlet var esirmiyiz mahkummuyuz belli değil
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Ceqa 1 yıl
Ne boş işler ya yemin ediyorum kardeşim sansür değil yaş sınırı getirin ne boş beleş işler hayret ediyorum 30yaşında adam netflixteki sigaradan küfürden mi etkilenecek işimiz gücümüz şov
Ne boş işler ya yemin ediyorum kardeşim sansür değil yaş sınırı getirin ne boş beleş işler hayret ediyorum 30yaşında adam netflixteki sigaradan küfürden mi etki...
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TncyKrmn 1 yıl Altnz47
Altnz47
Ee ne oldu sansür uyguluyorlar mı? ☺️

Ben sansür uygulamayacaklar demedim ki. Bakan böyle diyor ( sözde - kim inanır bunlara) tarzında parantez içinde güzel güzel açıklamamıda yapmıştım 😀
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Altnz47 1 yıl TncyKrmn
Ee ne oldu sansür uyguluyorlar mı? ☺️
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Ketsue 1 yıl
Fazla takmayın kafaya. Burada yazmakla bir şey değişmez.Eğer sansür gelirse torrent kullanırsınız.
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NumberOfPi 1 yıl
Bir şeyleri sansürlemek ya da engellemek hiçbir şeye çözüm değil denetleme olayı umarım öyle olmaz.
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Redunay 1 yıl
Şimdi denetlemez yarın herşeyi denetler bu işler böyledir.
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buraoca2 1 yıl
Netflix Televizyon yayinciligina giriyor mu? Benim anlamadığım nokta bu.
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alito 1 yıl
Netflix sansürü kabul edecek bir firma değil. Zaten içeriği sansürlediği an, Türkiye'deki müşteri kitlesinin büyük bir bölümünü kaybedecektir. Bu da Netflix'in Türkiye'den çekilme kararı ile sonuçlanır.
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BlackLead 1 yıl alito
şöyle bir duyum var malesef
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napolyon94 1 yıl
Tv8 in aglamalari sonucu boyle bir adim atildi.
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alemburda34 1 yıl
Bu denetleme fikri hangi sivri zekalinin aklina gelmis ??
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Fx_57,5 1 yıl alemburda34
büyük medya guruplarından gelmiştir bu dayatma,vestel zammı gibi düşün!
tv izlenme oranlarını git gide tehtit edince baskı yapmışlardır,malum daha dün doğan medya satıldı mevcut iktidara yakın şirkete...
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gokuba 1 yıl
medya bitti sıra internette artık heryerde akapenin propagandalarını görürsünüz, istemediği akapeyi eleştiren tüm sayfalar kapatılır ya da sansürlenir.
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