Başbakan Yardımcısı Işık: "İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek"

Torba tasarı olarak bilinen Kanun Tasarı’sının dün TBMM onayından geçtiğini ve artık kanunlaştığını belirten Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına gideceğini ve değerlendirmenin ardından yürürlüğe gireceğini belirtti. Bu yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren internet üzerinden televizyon yayıncılığının RTÜK denetimine girdiğinin altını çizdi.
"İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek"
İnternetteki her şeyin RTÜK tarafından denetlenmeyeceğini belirten Işık, “Televizyon yayıncılığında RTÜK’ün yetkisi neyse, internette yayın yapan televizyonlarla ilgili yetki de o olacak. İnternet üzerinden televizyon yayıncılığı yapanların denetimi, gözetimi, yaptırımı RTÜK’ün sorumluluğunda olacak. Bu işi RTÜK takip edecek.” şeklinde konuştu.
Bunların dışında bir çerçeve genişlemesi olmadığını belirten Başbakan Yardımcısı, “Radyo ve televizyonlarla ilgili sorumluluk RTÜK’te olacak. İnternet siteleri televizyon yayınlarının dışındaki internet yayınları RTÜK’ün sorumluluğunda olmayacak.” dedi.
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Bizim kızdığımız da o zaten.
insan para vererek kullandığı bir sistemde ister porno izler ister dizi izler.Size ne ulan?
bir severek izlediğim netflix vardı onun da içine edecekler , dünyada netflix'e başka sansür getirmeye çalışan ülke var mı cidden merak ediyorum.Arabistan'da bile yoktur eminim.
netflix kaçsın kendini kurtarsın valla, uğraşılmaz şimdi bunların sansürüyle para cezalarıyla falan.Sonra ülkeye niye hiç yatırım gelmiyor , okumuş insanlar niye yurtdışına gidiyor diye ağlarlar ekranlarda.
badem bıyıklı çakma müslümanlar hayatı insanlara zehir etmekte son gaz devam ,kutlu yürüyüşe son gaz devam