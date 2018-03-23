Başbakan Yardımcısı Işık: "İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek"

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Bu yıl 6. kez düzenlenen Gümüşhane Günleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri’ne katılım gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, RTÜK yayın lisansına ilişkin yapılacak düzenlemeyi de içeren “torba tasarı” hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Torba tasarı olarak bilinen Kanun Tasarı’sının dün TBMM onayından geçtiğini ve artık kanunlaştığını belirten Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına gideceğini ve değerlendirmenin ardından yürürlüğe gireceğini belirtti. Bu yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren internet üzerinden televizyon yayıncılığının RTÜK denetimine girdiğinin altını çizdi.

"İnternetteki her şeyi RTÜK denetlemeyecek"

İnternetteki her şeyin RTÜK tarafından denetlenmeyeceğini belirten Işık, “Televizyon yayıncılığında RTÜK’ün yetkisi neyse, internette yayın yapan televizyonlarla ilgili yetki de o olacak. İnternet üzerinden televizyon yayıncılığı yapanların denetimi, gözetimi, yaptırımı RTÜK’ün sorumluluğunda olacak. Bu işi RTÜK takip edecek.” şeklinde konuştu.

Bunların dışında bir çerçeve genişlemesi olmadığını belirten Başbakan Yardımcısı, “Radyo ve televizyonlarla ilgili sorumluluk RTÜK’te olacak. İnternet siteleri televizyon yayınlarının dışındaki internet yayınları RTÜK’ün sorumluluğunda olmayacak.” dedi.

https://aa.com.tr/tr/turkiye/basbakan-yardimcisi-isik-internetteki-her-seyi-rtuk-denetlemeyecek/1096385