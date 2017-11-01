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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon'un iOS uygulamasına artırılmış gerçeklik desteği geldi

IKEA'dan sonra Amazon'un iOS uygulaması da artırılmış gerçeklik özelliğine sahip oldu. Müşteriler artık satın almayı düşündüğü eşyaların evlerinde veya ofislerinde nasıl görüneceğini görebiliyor.
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Amazon'un iOS uygulaması artırılmış gerçeklik (AR) desteğine sahip oldu. AR View adlı özellikle artık ürünlerin evinizde veya ofisinizde nasıl görüneceğini görebilirsiniz. Bu görselleştirme seçeneğinin mobilya ile elektronik arasında değişen binlerce eşya için kullanılabilir durumda olduğunu belirtelim.
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Artırılmış gerçeklik kavramı alışveriş platformları arasında yaygın hale gelmeye başladı. AR alışveriş modası IKEA, Target, ve Wayfair tarafından da hayata geçirilmiş durumda. Şimdi bu listeye bir başka alışveriş devi olan Amazon da dahil oldu.
AR View, IKEA uygulamasında olduğu gibi üçüncü taraf geliştiricilerin iOS uygulamalarında kolayca artırılmış gerçeklik işlevinden faydalanmalarını sağlayan Apple ARKit platformunu kullanıyor. Bu özelliğe uygulamadaki kamera simgesine dokunarak erişmek mümkün. AR View seçeneğine dokunduktan sonra seçebileceğiniz eşya kategorileri ekrana gelecektir.

https://9to5mac.com/2017/11/01/amazon-ios-arkit-black-friday/ Yorum Yaz
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