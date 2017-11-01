Amazon'un iOS uygulamasına artırılmış gerçeklik desteği geldi

Amazon'un iOS uygulaması artırılmış gerçeklik (AR) desteğine sahip oldu. AR View adlı özellikle artık ürünlerin evinizde veya ofisinizde nasıl görüneceğini görebilirsiniz. Bu görselleştirme seçeneğinin mobilya ile elektronik arasında değişen binlerce eşya için kullanılabilir durumda olduğunu belirtelim.

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Artırılmış gerçeklik kavramı alışveriş platformları arasında yaygın hale gelmeye başladı. AR alışveriş modası IKEA, Target, ve Wayfair tarafından da hayata geçirilmiş durumda. Şimdi bu listeye bir başka alışveriş devi olan Amazon da dahil oldu.

AR View, IKEA uygulamasında olduğu gibi üçüncü taraf geliştiricilerin iOS uygulamalarında kolayca artırılmış gerçeklik işlevinden faydalanmalarını sağlayan Apple ARKit platformunu kullanıyor. Bu özelliğe uygulamadaki kamera simgesine dokunarak erişmek mümkün. AR View seçeneğine dokunduktan sonra seçebileceğiniz eşya kategorileri ekrana gelecektir.

https://9to5mac.com/2017/11/01/amazon-ios-arkit-black-friday/