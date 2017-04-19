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American Assassin'in ilk fragmanı yayınlandı

Jason Bourne ve Mission: Impossible gibi yeni bir aksiyon serisi başlatması planlanan American Assassin'in ilk fragmanı yayınlandı. Film bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,6b
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6
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Vince Flynn'in çok satan macera romanı American Assassin beyaz perdeye uyarlanıyor. Jason Bourne ve Mission: Impossible gibi yeni bir film serisi başlatması beklenen American Assassin, CIA için çalışan genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Bu yılın sonunda sinemaseverler ile buluşacak olan film için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı.
The Maze Runner serisi ile adını duyuran genç oyuncu Dylan O’Brien'ın başrolünü üstlendiği American Assassin; sevgilisi bir terör saldırısında öldürüldükten sonra hiç bir yerde dikiş tutturamayan Mitch Rapp (O'Brien)'in CIA tarafından işe alınıp, deneyimli bir ajan tarafından eğitilmesini anlatıyor.
Michael Cuesta (Kill the Messenger)'nın yönettiği filmin başrollerinde Dylan O'Brien'a Michael Keaton, Taylor Kitsch, Sanaa Lathan, Shiva Negar ve Scott Adkins eşlik ediyor. ABD'de 15 Eylül'de vizyona girecek olan American Assassin'in Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmış değil.

http://deadline.com/2017/04/american-assassin-trailer-dylan-obrien-michael-keaton-sanaa-lathan-taylor-kitsch-vince-flynn-1202071335/ Yorum Yaz
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faniseyler 2 yıl en beğenilen
subliminal mesaj
Karısını öldüren MÜSLÜMAN teröristten intikam alan metre kareye 5 tane MÜSLÜMAN terörist öldüren kahraman ajan.
Ya biz ne zaman gerçek olayları filme alabileceğiz adam gibi Ecdadımızı, dünyanın dört bir yerinde ölen masum, mazlum Müslümanları anlatabileceğiz.
En azından para verip ağzımız açık izlemeyelim her önümüze koyulanı.
subliminal mesajKarısını öldüren MÜSLÜMAN teröristten intikam alan metre kareye 5 tane MÜSLÜMAN terörist öldüren kahraman ajan.Ya biz ne zaman gerçek ...
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safüzyon 2 yıl
Yil olmus 2017 butce bol imkan hat safhada cikan filmlere bakiyorum ici bos ve senaryodan aciz yeni nesil yonetmen ve senaristler ciddi derecede yaraticilik yoksunu
Yil olmus 2017 butce bol imkan hat safhada cikan filmlere bakiyorum ici bos ve senaryodan aciz yeni nesil yonetmen ve senaristler ciddi derecede yaraticilik yo...
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Zuko 2 yıl
Yeni Bond/Bourne olacakmis bak bak bak.
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BlindGuardianNN 2 yıl
Tabanca !
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tobepeople 2 yıl
Şapkalı eleman iyi oyuncu robot gibiydi gerçi Luther dizisinde ama o da bir başarı aslında terminatöre göre eleman ama ne hikmetse o teşhizatla ilk resimdeki eleman daha çok terminatöre ve görevimiz tehlike filmlerine benziyor...
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safüzyon 2 yıl
Yil olmus 2017 butce bol imkan hat safhada cikan filmlere bakiyorum ici bos ve senaryodan aciz yeni nesil yonetmen ve senaristler ciddi derecede yaraticilik yoksunu
Yanıtla +7
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faniseyler 2 yıl en beğenilen
subliminal mesaj
Karısını öldüren MÜSLÜMAN teröristten intikam alan metre kareye 5 tane MÜSLÜMAN terörist öldüren kahraman ajan.
Ya biz ne zaman gerçek olayları filme alabileceğiz adam gibi Ecdadımızı, dünyanın dört bir yerinde ölen masum, mazlum Müslümanları anlatabileceğiz.
En azından para verip ağzımız açık izlemeyelim her önümüze koyulanı.
Yanıtla +12
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tugares 2 yıl
Tat verdi artık cia ajani olmak isteyen adamin hikayesi senaryoları
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