American Assassin'in ilk fragmanı yayınlandı

Vince Flynn'in çok satan macera romanı American Assassin beyaz perdeye uyarlanıyor. Jason Bourne ve Mission: Impossible gibi yeni bir film serisi başlatması beklenen American Assassin, CIA için çalışan genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Bu yılın sonunda sinemaseverler ile buluşacak olan film için meraklı bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı.

The Maze Runner serisi ile adını duyuran genç oyuncu Dylan O’Brien'ın başrolünü üstlendiği American Assassin; sevgilisi bir terör saldırısında öldürüldükten sonra hiç bir yerde dikiş tutturamayan Mitch Rapp (O'Brien)'in CIA tarafından işe alınıp, deneyimli bir ajan tarafından eğitilmesini anlatıyor.

Michael Cuesta (Kill the Messenger)'nın yönettiği filmin başrollerinde Dylan O'Brien'a Michael Keaton, Taylor Kitsch, Sanaa Lathan, Shiva Negar ve Scott Adkins eşlik ediyor. ABD'de 15 Eylül'de vizyona girecek olan American Assassin'in Türkiye vizyon tarihi henüz açıklanmış değil.

http://deadline.com/2017/04/american-assassin-trailer-dylan-obrien-michael-keaton-sanaa-lathan-taylor-kitsch-vince-flynn-1202071335/