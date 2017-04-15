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Sinema dünyasından haftanın öne çıkan haberleri

Sinema dünyasından haftanın öne çıkan haberlerini sizler için derledik. En son yayınlanan fragmanları, yeni görüntüleri ve dikkat çeken gelişmeleri haberimizde bulabilirsiniz.
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Merakla beklenen yeni Star Wars filmi The Last Jedi'ın ilk fragmanı yayınlandı. Dün düzenlenen Star Wars Celebration panelinde yayınlanan fragmanın yanı sıra filmin ilk posteri de paylaşıldı. Bu yılın sonunda sinemaseverler ile buluşacak olan film, 2015'te vizyona giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesinin ikinci filmi olacak.
Brick ve Looper gibi başarılı filmler ile adını duyuran Rian Johnson'ın yönettiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Lupita Nyong’o, Gwendoline Christie, Dohmnall Gleeson, Mark Hamill, Carrie Fisher ve Benicio Del Toro yer alıyor.
Bu hafta ilk fragmanı yayınlanan bir diğer önemli film de Thor: Ragnarok'tu. Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Thor'un üçüncü bireysel filmi olan Ragnarok, önceki iki Thor filmine pek benzemiyor. Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi'nin yönettiği film, çok daha renkli ve eğlenceli olacak gibi görünüyor. Marvel'in bir diğer sevilen kahramanı Hulk'u da barındıracak Thor: Ragnarok, 3 Kasım'da gösterime girecek.
Deadpool 2'de Cable'ı kimin canlandıracağı sonunda belli oldu. X-Men çizgi romanlarının önemli karakterlerinden biri olan Cable'ı Oscar adayı oyuncu Josh Brolin (No Country For Old Men, Sicario) canlandıracak. Bu rol için daha önce Brad Pitt, Pierce Brosnan ve Michael Shannon gibi oyuncuların ismi geçmişti.

X-Men çizgi romanlarının önemli karakterleri arasında yer alan Cable'ın Deadpool 2 dışında birçok X-Men filminde de yer alması bekleniyor. İlk olarak Deadpool 2'de karşımıza çıkacak olan Cable'ın daha sonra X-Force filminde ana karakterlerden biri olacağı ve beğenildiği taktirde bireysel bir filminin de çekileceği söyleniyor.
Fantastic Beasts and Where to Find Them 2'de genç Dumbledore'u kimin canlandıracağı da belli oldu. Harry Potter hikayelerinin en önemli karakterlerinden biri olan Albus Dumbledore'un gençliğine ünlü oyuncu Jude Law hayat verecek. Dumbledore'un henüz Hogwarts'ta öğretmenlik yaptığı yıllarda geçecek filmde, ilk filmin kötü adamı olan Gellert Grindelwald (Johnny Depp) ile Dumblodere'un karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
Son filmi The Lost City of Z ile büyük övgü toplayan başarılı yönetmen James Gray, bir süredir gündemde olan bilim-kurgu filmi Ad Astra'nın çekimlerine başlıyor. Gray, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda filmin çekimlerine bu yaz başlanacağını açıkladı. Başrolünü yıldız oyuncu Brad Pitt'in üstlendiği Ad Astra, yıllar önce Dünya dışı zeki varlıklar bulma amacıyla Neptün'e giden ve bir daha geri dönmeyen babasını bulmak için Güneş Sistemi'nin derinliklerine seyahat eden otistik bir mühendisin hikayesini anlatıyor.
Şu sıralar Hollywood'un en gözde isimleri arasında yer alan Dwayne Johnson, DC sinematik evreni hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hazırlık aşamasında olan Shazam filminde, DC çizgi romanlarının anti-kahramanlarından Black Adam'ı canlandıracak olan ünlü oyuncu, bir süredir gündemde olan söylentileri doğruladı ve Shazam filminin yanı sıra bireysel bir Black Adam filminin de çekileceğini açıkladı.
DC hayranları için Black Adam ile ilgili bir sürprizleri olduğunu söyleyen Johnson, detay vermekten kaçındı ancak sinema dünyasındaki genel kanı karakterin yeni Superman filminde kötü adam olarak karşımıza çıkacağı yönünde.
Ünlü oyuncu Charlize Theron'un başrolünü üstlendiği aksiyon filmi Atomic Blonde'un yeni fragmanı yayınlandı. John Wick'den sonra şimdi de Deadpool 2'yi yönetecek David Leitch'in yönettiği Atomic Blonde; bir dosya teslit etmek için gittiği Berlin'de kendisini ölümcül bir casusluk oyununun içinde bulan MI6 ajanının (Theron) hikayesini anlatıyor.
Başrollerinde Charlize Theron'a Sofia Boutella, James McAvoy, John Goodman, Eddie Marsan, ve Toby Jones'un eşlik ettiği Atomic Blonde, 28 Temmuz'da vizyona girecek.
Disney klasiklerinden Güzel ve Çirkin (Beauty and the Beast)'in canlı aksiyon versiyonu sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. 17 Mart'ta vizyona giren film gişede 1 milyar dolar hasılata ulaştı. Böylece 2017'de 1 milyar dolar barajını aşan ilk film olan Beauty and the Beast, aynı zamanda bugüne kadar 1 milyar dolar hasılata ulaşan ilk canlı aksiyon (animasyon olmayan) müzikal oldu.
Shaun of the Dead ve Hot Fuzz gibi eğlenceli filmlerden tanıdığımız Edgar Wright'ın yönettiği Baby Driver'ın yeni fragmanı yayınlandı. Komedi ve aksiyon türlerini bir araya getiren Baby Driver, banka soyguncuları için şoförlük yapan genç bir adamın suç dünyasından çıkmak isterken kendisini içinde bulduğu macerayı anlatıyor.
Başrollerinde Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, Jon Bernthal, Eiza González, Jon Hamm ve Jamie Foxx'u izleyeceğimiz Baby Driver, 25 Ağustos'ta vizyona girecek.
DC'nin sevilen çizgi roman serisinden sinemaya uyarlanan Aquaman, 80'lerin ünlü aksiyon yıldızlarından birini oyuncu kadrosuna ekledi. Rocky 4 ve Evrenin Askerleri gibi filmlerden tanıdığımız Dolph Lundgren, Aquaman'da filmin kötü adamlarından Kral Nereus'u canlandıracak. James Wan'ın yönettiği filmin başrollerinde Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Nicole Kidman ve Patrick Wilson yer alıyor.
Hollywood'un en başarılı kadın yönetmenleri arasında yer alan Katheryn Bigelow, 5 yıl aranın ardından yeni filmi ile beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Strange Days, The Hurt Locker ve Zero Dark Thirty gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Bigelow'un son filmi Detroit'ten ilk fragman yayınlandı. Film, ABD tarihin en kanlı isyanlarından biri olan 1967 Detroit İsyanı'nı anlatıyor.
Yeni Örümcek-Adam serisinin ilk filmi olan Spider-Man: Homecoming bu yaz sinemaseverler ile buluşacak. Marvel sinematik evrenine dahil olacak bu yeni Spider-Man filmi için bekleyiş sürerken, bir diğer Spider-Man filmi için de hazırlıklara başlandı.
Canlı aksiyon Homecoming'in yanı sıra bir de animasyon Spider-Man filmi üzerinde çalışan Sony, filmin oyuncu kadrosunu açıkladı. Filmde bugüne kadar hep Örümcek-Adam gördüğümüz Peter Parker'ın değil bu kahramanın başka bir versiyonu olan Miles Morales'in hikayesi anlatılacak. Yarı Afrikalı yarı Latin olan Miles Morales'i Shameik Moore (Dope) seslendirirken, filmin kötü adamını ise Liev Schreiber seslendirecek.
Universal, bu yaz vizyona girecek The Mummy ile temellerini atacağı yeni sinematik evrenini şekillendirmeye başlıyor. Korku sinemasının en bilindik canavarlarını aynı dünyada buluşturacak evrenin ikinci filmi olacak The Bride of Frankenstein'ı kimin yöneteceği belli oldu. 1935 yapımı Frankenstein'ın Gelini filminin yeniden yapımı olacak The Bride of Frankenstein'ı Beauty and the Beast ile büyük bir başarıya imza atan Bill Condon yönetecek. 
 Bir yandan DC sinematik evrenini kurmakla meşgul olan Warner Bros, bir yandan da DC animasyon evrenine yeni filmler ekliyor. Daha önce birçok sevilen DC çizgi romanını başarılı animasyon filmlere dönüştüren Warner Bros, şimdi de Watchmen'e el atıyor. Daha önce sinemaya da uyarlanan Watchmen'in R reytingli, yani 18 yaş sınırı olan bir animasyon filme dönüştürüleceği söyleniyor. DC animasyon evreninin diğer filmleri gibi Watchmen'de vizyona girmeden doğrudan VOD'ye çıkacak.
2014 yılında vizyona giren ve büyük beğeni kazanan Kingsman: The Secret Service'in devam filmi bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Kingsman: The Golden Circle adını taşıyan filmden ilk görüntüler geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İlk filmin de yönetmeni olan Matthew Vaughn'un yönettiği filmin başrollerinde Taron Egerton, Mark Strong, Colin Firth, Julianne Moore, Halle Berry, Jeff Bridges, Channing Tatum ve Pedro Pascal gibi ünlü isimler yer alıyor.

Kingsman adını taşıyan gizli İngiliz casus örgütünün hikayesini anlatmaya devam edecek The Golden Circle'da Kingsman ortak bir düşmanı alt edebilmek için ABD'deki benzer bir örgütle bir araya gelecek. Film 29 Eylül'de gösterime girecek.
 
Sinema dünyasından haftanın öne çıkan haberleri
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Mephisto_TR 2 yıl en beğenilen
Sonraki haberlere alt başlıklar koyar mısınız, film seçip okuması zor oluyor böyle.
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X-FI 2 yıl
şu dwayne johnson filmlerde oynamasa keşke... adamın oyunculuğu odun gibi beş para etmiyor.
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DH Misafiri 2 yıl
starwars serisinin son ikisi bluray'de türkçe destekli gelmedi . nedendir anlamadım
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SEO-Uzmanı 2 yıl
iliminati 2017
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gxhero 2 yıl
Şu atomic blonde iyi senaryo ile gelirse seri olur nah buraya yazıyorum...
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zarci 2 yıl
Star Wars bambaşka
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ShadowofDeath06 2 yıl
Haber için teşekkürler çok şey kaçırmışım haberim yokmuş
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Mephisto_TR 2 yıl en beğenilen
Sonraki haberlere alt başlıklar koyar mısınız, film seçip okuması zor oluyor böyle.
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Furiosa 2 yıl
atomic blonde
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MALTHAEL 2 yıl
Shazam
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X-FI 2 yıl
şu dwayne johnson filmlerde oynamasa keşke... adamın oyunculuğu odun gibi beş para etmiyor.
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DraGonS 2 yıl
sinemahaber.com
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