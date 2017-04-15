Sinema dünyasından haftanın öne çıkan haberleri

Deadpool 2'de Cable'ı kimin canlandıracağı sonunda belli oldu. X-Men çizgi romanlarının önemli karakterlerinden biri olan Cable'ı Oscar adayı oyuncu Josh Brolin (No Country For Old Men, Sicario) canlandıracak. Bu rol için daha önce Brad Pitt, Pierce Brosnan ve Michael Shannon gibi oyuncuların ismi geçmişti.



X-Men çizgi romanlarının önemli karakterleri arasında yer alan Cable'ın Deadpool 2 dışında birçok X-Men filminde de yer alması bekleniyor. İlk olarak Deadpool 2'de karşımıza çıkacak olan Cable'ın daha sonra X-Force filminde ana karakterlerden biri olacağı ve beğenildiği taktirde bireysel bir filminin de çekileceği söyleniyor.

Fantastic Beasts and Where to Find Them 2'de genç Dumbledore'u kimin canlandıracağı da belli oldu. Harry Potter hikayelerinin en önemli karakterlerinden biri olan Albus Dumbledore'un gençliğine ünlü oyuncu Jude Law hayat verecek. Dumbledore'un henüz Hogwarts'ta öğretmenlik yaptığı yıllarda geçecek filmde, ilk filmin kötü adamı olan Gellert Grindelwald (Johnny Depp) ile Dumblodere'un karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Son filmi The Lost City of Z ile büyük övgü toplayan başarılı yönetmen James Gray, bir süredir gündemde olan bilim-kurgu filmi Ad Astra'nın çekimlerine başlıyor. Gray, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda filmin çekimlerine bu yaz başlanacağını açıkladı. Başrolünü yıldız oyuncu Brad Pitt'in üstlendiği Ad Astra, yıllar önce Dünya dışı zeki varlıklar bulma amacıyla Neptün'e giden ve bir daha geri dönmeyen babasını bulmak için Güneş Sistemi'nin derinliklerine seyahat eden otistik bir mühendisin hikayesini anlatıyor.

Bu hafta ilk fragmanı yayınlanan bir diğer önemli film de'tu. Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarından Thor'un üçüncü bireysel filmi olan Ragnarok, önceki iki Thor filmine pek benzemiyor. Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi'nin yönettiği film, çok daha renkli ve eğlenceli olacak gibi görünüyor. Marvel'in bir diğer sevilen kahramanı Hulk'u da barındıracak Thor: Ragnarok, 3 Kasım'da gösterime girecek.