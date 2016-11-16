Amerika'daki elektrikli araçlara yaya uyarıcısı zorunluluğu geliyor

ABD Ulaştırma Bakanlığı Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yayınladığı yeni bildiriyle elektrikli ve hibrit araçların 19 mph (30 km/h) hızın aşağısında seyir ederken yayaları korumak için ses yayması zorunluluğunun getirileceğini duyurdu.

Ses yayan cihaz Eylül 2019 sonrası üretilen bütün elektrikli ve hibrit araçlarda yer alması zorunlu olacak.

2013 yılından beri üzerinde çalışılan bu karar, NHTSA'nın elektrikli ve hibrit araçların daha gürültülü çalışan içten yanmalı motora sahip araçlara göre yayaların dahil olduğu kazalara %19 daha fazla karıştığı istatistiğini farketmesi sonrası ortaya çıktı. İlk önergede kuralın yaya ve bisikletli yaralanmalarını her yıl 2800 kez azaltabileceği belirtiliyordu ancak revizyondan geçen kararda bu sayı 2400'e düştü.

Alınan karara göre araç üreticilerinin önümüzdeki üç yıl içerisinde sistemi koymasına gerek olmazken, sistemin 30 km/h üzeri hızlarda ortaya çıkan lastik ve rüzgar gibi çeşitli sesler nedeniyle çalışmasına gerek olmadığı belirtiliyor.

Alınan bu karar sonrası üreticilerin sesli yaya uyarı sistemini yolculuk eden şoför ve yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde araçlara nasıl yerleştireceği oldukça büyük merak konusu.

https://electrek.co/2016/11/14/all-electric-cars-emit-sound-pedestrian/