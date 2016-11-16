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Amerika'daki elektrikli araçlara yaya uyarıcısı zorunluluğu geliyor

Petrol yakıtıyla çalışan araçlara göre oldukça sessiz çalışan elektrikli araçlar bu yönleri nedeniyle dikkatsiz yayalar yüzünden kazalara karışabiliyorlar. Amerika bunun önüne geçmek için adım attı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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ABD Ulaştırma Bakanlığı Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yayınladığı yeni bildiriyle elektrikli ve hibrit araçların 19 mph (30 km/h) hızın aşağısında seyir ederken yayaları korumak için ses yayması zorunluluğunun getirileceğini duyurdu.
Ses yayan cihaz Eylül 2019 sonrası üretilen bütün elektrikli ve hibrit araçlarda yer alması zorunlu olacak.
2013 yılından beri üzerinde çalışılan bu karar, NHTSA'nın elektrikli ve hibrit araçların daha gürültülü çalışan içten yanmalı motora sahip araçlara göre yayaların dahil olduğu kazalara %19 daha fazla karıştığı istatistiğini farketmesi sonrası ortaya çıktı. İlk önergede kuralın yaya ve bisikletli yaralanmalarını her yıl 2800 kez azaltabileceği belirtiliyordu ancak revizyondan geçen kararda bu sayı 2400'e düştü.
Alınan karara göre araç üreticilerinin önümüzdeki üç yıl içerisinde sistemi koymasına gerek olmazken, sistemin 30 km/h üzeri hızlarda ortaya çıkan lastik ve rüzgar gibi çeşitli sesler nedeniyle çalışmasına gerek olmadığı belirtiliyor.
Alınan bu karar sonrası üreticilerin sesli yaya uyarı sistemini yolculuk eden şoför ve yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde araçlara nasıl yerleştireceği oldukça büyük merak konusu.

https://electrek.co/2016/11/14/all-electric-cars-emit-sound-pedestrian/ Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Akıllıca düşünülmüş. Şu elektrikli scooterlar beni çok tedirgin ediyor.
Sesi soluğu çıkmıyor zaten aletin, bir anda vız diye yanımdan geçiyorlar.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Tekerle camurluk arasina pet sise sikistirin oglum ne ugrasiyorsunuz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Akıllıca düşünülmüş. Şu elektrikli scooterlar beni çok tedirgin ediyor.
Sesi soluğu çıkmıyor zaten aletin, bir anda vız diye yanımdan geçiyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +12
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gun 3 yıl Das Boot
Birde kapalı kulaklığın yolda yürürken giyilmesi yasaklanmalı ben gençliğimde normal kulaklık ile bile neler atlattım devasa ses önleyici olanlar birde aktif olanlar çok tehlikeli.
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Holy Templar 3 yıl Das Boot
Das Boot
Akıllıca düşünülmüş. Şu elektrikli scooterlar beni çok tedirgin ediyor.
Sesi soluğu çıkmıyor zaten aletin, bir anda vız diye yanımdan geçiyorlar.

Bende bu dedigin araclari kullanandan nefret ediyorum, kaldirimda arkadan gelip geciyorlar 4 5 defada bilerek dusurdum bunlari ama hala anlamiyorlar.sanki kaldirim onlarinmis gibi bide uste cikiyorlarya tepem atiyor.
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alemburda34 3 yıl
Bmw i8 hibrit aracında mesela sanal bir motor sesi kullanılıyordu. Eğer uyarı sesini istediğimiz gibi seçebilirsek ortaya çok komik sesler çıkar :)
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津波 3 yıl alemburda34
Orijinalden alıntı: alemburda34
Bmw i8 hibrit aracında mesela sanal bir motor sesi kullanılıyordu. Eğer uyarı sesini istediğimiz gibi seçebilirsek ortaya çok komik sesler çıkar :)

Özelleştirilmemesi lazım. Belli bir standartı olmalı. Yoksa iş zıvanadan çıkar. Yaya yine anlamaz, kazaya karışabilir.
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Amore 3 yıl
Başka fotoğraf yok muydu? Sessiz araç yaya geçidinden geçen insana çarpıyor!!?
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Piêr Dé Sans 3 yıl Amore
Araba duruyor yaya hareket halinde.
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elektrikli araçlar, yaya güvenliği ve
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