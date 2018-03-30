Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan, GTA 5'e açtığı davayı kaybetti

Hollywood'un sansasyonel isimlerinden Lindsay Lohan ve Grand Theft Auto serisinin yapımcısı Rockstar Games'i bünyesinde barındıran Take-Two Interactive arasındaki mahkeme savaşlarında sona gelindi. Lohan, GTA 5 oyununda yer alan bir karakterin kendisi olduğu iddiasıyla 2014 yılında Take-Two Interactive'i mahkemeye vermişti.

Lindsay Lohan temyiz mahkemesini de kaybetti

Uzun bir süre süren mahkemeler sonucunda Take-Two Interactive haklı bulunmuş ve bununla yetinmeyen Lohan soluğu temyiz mahkemesinde almıştı. Son şansını New York Temyiz Mahkemesi'nde denemek isteyen Lindsay Lohan'a yine kötü haber geldi. Temyiz mahkemesinde 6 yargıç da, GTA 5'teki karakterin Lohan olduğu iddialarını reddetti.

Lindsay Lohan'ın kariyerinde düşüş yaşaması, böylesine bir mahkeme sürecine girmesinde rol oynadığı ise uzun bir süredir konuşuluyordu. Rockstar Games'in efsanevi oyunu GTA 5'te yer alan Lacey Jonas adlı karakterin Lindsay Lohan ile benzerlik taşımadığını söylemek pek de doğru olmaz. Lakin onun Lohan olup olmadığı ise bir sır olarak kalacak.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-29/lindsay-lohan-s-pursuit-of-grand-theft-auto-lawsuit-stalls