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Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan, GTA 5'e açtığı davayı kaybetti

Hollywood'un ünlü isimlerinden Lindsay Lohan, GTA 5'te kendi görüntüsünün izinsiz bir şekilde kullanıldığı iddiasıyla konuyu mahkemeye taşımıştı. Lohan, uzun yıllardır süren mahkemeyi kaybetti.
1 yıl
6,2b
1
20
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Hollywood'un sansasyonel isimlerinden Lindsay Lohan  ve Grand Theft Auto serisinin yapımcısı Rockstar Games'i bünyesinde barındıran Take-Two Interactive arasındaki mahkeme savaşlarında sona gelindi. Lohan, GTA 5 oyununda yer alan bir karakterin kendisi olduğu iddiasıyla 2014 yılında Take-Two Interactive'i mahkemeye vermişti.

Lindsay Lohan temyiz mahkemesini de kaybetti

Uzun bir süre süren mahkemeler sonucunda Take-Two Interactive haklı bulunmuş ve bununla yetinmeyen Lohan soluğu temyiz mahkemesinde almıştı. Son şansını New York Temyiz Mahkemesi'nde denemek isteyen Lindsay Lohan'a yine kötü haber geldi. Temyiz mahkemesinde 6 yargıç da, GTA 5'teki karakterin Lohan olduğu iddialarını reddetti.
Lindsay Lohan'ın kariyerinde düşüş yaşaması, böylesine bir mahkeme sürecine girmesinde rol oynadığı ise uzun bir süredir konuşuluyordu. Rockstar Games'in efsanevi oyunu GTA 5'te yer alan Lacey Jonas adlı karakterin Lindsay Lohan ile benzerlik taşımadığını söylemek pek de doğru olmaz. Lakin onun Lohan olup olmadığı ise bir sır olarak kalacak.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-29/lindsay-lohan-s-pursuit-of-grand-theft-auto-lawsuit-stalls Yorum Yaz
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1ses1 1 yıl en beğenilen kımyasal
GTA nın reklama ihtiyacı mı var.
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QuexSeeL 1 yıl
Bu dava ile Selçuk İnanın S8 ismi için açtığı dava kapışsa seyir zevki yüksek bir maç olurdu bea.
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yhyilkrgll 1 yıl
belliki kadın piyasadan düşmüş böyle olaylarla gündeme gelmeye çalışıyor
GTA candır ayık ol lohan
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Barni Moloztaş 1 yıl
Fotodaki kadın kate upton değil miydi
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d3vstator 1 yıl
Kararı avukatlar değil, hakimler verir. Ayrıca nereden biliyorsunuz kararın haksızca bir karar olduğunu, tüm mahkemeyi takip mi ettiniz?
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sterig 1 yıl
Baya kopyalamışlar işte.
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rCoder 1 yıl
Ben davayı haklı buluyorum açık açık bir esinlenme var. Firma en azından karekterin görüntüsünü sonradan değiştirebilirdi.
Kadın parasını ister yakar ister uyuşturucu alır, o başka konu bizi bağlamaz.
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darkhair 1 yıl
Tüh be!!!
Ablamızın cebine bi uyuşturucu parası bile koydurtmamışlar...
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K_Spartakus 1 yıl darkhair
Paris hilton badisi ona destek çıkar
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QuexSeeL 1 yıl
Bu dava ile Selçuk İnanın S8 ismi için açtığı dava kapışsa seyir zevki yüksek bir maç olurdu bea.
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esmerbuyucu 1 yıl
Davayı mahkemede kaybetmesini anlamlandıramadım. Rockstar firması karakterin ismini "Lacey Jonas" yapıp Süreyya Hanım'ım muhteşem değişimi minvalinde ortada farklı bir olay varmış gibi iddiaları reddetmek nedir. Zaten Rockstar'ın oyunları gerçek hayattan esintiler taşıyan karakter ve olayları işlemek olduğu bariz belliyken mahkemeden böylesine saçma bir karar çıkmıştır. Rockstar Lindsay Lohan'ı GTA posterlerinde kullanıp paraları kaldırmıştır...
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jedi39 1 yıl esmerbuyucu
İş avukatta bitiyor.
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Arapkahvesi 1 yıl
Üzmeyin ya Lindsay ablamızı :(
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Artunç 1 yıl
Konu içeriğinde de son bölümde yazdığı gibi Lacey Jonas adlı karakterin Lindsay Lohan ile benzerlik taşımadığını söylemek zor ama davayı kazanması da pek muhtemel görünmüyordu.
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gta 5, mahkeme ve
9 etiket daha rockstar games lindsay lohan take-two interactive lacey jonas Oyunlar Yazılım Uğur Seven Popüler MPopüler
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