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Amerikan Federal Ticaret Komisyonu loot box soruşturmasına yeşil ışık yaktı

Star Wars Battlefront 2 oyununun çıkmasıyla alevlenen ve ardından ateşi düşen loot box tartışması henüz son bulmuş değil. Bir haber de ABD'den geldi. Detayları aşağıda bulabilirsiniz.
5 ay
3,4b
1
9
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Oyunlarda yer alan loot box (ganimet kutusu) tartışmaları, geçen yıl çıkan Star Wars Battlefront 2 oyunu ile birlikte tavan yapmıştı. Tartışmaların alevi sönmüş olsa da bu bazı ülkelerin konuyu soruşturmalarına, bazılarının ise bu özelliği tamamen yasaklamalarına engel olamadı.
Belçika ve Hollanda gibi ülkeler loot box’ları zaten yasaklamıştı. Belçika bir adım daha öteye giderek Electronic Arts şirketine FIFA oyunundaki loot box’ları kaldırmadığı gerekçesiyle cezai soruşturma başlatmıştı.

Şimdi de bir soruşturma haberi ABD’den geldi. ABD’li senatör Maggie Hassan’ın resmi başvurusu üzerine Federal yönetim, lootbox’ların çocuklar üzerinde bağımlılık etkisi yapabileceği ve ailelerin bu konuda eğitilmesi gerektiği tezleri üzerine soruşturma açma kararı verdi.

Hassan soruşturmanın meşruluğunu, Birleşik Krallık Kumar Komisyonunun yapmış olduğu “kumara bağlı sorunlar yaşayan 11 ile 16 yaş arasındaki çocuk sayısının 2 yıl içinde 50.000’ler seviyesine çıkması” tespitine dayandırdı. Hassan ayrıca loot box’ların oyun endüstrisinde bir hastalık gibi yayıldığını iddia etti. 

Tüm bunlar olurken, Eğlence Yazılımları Birliği (ESA) de bir açıklama yayınladı. Açıklamada, lootboxların kesinlikle kumarla bağdaştırılamayacağı ve gerçek hayatta hiçbir mali değerlerinin olamayacağı ifade edildi. Lootbox’ların yegâne amaçlarının oyuncuların oyun içi deneyimlerini zenginleştirmek olduğu ve satın alınmalarımın tamamen son kullanıcının tercihine dayandığı vurgulandı.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça siz değerli takipçelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

https://www.techspot.com/amp/news/77609-ftc-promises-investigate-loot-boxes.html Yorum Yaz
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murdocklawless 5 ay en beğenilen
kutuyu açınca ne çıkacağını bilirsen satın alma olur, ne çıkacağını bilmezsen kumar olur. cs go direk kumardır. çünkü nadir bir şey çıkarsa satıp kar elde ediyorsun.
kutuyu açınca ne çıkacağını bilirsen satın alma olur, ne çıkacağını bilmezsen kumar olur. cs go direk kumardır. çünkü nadir bir şey çıkarsa satıp kar elde ediyo...
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Fashionality 5 ay
free to play olayina da bir cozum getirseler keske... adam akilli bir fiyat bicsinler, bir kere alip oynayalim... araba yarisi var, arabalari taneyle satin aliyorsun... acmaya kalksan, yok benzinin bitti, yok araba hasarli onarim icin su kadar bekle, kupon topla parca acilsin, oyun zevki birakmadilar mobilde...
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FRAPS_TR 5 ay
Pestede var bunun benzeri . toplar dönüyor siyah top geldirmeye çalışıyor oyuncular. Coin satalım oyuncuyu oyuna bağlayalım diye oyunlar kumara döndü.
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bkaakco 5 ay
Oyun dünyasında şu kutular kadar nefret ettiğim bir şey yok. DLC bile daha masum. Umarım en kısa zamanda yok olurlar.
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maxmania 5 ay
pokemon duel oyunu loot box yüzünden 2019 itibari ile hollanda sınırları içinde oynanamayacak. ab ülkelerine de yayılması yakındır. ea, activision, mobil çöpleri güzel(!) günler bekliyor.
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DH Misafiri 5 ay
Kumar kelimesini görüp incelemeden anlamadan atlamanız saçma olmuş. Tamamen kumara dönüştürülebilir bir sistem, şöyle ki ben istersem içinden ne çıkacağı belli 20 tane item barındıran bir kutuyu iyi item çıkma umuduyla alır item çıkarsa da yüksek fiyata satarım bunu steamde veya item satış sitelerinde(ki yaptım ama ben kutu almadım oyunda bir şekilde kazandım) parayı da nakit olarak alırım. Yani bu şekilde düşük miktar verip yüksek kazanma hırsına girmiş olurum, oynarsam da kumar olur, bu ülkenin yasal olarak izin verdiği şans oyunları ile aynı sistem bana göre açıkladığım şekilde kullanılırsa. "Elde edilen kâr gerçek paraya dönüştürülemiyor" kısmı tamamen saçma, cümle olarak saçma yani. Kutulardan çıkan nesneler çoğu oyun için satılabiliyor, steamde olması şart değil bunun topluluk pazarına koyup satma gibi birşey için, oyun itemi satılan bir ton oyun var.
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DH Misafiri 5 ay
dalga geçiyorsun umarım, ortalıkta cs, dota itemleri satarak geçinen, hatrı sayılır paralar kazanan insan doluyken, senin satın alınan itemler gerçek paraya dönüştürülemiyor demen mevzudan çooook uzak olduğunu gösteriyor. Forumda dahi defalarca 60-700 liralara dota itemleri satan oldu. Sırf bu itemlerin gerçek parayla hatta bitcoinle takas edilebildiği düzinelerce site var.
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engineer037 5 ay
@murdocklawless, sana katilmakla birlikte satip elde edilen kar gercek paraya donusturulemiyor, yani bundan dolayi satin alip acilan kutular kumara girmez diye dusunuyorum, cunku icerisinde ne cikacagi belli, 20 tane esyadan birisi sans eseri cikacaktir, bence kumar olmasi icin ortaya konan paranin diger oyunculara gitmesi gerekiyor, kutu aldiktan sonra yatirilan para oyunun yapimcisina gidiyor, eger oyun yapimcisi oyuna sans kutusu koymayip direk item satarsa boylelikle zenginler oyunda ustun seviyeye ulasiyor, ondan dolayi bu kutu isi para babalari ile normal insanlari esit seviyeye getiriyor, eger yapimci hic bisey satmazsa zaten oyunun surdurulebilirlik maliyetini karsilayamaz. tabi kucuk yasta cocuklar cahillikten hirsa kabilip babasinin kredi kartinin tum bakiyesini bu kutulara yatirabilir, bunun onune gecmek icin egitim verilmeli, anne babalar hassas olmali, ayrica oyun yapimcilari da kutu alimina belli limitler koyan ozel cocuk hesaplari vs. yapabilir.
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murdocklawless 5 ay engineer037
söylediğin üzere bir işin içinde şans faktörü varsa o kumardır. ayrıca o kutunun içinde 20 farklı şey çıkıyor, evet bunu biliyoruz ama ne bekliyoruz, kutudan nadir bir eşya çıkmasını değil mi? ama yüzde 99 çıkmıyor tabi ki. diyelim ki nadir eşya çıktı ve pazarda sattık bunu. evet doğru söylüyorsun, bu paraya çevrilmiyor ama para olarak steam hesabına geçiyor değil mi? ee bu parayla bedava oyun sahibi olmuyor musun? oluyorsun elbette. yine söylediğin gibi yatırılan para masadaki diğer oyuncuya gitmiyor, kasaya yani steam'e gidiyor. steam senin eşya satışından kazandığın para ile bedavaya aldığın (aslında bedavaya da almıyorsun, zira o nadir eşyayı bulana kadar kaç kasa açıyorsun kimbilir?) oyunun satışından komisyonunu cebine koyuyor mis gibi. her durumda kasa yani steam karlı. bu kumar değilse nedir?
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murdocklawless 5 ay en beğenilen
kutuyu açınca ne çıkacağını bilirsen satın alma olur, ne çıkacağını bilmezsen kumar olur. cs go direk kumardır. çünkü nadir bir şey çıkarsa satıp kar elde ediyorsun.
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