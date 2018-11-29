Amerikan Federal Ticaret Komisyonu loot box soruşturmasına yeşil ışık yaktı

Oyunlarda yer alan loot box (ganimet kutusu) tartışmaları, geçen yıl çıkan Star Wars Battlefront 2 oyunu ile birlikte tavan yapmıştı. Tartışmaların alevi sönmüş olsa da bu bazı ülkelerin konuyu soruşturmalarına, bazılarının ise bu özelliği tamamen yasaklamalarına engel olamadı.

Belçika ve Hollanda gibi ülkeler loot box’ları zaten yasaklamıştı. Belçika bir adım daha öteye giderek Electronic Arts şirketine FIFA oyunundaki loot box’ları kaldırmadığı gerekçesiyle cezai soruşturma başlatmıştı.

Şimdi de bir soruşturma haberi ABD’den geldi. ABD’li senatör Maggie Hassan’ın resmi başvurusu üzerine Federal yönetim, lootbox’ların çocuklar üzerinde bağımlılık etkisi yapabileceği ve ailelerin bu konuda eğitilmesi gerektiği tezleri üzerine soruşturma açma kararı verdi.

Hassan soruşturmanın meşruluğunu, Birleşik Krallık Kumar Komisyonunun yapmış olduğu “kumara bağlı sorunlar yaşayan 11 ile 16 yaş arasındaki çocuk sayısının 2 yıl içinde 50.000’ler seviyesine çıkması” tespitine dayandırdı. Hassan ayrıca loot box’ların oyun endüstrisinde bir hastalık gibi yayıldığını iddia etti.

Tüm bunlar olurken, Eğlence Yazılımları Birliği (ESA) de bir açıklama yayınladı. Açıklamada, lootboxların kesinlikle kumarla bağdaştırılamayacağı ve gerçek hayatta hiçbir mali değerlerinin olamayacağı ifade edildi. Lootbox’ların yegâne amaçlarının oyuncuların oyun içi deneyimlerini zenginleştirmek olduğu ve satın alınmalarımın tamamen son kullanıcının tercihine dayandığı vurgulandı. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça siz değerli takipçelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

https://www.techspot.com/amp/news/77609-ftc-promises-investigate-loot-boxes.html