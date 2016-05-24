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Amerikan Ordusu 70 yıllık silahı envanterine sokuyor

ABD Ordusu, 1946'da tanıtılan ve günümüzün bazı yüksek teknolojili silahlarına göre çeşitli alanlarda daha etkili olan M3 Carl Gustav'ı tekrar envanterine sokuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,2b
1
32
Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Amerikan ordusu, 1946 yılında tanıtılan M3 Carl Gustav roketatarı tekrar envanterine sokacak. Askeri birliklerin ateş gücünü artırması planlanan roketatarın, birliklere günümüz şartlarındaki savaşlarda yardımcı olacak.
Şu anda sahibi Saab olan, 350 yıldan fazla geçmişe sahip ve demir endüstrisinde ve ağır silahlar sanayisindeki faaliyetleriyle bilinen Bofors firmasının ürettiği bu geri tepmesiz top (tüfek), hafif yapısıyla bir insanın rahatlıkla taşıyabileceği ağırlıkta. Geri tepmesiz toplar yapısal olarak obüs ve bazukanın arasında yer alırlar: Rokete benzer şekilde barutları mermilerinin tabanında yer alırken, barut namlunun ötesinde ateş almaz. Yani mermi roketler gibi namludan çıktıktan sonra bağımsız bir güç sağlayıcıya sahip değillerdir. Topların mekanizmasından farklı olarak ise itici maddelerin (barut vs.) gazları arkaya yönlendirilir ve bu şekilde silahın tepme etkisi önlenmiş olur. Silaha geri tepmesiz top veya tüfek denmesinin nedeni de bu çalışma mekanizmasıdır. Silahın “tüfek” olarak adlandırılmasının sebebi ise mermiyi stabilize etmek için kullanılan namlu içindeki yivdir.
Amerikan ordusu, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kalibresi 57mm ve 106mm arasında değişen geri tepmesiz tüfeklerinden, Sovyetler ordusunun T-55 ve T-62 tanklarına karşı kullanmak amacıyla aktif olarak yararlanmıştı. Dragon ve TOW gibi güdümlü tanksavar füzeleri çıktıktan sonra ise bu silahların kullanımı sonlandırılmıştı.
Soğuk Savaş’ın bitmesi, Irak’taki gerillalar ve Taliban gibi tehditler Amerikan ordusu için problem olmaya başlamıştı. Çukur imlalı savaş başlıklarına sahip tanksavarlar ise binalara, sığınaklara ve açık alandaki düşman birliklerine karşı görece düşük tesire sahiplerdi. Tanksavar füzeleri de oldukça pahalılardı zira 500 dolar değerindeki çok basit yapıları yıkmak için 50.000 dolarlık cephane harcanması gerekiyordu. Son olarak tanksavar füze rampaları son derece karmaşık güdüm sistemleri ile engebeli zeminlerde taşınmak için ağır yapılardı.
 
M3 Carl Gustav ise yukarıda saydığımız üç problemin de üstesinden gelen bir silah. Basitçe tutacak yerleri ve nişan dürbünü olan bir tüp olarak tanımlanabilir. Silah, tankları ve zırhlı araçları etkisiz hale getirmek için Yüksek Patlayıcılı Tanksavar mermileri fırlatabiliyor; yapılara ve düşman birimlerine karşı ise Yüksek Patlayıcılı mermiler fırlatabiliyor. Kullanılan top mermilerinin çapı 8,4 cm ve bu da oldukça etkili bir yıkım gücü anlamına geliyor. Toplar görece olarak ucuzlar ve silahın ağırlığı ise sadece 6,35 kg.
Taşınabilir, hafif ateş gücüne ihtiyaç duyan Amerikan Özel Operasyonlar birimi M3 Carl Gustav silahlarını 1989’dan bu yana kullanmakta. Afganistan’da yer alan normal piyade birimleri 2011’den bu yana bu silahları kullansalar da başlarda silahı kullanabilmek için bir öğrenme sürecinden geçmek zorunda kalmışlardı.
Carl Gustav yaşına göre birçok yüksek teknolojili silahtan daha çok yönlü ve geleceğin savaşlarına daha uyumlu. Rus güçleri tarafından Kırım’da uygulanmaya başlayan “hibrit savaş” teknikleri içinse biçilmiş kaftan bir silah olma özelliğini taşıyor. 70 yıllık bir silah için hiç de fena sayılmaz.

http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a20998/m3-carl-gustav/ Yorum Yaz
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kafkayony 3 yıl en beğenilen
harbinur
donanimla ne alakasi var bu haberin.Iyice kontrolden cikmaya basladi bu site.

Askeri donanım?
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Bukalemun 3 yıl
amerika envanteri demek pkk/terörist envanterine girmiş demek !
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OverClocK1ng 3 yıl
harbinur
donanimla ne alakasi var bu haberin.Iyice kontrolden cikmaya basladi bu site.


Valla bu konuda dün Mesut ÇEVİK Braun Traş Makinesi incelemesinde kendi ağzıyla demişti ki:

"Donanimhaber.com bir teknoloji sitesidir ve elektrik ile çalışan her şey ilgi alanına girer."

İşte yukarıdaki silah da elektrikle çalıştığı için !!!

Siteden başka elektrikle çalışan haberler:

donanimhaber.com/...

donanimhaber.com/...

donanimhaber.com/...
gibi.

Kendileri kabul etmese de, sitede sırf editörler haber kotasını doldursun diye Golf sahasını su basması haberi bile var. Donanımla, elektrikle hiç alakası olmasa bile, biz haksız, onlar haklı.

Ben bir şey demiyorum. Yorum sizin...
harbinurdonanimla ne alakasi var bu haberin.Iyice kontrolden cikmaya basladi bu site.Valla bu konuda dün Mesut ÇEVİK Braun T...
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ytaodo 3 yıl
katılanların sayısı ve traş aletleri incelemesine göre bu konu silah teknolojisi olarak forumun inceleme konuları arasına girmeyi hakkediyor çoktan
Ayrıca bu gunrifle lar bireysel top adeta. yiv kullnanılması nedeniyle de tüfek gibi zaten. Ayrıca eğer namlu içi döner taret gibi yivler de top mermisi ile aynı hızda dönerse mermi 5 10 kat daha ileriye ulaşır yani roket gibi hedef menzili olur savaş uçağını da vurabilir. daha etkili ama az güdümlü elde taşınabilir mobil roket olur.yiv yuvası döneceği için roket olmasa da mermiye düzeltici güdüm yönlendirme elektroniği konursa hedef yüzdesi muazzam olur diye düşünüyorum. Ayrıca bu silahların teröristlerin eline geçmesi düzenli ordular için tehdit bile olur. Aslında bu silahlarla düzenli birlikler asimetrik savaş olanakları ile donatılmış olur.Nükleer kimyasal biyolojik kirleticilerle korunmasız insanlar berbat sonuçlar doğacaktır. Yani bu silah ayrıca bireysel korunma zırhları geliştirilmesine yolaçacaktır.Bireysel hafif stingertüfek ve tanksavar uçaksavar doğmuş olacaktır sonuçta.Envantere girince de jandarma necati Güngör 1990 mezunu yani JNG-90 gibi sniper tüfek geliştirmec gibi hızla geliştirecek girişimciler çoktan bu işlere başlayacaklardır.Benimkiler sadece tahmin fakat ihtiyaçlsar icadın anasıdır.Umarım insan zayiatını önlemek için araç koruma zırh teknolojisi ile beraber kişisel karşı tedbirler amacıyla kişisel hafif vücut koruyucu zırh teknolojileri ve arazide araç dışındaysanız böyle bir merminin geldiğimi haber veren uzaktaki ani artışlı en azından ısı algılayıcılı erken haber verici teknolojilerle beraberinde gelişir.
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serafon 3 yıl
pkk/pyd ye vereceklerdir. muhalefete ve biz girersek bize saldırsın diye
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iyeka 3 yıl
benim karşımda düşman olsun ağırlığı falan benim silahımın önemi olmasın bana kurşun atıp öldürcek silah verseler düşmanda olmasa ben daha güçlüyüm elimdeki silah onu öldürdüğü takdirde çelik yelek falan işlemez buna bu yeter ama taşıması zor bedavadan silah iidir tabi
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gs09gs09 3 yıl
kendi yüksek teknolojilerini pkk ya verince elinde olanları mı harcayak bari dedi naptıysa
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V4LKyR 3 yıl
Öte yandan, bi silaha tüfek denmesi bende bi gülme krizine sebep oldu... asldkjsdşfsda :D


O zaman demek ki tanklardaki top da aslında bir tüfek, içinde yiv var.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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V4LKyR 3 yıl
OverClocK1ng
harbinur donanimla ne alakasi var bu haberin.Iyice kontrolden cikmaya basladi bu site.
Valla bu konuda dün Mesut ÇEVİK Braun Traş Makinesi incelemesinde kendi ağzıyla demişti ki: Donanimhaber.com bir teknoloji sitesidir ve elektrik ile çalışan her şey ilgi alanına girer. İşte yukarıdaki silah da elektrikle çalıştığı için !!! Siteden başka elektrikle çalışan haberler: donanimhaber.com/... donanimhaber.com/... donanimhaber.com/... gibi. Kendileri kabul etmese de, sitede sırf editörler haber kotasını doldursun diye Golf sahasını su basması haberi bile var. Donanımla, elektrikle hiç alakası olmasa bile, biz haksız, onlar haklı. Ben bir şey demiyorum. Yorum sizin...

Bence böyle haberlerin olması güzel bir şey. Sitede dinamik bir kitle var, her konu hakkında konuşabilen, dolayısıyla değerlendirilmesi lazım. Donanım haber diye sadece çöp AMD işlemcilerin haberini yapacaksa ohooo... O iş olmaz.
That job won't happen.
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OverClocK1ng 3 yıl
harbinur
donanimla ne alakasi var bu haberin.Iyice kontrolden cikmaya basladi bu site.


Valla bu konuda dün Mesut ÇEVİK Braun Traş Makinesi incelemesinde kendi ağzıyla demişti ki:

"Donanimhaber.com bir teknoloji sitesidir ve elektrik ile çalışan her şey ilgi alanına girer."

İşte yukarıdaki silah da elektrikle çalıştığı için !!!

Siteden başka elektrikle çalışan haberler:

donanimhaber.com/...

donanimhaber.com/...

donanimhaber.com/...
gibi.

Kendileri kabul etmese de, sitede sırf editörler haber kotasını doldursun diye Golf sahasını su basması haberi bile var. Donanımla, elektrikle hiç alakası olmasa bile, biz haksız, onlar haklı.

Ben bir şey demiyorum. Yorum sizin...
Yanıtla +12
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gcb1903 3 yıl
Seviyorum böyle başlıkları. İçimizde ki pkklıları döküyor ortaya. Teşekkürler DH.
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umut_baris 3 yıl
Türkiye satın alır sonra da IŞİD'e satar. Ortadoğu da kullanılsın diye envanterine alıyordur, başka ne yapacaktı?
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Bukalemun 3 yıl umut_baris
umut_baris
Türkiye satın alır sonra da IŞİD'e satar. Ortadoğu da kullanılsın diye envanterine alıyordur, başka ne yapacaktı?

ABD/İSRAİL/RUSYA VE SURİYE ...

Sonra da Avrupa ülkeleri ve pkk/pyd/ypg hiç destek vermiyor demek ki !

Tebrikler ! bravo ! sen kazandın

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halitozbasli 3 yıl
Sanırım 2. dünya savaşından hemen sonra hizmete girmiş ve muhtemelen kore ve vietnam savaşında kullanılmıştır. Bu silah sığınak ve tahkimat yıkmak için geliştirilmiş öncelikli görevi bu günümüz tanklarını durdurması mümkün değil daha ziyade orantısız güç kullanımı gerekecek durumlar için .Örn içinde siniper saklana binaya asker sokmak yerine sniperin tespit edildiği katı havaya uçurmak için kullanılacak.
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keremak35 3 yıl
Yakında bizim ordumuza teröristler kullanirken görürüz
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