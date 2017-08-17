Amiral gemisi Asus ZenFone 4 Pro karşınızda

Akıllı telefon pazarında kendi hayran kitlesini oluşturmayı başaran Asus ZenFone serisi, ilkı ayağını Rusya’da başlattığı dördüncü nesil telefonların asıl tanıtımını bugün yaptı. Firmanın sürprizi amiral gemisi seviyesinde ZenFone 4 Pro oldu.

Önceki metal kasa tasarımından uzaklaşan Asus, yeni amiral gemisinde metal çerçeve ve cam kaplama tasarımına geçiş yapmış. Metal kasa sağlamlığı arttıran bir unsurdu. Cam kaplama görünümü daha premium hale getirse de kırılganlık konusunda biraz hassas.

5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran sunan ZenFone 4 Pro, dış mekanlarda 500 nit parlaklık değeri ile okunabilirliği arttırıyor. Ön ve arka kaplama 2.5D kavis ile zenginleştirilirken yine her iki tarafa da Gorilla Glass koruması yerleştirilmiş.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan modele 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Çift hoparlör ile ses kalitesini arttıran model 3 mikrofon ile de gürültüyü en aza indiriyor. 802.11ad WiGig bağlantısı sayesinde yakın mesafede çok hızlı veri transferi mümkün. Modelin bataryası 3600mAh kapasiteli.

Kamera dikkat çekici

Asus ZenFone 4 Pro amiral gemisini rakiplerinden farklılaştıracak olan en önemli unsur kamera. Modelin arka kamerasında Sony imzasını taşıyan çift kamera mevcut. Sony IMX362 ana sensör 12MP çözünürlüğünde ve 1.4 mikron büyüklüğünde piksellere sahip. Daha iyi ışık alan sensör 4 eksenli optik görüntü dengeleme özelliği sunuyor.

İkinci kamera ise Sony IMX351 sensörünü temel alıyor. 1 mikron büyüklüğündeki pikseller çok daha iyi düşük ışık performansı verebiliyor ancak Asus bu sensörü sadece 2x optik yakınlaştırma ve bulanıklık efektleri için kullanıyor.

Tam Boyutta Gör

İki sensör bir araya geldiğinde sektörün en başarılı kameralarından birisi ortaya çıkıyor. En iyi bulanıklık efekti, toplamda 10x yakınlaştırma bunlar arasında. Asus TriTech+ teknolojisi ile kombinasyon hem lazer tabanlı hem faz algılama tabanlı hem de hareket takibi tabanlı 3 farklı otomatik odaklama ile desteklenmiş.

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Ana sensör istenirse tek olarak da kullanılabiliyor ve enerji tasarrufu odaklı 4K time lapse imkanı, 32 saniyelik yavaş çekim modu, 120 fps’ye kadar Full HD yavaş çekim, 4 görseli birleştirerek 48MP çözünürlüğünde fotoğraf oluşturma gibi yetenekler sunuyor.

Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde Sony IMX319 sensörünü temel alıyor. Sensör 1.4 mikron piksel boyutu ile özçekimlerde çok daha iyi aydınlatma sunuyor. 88 derecelik açının yanında faz algılamalı otomatik odaklama da mevcut.

Anlaşılan Asus ZenFone 4 Pro modelinin kamera yeteneklerinden uzunca bir süre bahsedeceğiz. Modelin başlangıç fiyatı 600$. Günümüzde amiral gemileri 700$ civarında olduğu için biraz daha ucuz olduğu söylenebilir.