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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amiral gemisi Asus ZenFone 4 Pro karşınızda

Asus’un yeni canavarı ZenFone 4 Pro özellikle kamerası ile çok konuşulacak. Sony imzalı çift arka kamera yok yok derecesinde birbirinden çekici özelliklerle geliyor.
1 yıl
5,2b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında kendi hayran kitlesini oluşturmayı başaran Asus ZenFone serisi, ilkı ayağını Rusya’da başlattığı dördüncü nesil telefonların asıl tanıtımını bugün yaptı. Firmanın sürprizi amiral gemisi seviyesinde ZenFone 4 Pro oldu.

Önceki metal kasa tasarımından uzaklaşan Asus, yeni amiral gemisinde metal çerçeve ve cam kaplama tasarımına geçiş yapmış. Metal kasa sağlamlığı arttıran bir unsurdu. Cam kaplama görünümü daha premium hale getirse de kırılganlık konusunda biraz hassas.

5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran sunan ZenFone 4 Pro, dış mekanlarda 500 nit parlaklık değeri ile okunabilirliği arttırıyor. Ön ve arka kaplama 2.5D kavis ile zenginleştirilirken yine her iki tarafa da Gorilla Glass koruması yerleştirilmiş.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan modele 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Çift hoparlör ile ses kalitesini arttıran model 3 mikrofon ile de gürültüyü en aza indiriyor. 802.11ad WiGig bağlantısı sayesinde yakın mesafede çok hızlı veri transferi mümkün. Modelin bataryası 3600mAh kapasiteli.

Kamera dikkat çekici

Asus ZenFone 4 Pro amiral gemisini rakiplerinden farklılaştıracak olan en önemli unsur kamera. Modelin arka kamerasında Sony imzasını taşıyan çift kamera mevcut. Sony IMX362 ana sensör 12MP çözünürlüğünde ve 1.4 mikron büyüklüğünde piksellere sahip. Daha iyi ışık alan sensör 4 eksenli optik görüntü dengeleme özelliği sunuyor.

İkinci kamera ise Sony IMX351 sensörünü temel alıyor. 1 mikron büyüklüğündeki pikseller çok daha iyi düşük ışık performansı verebiliyor ancak Asus bu sensörü sadece 2x optik yakınlaştırma ve bulanıklık efektleri için kullanıyor.

 

Amiral gemisi Asus ZenFone 4 Pro karşınızda
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İki sensör bir araya geldiğinde sektörün en başarılı kameralarından birisi ortaya çıkıyor. En iyi bulanıklık efekti, toplamda 10x yakınlaştırma bunlar arasında. Asus TriTech+ teknolojisi ile kombinasyon hem lazer tabanlı hem faz algılama tabanlı hem de hareket takibi tabanlı 3 farklı otomatik odaklama ile desteklenmiş.

Ayrıca Bkz. "Nokia 8: Asıl silah ortaya çıktı"

Ana sensör istenirse tek olarak da kullanılabiliyor ve enerji tasarrufu odaklı 4K time lapse imkanı, 32 saniyelik yavaş çekim modu, 120 fps’ye kadar Full HD yavaş çekim, 4 görseli birleştirerek 48MP çözünürlüğünde fotoğraf oluşturma gibi yetenekler sunuyor.

Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde Sony IMX319 sensörünü temel alıyor. Sensör 1.4 mikron piksel boyutu ile  özçekimlerde çok daha iyi aydınlatma sunuyor. 88 derecelik açının yanında faz algılamalı otomatik odaklama da mevcut.

Anlaşılan Asus ZenFone 4 Pro modelinin kamera yeteneklerinden uzunca bir süre bahsedeceğiz. Modelin başlangıç fiyatı 600$. Günümüzde amiral gemileri 700$ civarında olduğu için biraz daha ucuz olduğu söylenebilir. 

 

https://www.engadget.com/2017/08/17/asus-zenfone-4-pro-selfie-max-dual-camera/ Yorum Yaz
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KalemKolik 1 yıl en beğenilen
Artık ekran kasa oranı kötü telefonların hiçbir şansı yok.
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basartenk 1 yıl KalemKolik
KalemKolik

Artık ekran kasa oranı kötü telefonların hiçbir şansı yok.

Siz öyle düşünüyorsunuz. Çerçevesiz ve up-uzun telefonlardan nefret eden bir sürü insan var.
KalemKolikArtık ekran kasa oranı kötü telefonların hiçbir şansı yok.Siz öyle düşünüyorsunuz. Çerçevesiz ve up-uzun tele...
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Xloud 1 yıl
2018 sonu Türkiye de olur
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CR7_35 1 yıl
Ne olur bunun fiyati Zenfone 3'un fiyati pahaliydi buda 2700-3000 i bulmaz insallah.

Nihayet kamera olayini isin ehliyle cozuyorlar.
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ataol2306 1 yıl
Yurtdışı satış ne zaman bilgisi olan var mı acaba
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WarSaw 1 yıl
pro modelini geç getireceklerini zannetmiyorum çünkü asusun amiral modeli yok bu telefon tek ve çok iddialı modeli olacak asusun. diğer ara modeller belki gecikir veya gelmez ama bu telefonu stratejik açıdan getirmek zorundalar.
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ataol2306 1 yıl
Daha kanlı canlı zenfone 3 deluxe elimize alamadık arkadaşlar zenfone 4 pro tanıtımı yaptı. Eğer getiremeyecekseniz milletle dalga geçer gibi tanıtımlar felan yapmayın.
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ataol2306 1 yıl
Umarım sonu zenfone 3 deluxe gibi olmaz. Aradan neredeyse yıllar geçti...
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tunçmes 1 yıl
bunun fiyatı ne olur ve ne zaman bize gelir?
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kadirirdem 1 yıl
Seneye gelir.
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Pulstar 1 yıl
ASUS hiç 2K, 4K macerasına girmemiş.

Snapdragon 835'te Full HD 5.5" ekran sunmuş. Samsung, LG, Sony, HTC'nin aksine OnePlus 5 ve Xiaomi Mi6'nın yanında yer almış.

Sadece kamera özellikleriyle bu 4 global markaya rakip olmuş.

Bence en doğru olanı yapmış.
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huseyincarnege 1 yıl
samsung s8 ve s8+ dan sonra ne gelse dandik geliyo
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MrScorpion 1 yıl
Sevgili Asus akıllı telefon mecrasına güzel bir giriş yaptın ancak pek akıllı ilerlemiyorsun.
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