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Nokia 8: Asıl silah ortaya çıktı

Nihayet beklenen gün geldi ve Nokia markasının ilk amiral gemisi Nokia 8 görücüye çıktı. HMD Global yeni akıllı telefonda daha çok kamera özelliklerine odaklanmış.
1 yıl
11,9b
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73
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl Microsoft’un elinden Nokia isim haklarını satın alarak efsanenin yeniden doğmasındaki ilk adımı atan Finli girişim HMD Global, bugüne kadar hep orta seviyeden yürümeyi tercih etmişti. Artık zamanın geldiğini düşünen firma amiral gemisini sahneye çıkardı.

Nokia 8: Asıl silah ortaya çıktı

Asıl silah

Beklendiği gibi Nokia’nın ilk amiral gemisi Nokia 8 ismini taşıyor. Donanım olarak rakip amiral gemilerinden pek bir farkı yok. Zaten amiral gemisi dendiği zaman artık kullanılacak donanım da neredeyse standart hale geldi. Nokia 8 daha çok kamera tarafında farklılaşmayı amaçlıyor.

Nokia hep kamera tarafındaki yenilikleri ile bilindi. Nokia 8 modelinde de eski dost Carl Zeiss devreye girmiş. 13MP çözünürlüğündeki RGB sensöre bir de 13MP çözünürlüğünde monokrom sensör eşlik ediyor. Huawei P10 modelinde olduğu gibi çok daha etkili bulanıklık efektleri ve yüksek kaliteli fotoğraf çekimleri mümkün hale geliyor. Ön kamera da 13MP çözünürlüğünde.

Nokia kameraya Bothie adını verdiği bir özellik eklemiş. Aslında Bothie uzun zamandır biliniyor zira ön ve arka kameradan görüntüler tek bir ekranda yansıtılıyor. Farklı olan ise Facebook veya YouTube üzerinden iki kameradan aynı anda canlı yayın yapılabiliyor.

Diğer bir dikkat çekici özellik Nokia Ozo Audio teknolojisinin cihaza entegre edilmiş olması. Nokia Ozo Audio firmanın sanal gerçeklik kamerası için geliştirdiği 3D ses kaydetme teknolojisiydi. Kullanıcılar videolarına mekansal ses deneyimi de ekleyebilecek.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm derinlik algılayabilen kamera teknolojisini sunar"

5.3 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir LCD ekrana sahip olan Nokia 8 metal gövde üzerinde şekilleniyor. Ekran kenarları ince olmasına rağmen alt üst kenarlar kalın tutulmuş. Kasanın kalınlığı ise 7.3mm civarında.

Ekran kapalı iken saat ve bildirimleri gösteren bir de küçük pencere mevcut. AMOLED ekranlardan hatırladığımız bu özellik ekranı sürekli açıp kapatarak enerji tüketimi yapılmasının önüne geçiyor.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan modele 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor. Ayrıca 6GB RAM ve 128GB kapasite barındıran bir versiyon da olacak. Android 7.1 ile kutudan çıkacak olan modelde 3090mAH kapasiteli bir batarya bulunuyor. Eylül ayında piyasaya çıkacak modelin fiyatı 700$ olarak açıklandı. 

 
Nokia 8: Asıl silah ortaya çıktı
 

https://www.phonearena.com/news/Nokia-8-flagship-is-official-with-Zeiss-dual-camera-and-live-streaming-abilities_id97091 Yorum Yaz
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PomPom 1 yıl en beğenilen
Snapdragon 835, Carl Zeiss optik... En güncel teknolojiler adam gelmiş su tabancası diyor şaka gibiler ya.
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burakesan 1 yıl ardaq
ardaq

asıl silah dediniz su tabancası çıktı :d

Canavar gibi telefon.

Kumanda benzeri formatta, uçtan uca ekranı olmadığı için bir kenara ayırdınız?

Ben kumanda gibi ve nereden tutacağımı şaşırdığım telefonları sevmiyorum; Nokia doğru yolda.

Görsellerde şişman görünmüyor değil telefon, lakin 7.3mm'den bahsediyoruz, sıkıntılı bir ölçü değil kesinlikle.

Nokia'nın tekrar ön cephelere çıkıyor olması, lise dönemlerini Nokia telefonlarla, keyifle geçiren benim gibi biri için büyük sevinç.
ardaqasıl silah dediniz su tabancası çıktı :dCanavar gibi telefon.Kumanda benzeri formatta, uçtan uca ekran...
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1 Yanıt Yanıtla +50
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ardaq 1 yıl
asıl silah dediniz su tabancası çıktı :d
3 Yanıt Yanıtla +15
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xsw 1 yıl
Gerçekten malzeme ve işcilik mükemmel. Bir de orta üst segmentte SP600 serisi işlemcili bir cihaz çıkarsa ve makul fiyatlı da olursa yok satar.
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DH Misafiri 1 yıl
Bir 1020 kullanıcısı olarak biraz hayal kırıklığı yaşadım, 700 dollar biraz fazla, sanırım Nokia nın biraz zamana ihtiyacı var, 3000 bin tl ona vereceğime , S8 kullanırım daha iyi. İlerde edge modelleri ve yüksek pikselli kameralar yaptığında alırız...ama bence biraz erken. ( kimse Nokia yı kötülediğimi düşünmesin, N95 dahil elimde hala çalışan eski modelleri var, hepsini saklıyorum. Diğer markalara mı ne oldu ? hepsi çöp oldu). Kullandığım 1020 microsoft yazılımı ve artık çok iyi çalışmıyor.sürekli reboot yapmak zorunda kalıyorum. 700 dollar bence cidden yüksek bir meblağ, onun yerine diğer alternatiflere yönelirim.Çok büyük hevesle beklemiştin Nokai 8 i.. neyse artık ümidimiz Nokia 9 veya 10 da))
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Suprémacy 1 yıl
700 dolar diyo nereden baksan 2500 TL civarinda olur bu telefon.
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denizci535 1 yıl
kesinlikle olmus. bu tam bir katil, herkesi hem kamerada hem ses de.gomer gecer. ustune de toprak atar o halde iyi olmus tebrikler nokia olmus bu sefer... ALACAGIM MUTLAKA...
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arel.gr 1 yıl
özlem geriye dönüşte tam gaz !
forum.donanimhaber.com/...
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amma velakin 1 yıl
700 dolar nedir ya en az 3000-3500 olur Türkiye fiyatı. 2000 civarına S7 alın daha iyi.
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nightsoldier 1 yıl
Gayet güzel bir paket ortaya sunulmuş. Fiyatlandırma da makul olursa çok satar. Nokia 6nın kasa işçiliği ve malzeme kalitesi, nice amiral gemisi telefonda yok. O fiyata muhteşem bir kasa kalitesi ve işçilik sunuyor. Stereo hoparlör de var.
Bu amiral gemisi sınıfında ben de varım cihazı olmuş. Sese ve kameraya yapılan yatırımlar meyvesini verecektir. Bu cihazı nokiayı özlemiş olanlar kadar müziğe ve kameraya önem verenler de alacaktır. 41mp carlzeiss ve xpressmusic serisi ile müzik ve kamera dünyasında çığır açmıştı.
Yine malzeme kalitesi ve işçiliği ile öne çıkacaktır. Hmd global, android 8 sözünü şimdiden verdi bile. Helal olsun vallaha.
BU sene amiral gemi ligine bir firma daha girdi. Biz tüketiciler için gayet iyi olan bu durum umarım fiyatlara da yansır.
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redwolf0 1 yıl
microsoft birdaha telefon filan almam yarı yolda bıraktılar insanları mağaza gelişecek mağaza büyücek günceleme gelicek dediler 3 ün 1 geldi
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Kaspersky Lab. 1 yıl redwolf0
Nokia'nın Microsoft ile bir alakası yok artık HMD'yi araştırın derim.
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Ardaceyhan 1 yıl
yaşıyormuydu bu ya :D
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alicavush 1 yıl
Sırf spen den dolayı note kullanıyorum ancak kalemsiz bir cihaz alacaksam gidip ne Samsung, LG serisine para veririm ne de iPhone a, ya Sony alırım yada Nokia hiç olmadı miui alırım.
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