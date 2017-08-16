Nokia 8: Asıl silah ortaya çıktı

Geçen yıl Microsoft’un elinden Nokia isim haklarını satın alarak efsanenin yeniden doğmasındaki ilk adımı atan Finli girişim HMD Global, bugüne kadar hep orta seviyeden yürümeyi tercih etmişti. Artık zamanın geldiğini düşünen firma amiral gemisini sahneye çıkardı.

Asıl silah

Beklendiği gibi Nokia’nın ilk amiral gemisi Nokia 8 ismini taşıyor. Donanım olarak rakip amiral gemilerinden pek bir farkı yok. Zaten amiral gemisi dendiği zaman artık kullanılacak donanım da neredeyse standart hale geldi. Nokia 8 daha çok kamera tarafında farklılaşmayı amaçlıyor.

Nokia hep kamera tarafındaki yenilikleri ile bilindi. Nokia 8 modelinde de eski dost Carl Zeiss devreye girmiş. 13MP çözünürlüğündeki RGB sensöre bir de 13MP çözünürlüğünde monokrom sensör eşlik ediyor. Huawei P10 modelinde olduğu gibi çok daha etkili bulanıklık efektleri ve yüksek kaliteli fotoğraf çekimleri mümkün hale geliyor. Ön kamera da 13MP çözünürlüğünde.

Nokia kameraya Bothie adını verdiği bir özellik eklemiş. Aslında Bothie uzun zamandır biliniyor zira ön ve arka kameradan görüntüler tek bir ekranda yansıtılıyor. Farklı olan ise Facebook veya YouTube üzerinden iki kameradan aynı anda canlı yayın yapılabiliyor.

Diğer bir dikkat çekici özellik Nokia Ozo Audio teknolojisinin cihaza entegre edilmiş olması. Nokia Ozo Audio firmanın sanal gerçeklik kamerası için geliştirdiği 3D ses kaydetme teknolojisiydi. Kullanıcılar videolarına mekansal ses deneyimi de ekleyebilecek.

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5.3 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir LCD ekrana sahip olan Nokia 8 metal gövde üzerinde şekilleniyor. Ekran kenarları ince olmasına rağmen alt üst kenarlar kalın tutulmuş. Kasanın kalınlığı ise 7.3mm civarında.

Ekran kapalı iken saat ve bildirimleri gösteren bir de küçük pencere mevcut. AMOLED ekranlardan hatırladığımız bu özellik ekranı sürekli açıp kapatarak enerji tüketimi yapılmasının önüne geçiyor.

Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan modele 4GB RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite eşlik ediyor. Ayrıca 6GB RAM ve 128GB kapasite barındıran bir versiyon da olacak. Android 7.1 ile kutudan çıkacak olan modelde 3090mAH kapasiteli bir batarya bulunuyor. Eylül ayında piyasaya çıkacak modelin fiyatı 700$ olarak açıklandı.