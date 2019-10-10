Amiral gemisi Honor V30 Pro'nun basın görselleri ortaya çıktı

Honor'un, bu ayın sonunda V30 serisi amiral gemisi telefonlarını tanıtması bekleniyor. Lansmana sayılı günler kala V30 Pro'nun arka tasarımını gözler önüne seren yeni görseller ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüler cihazın degrade renkli arka panel ve dörtlü kamera sistemine sahip olduğunu gösteriyor.

Honor V30 Pro Özellikleri

Honor V30 Pro, tıpkı Mate 20 Pro gibi kare şeklinde bir kamera modülü ile gelecek. Dört kamera sensörü barındıran bu modülün hemen altında ise LED flaşın yer aldığını görüyoruz.

Amiral gemisi telefonun çift selfie kamerasına sahip olacağını öğrenmiştik. Bu nedenle OLED ekranında iki kamera sensörünün sığabileceği büyüklükte bir delik bulunacak.

Kirin 990 5G yonga setinden alacak cihaz 40W SuperCharge hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteği sunan 4.200 mAh kapasiteli bir pille gelebilir. Ayrıca Bkz. "Xbox Games Pass PC kullanıcılarını bu ay çok güzel oyunlar bekliyor" Gücünüyonga setinden alacak cihaz 40W SuperCharge hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteği sunankapasiteli bir pille gelebilir.

Honor V30 Özellikleri

Honor V30'un ise tek ön kameraya sahip olacağını belirtelim. Bu nedenle cihazın IPS LCD ekranındaki delik daha küçük olacak.

Kirin 990 yonga seti ile donatılacağı söylenen Honor V30, 22.5W SuperCharge özellikli 4.000 mAh'lik bir pil içerebilir. Kare şeklindeki kamera modülü ise muhtemelen üç sensör ve bir LED flaşa ev sahipliği yapacak.