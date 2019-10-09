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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Games Pass PC kullanıcılarını bu ay çok güzel oyunlar bekliyor

    Xbox Game Pass PC kütüphanesine ekim ayında eklenecek oyunların listesi açıklandı. Listede kullanıcıları sevindirecek oyunlar var.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Xbox Games Pass PC kullanıcılarını bu ay çok güzel oyunlar bekliyor
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    Uygun fiyatıyla ülkemizde de büyük ilgi gören Xbox Game Pass PC servisi bu ay yine çok önemli oyunları bünyesine katıyor. Microsoft, ekim ayında eklenecek oyunların tam listesini bugün resmen paylaştı.

    Bu ayın listesinde en dikkat çeken oyun The Outer Worlds olmuş. Bilim kurgu/uzay temalı, tek oyunculu bir RPG oyunu olan The Outer Worlds, oyunseverler tarafından uzun bir süredir merakla bekleniyordu. Obsidian Entertainment (Fallout New Vegas) tarafından geliştirilen oyun 25 Ekim'de piyasaya sürülecek ve çıkışıyla aynı anda Xbox Game Pass'e de eklenecek. Oyunun normal fiyatı ise tam 309 TL.

    The Outer Wilds haricinde ayrıca State of Mind, Stellaris ve F1 2018 gibi yine son dönemlerin sevilen oyunları bu ay Xbox Game Pass PC'ye ekleniyor. Oyunların hangi tarihlerde ekleneceği ise açıklanmamış. Son olarak servise geçtiğimiz haftalarda Dishonored 2 ve Dirt Rally 2.0 da eklenmişti.

    Xbox Live Gold, PC için Xbox Game Pass ve Konsol için Xbox Game Pass aboneliklerini içeren Xbox Game Pass Ultimate şu anda bir ay için 5,90 TL ve iki ay için 11,80 TL.

    Xbox Game Pass PC Ekim Ayı

    F1 2018
    Lonely Mountains Downhill
    Minit
    The Outer Worlds
    Saints Row IV: Re-Elected
    State of Mind
    Stellaris



    https://bolumsonucanavari.com/Haberler-The_Outer_Worlds_Stellaris_ve_Daha_Fazlasi_Xbox_Game_Pass_PCye_Geliyor-96636.htm Yorum Yaz
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    dede17 1 gün
    2 Ay vermiyor neden 2 ay 11.80 yazıyorsunuz
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