Xbox Games Pass PC kullanıcılarını bu ay çok güzel oyunlar bekliyor

Tam Boyutta Gör

Uygun fiyatıyla ülkemizde de büyük ilgi gören Xbox Game Pass PC servisi bu ay yine çok önemli oyunları bünyesine katıyor. Microsoft, ekim ayında eklenecek oyunların tam listesini bugün resmen paylaştı.

Bu ayın listesinde en dikkat çeken oyun The Outer Worlds olmuş. Bilim kurgu/uzay temalı, tek oyunculu bir RPG oyunu olan The Outer Worlds, oyunseverler tarafından uzun bir süredir merakla bekleniyordu. Obsidian Entertainment (Fallout New Vegas) tarafından geliştirilen oyun 25 Ekim'de piyasaya sürülecek ve çıkışıyla aynı anda Xbox Game Pass'e de eklenecek. Oyunun normal fiyatı ise tam 309 TL.

The Outer Wilds haricinde ayrıca State of Mind, Stellaris ve F1 2018 gibi yine son dönemlerin sevilen oyunları bu ay Xbox Game Pass PC'ye ekleniyor. Oyunların hangi tarihlerde ekleneceği ise açıklanmamış. Son olarak servise geçtiğimiz haftalarda Dishonored 2 ve Dirt Rally 2.0 da eklenmişti.

Xbox Live Gold, PC için Xbox Game Pass ve Konsol için Xbox Game Pass aboneliklerini içeren Xbox Game Pass Ultimate şu anda bir ay için 5,90 TL ve iki ay için 11,80 TL.

Xbox Game Pass PC Ekim Ayı

F1 2018

Lonely Mountains Downhill

Minit

The Outer Worlds

Saints Row IV: Re-Elected

State of Mind

Stellaris

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-The_Outer_Worlds_Stellaris_ve_Daha_Fazlasi_Xbox_Game_Pass_PCye_Geliyor-96636.htm