Amiral gemisi Huawei Mate 30 Pro'nun kamera tasarımı ortaya çıktı

Huawei, Ekim ayında Mate 30 serisi akıllı telefonlarını tanıtabilir. Seri kapsamında Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan söylentiler Mate 30 Pro'nun dikdörtgen kamera modülüne sahip olacağını iddia etmişti. Yeni sızıntı ise akıllı telefonun yuvarlak bir kamera modülü ile geleceğini gözler önüne serdi.

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İnternete düşen görsel, kamera sensörlerinin yuvarlak modül içerisinde "X" düzeninde sıralanacağını gösteriyor. Dört kamera sensörü ve bir LED flaş var. Maalesef kamera sensörlerinin teknik özellikleri hakkında hiçbir bilgi yok. Görsel, akıllı telefonun SUMMILUX-H lens ile donatıldığını da ortaya koyuyor.

Bu hafta başında ortaya çıkan kılıf görseli ise Mate 30 Pro'nun arka tasarımı hakkında ipuçları vermişti. Kılıfın arkasındaki dairesel boşluk akıllı telefonun gerçekten de yeni bir kamera tasarımı ile geleceğini onaylıyor.

5G bağlantısını destekleyecek

Söylentilere göre Mate 30 Pro, Balong 5000 5G modemli Kirin 985 yonga setinden güç alacak. 5G bağlantısını destekleyecek cihazın 4.200 mAh kapasiteli bir pil içereceği söyleniyor. Ayrıca 55 W hızlı şarj teknolojisi sunacağı yönünde bilgiler var.

Akıllı telefonun 6.71 inçlik AMOLED ekranı Çinli BOE şirketi tarafından tedarik edilecek. Bununla birlikte 90 Hz yenileme oranına sahip olacağı bildiriliyor. Mate 30 Pro'nun ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceğini de ekleyelim.