Amiral gemisi Huawei Mate 30 Pro'nun kamera tasarımı ortaya çıktı

Haber Editörü
Huawei, Ekim ayında Mate 30 serisi akıllı telefonlarını tanıtabilir. Seri kapsamında Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan söylentiler Mate 30 Pro'nun dikdörtgen kamera modülüne sahip olacağını iddia etmişti. Yeni sızıntı ise akıllı telefonun yuvarlak bir kamera modülü ile geleceğini gözler önüne serdi.Ayrıca Bkz. "Galaxy Fold'un yeniden tasarımı tamamlandı"
İnternete düşen görsel, kamera sensörlerinin yuvarlak modül içerisinde "X" düzeninde sıralanacağını gösteriyor. Dört kamera sensörü ve bir LED flaş var. Maalesef kamera sensörlerinin teknik özellikleri hakkında hiçbir bilgi yok. Görsel, akıllı telefonun SUMMILUX-H lens ile donatıldığını da ortaya koyuyor.
Bu hafta başında ortaya çıkan kılıf görseli ise Mate 30 Pro'nun arka tasarımı hakkında ipuçları vermişti. Kılıfın arkasındaki dairesel boşluk akıllı telefonun gerçekten de yeni bir kamera tasarımı ile geleceğini onaylıyor.
5G bağlantısını destekleyecek
Söylentilere göre Mate 30 Pro, Balong 5000 5G modemli Kirin 985 yonga setinden güç alacak. 5G bağlantısını destekleyecek cihazın 4.200 mAh kapasiteli bir pil içereceği söyleniyor. Ayrıca 55 W hızlı şarj teknolojisi sunacağı yönünde bilgiler var.
Akıllı telefonun 6.71 inçlik AMOLED ekranı Çinli BOE şirketi tarafından tedarik edilecek. Bununla birlikte 90 Hz yenileme oranına sahip olacağı bildiriliyor. Mate 30 Pro'nun ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceğini de ekleyelim.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Beyazlari gri tonlamasinda kirli beyaz gibi .
Lumia telefonlari gibi arka kamerasini yuvarlak hatla vurgulatmislar...
Esasli yenilikci birsey goremedim.
Kirin 985 eminim 4K 60 FPS islemekte zorlanacak veya olmayacak . Kamerasi acaba 10 bit video ve 10 bit fotograf cekebilecek mi diger rakiplerinde yillardir var da .
19 Agustos u bekleyin derim yasaklamalar icraati 19 Agustos ta belli olacak.
Sen git S10+ ile tamamen aynı özelliklerde çıkacak Note 10 bekle , sonra yenilik diye Hdr video betadan çıktı mükemmmeellllll diye yenilik çıkarırsın başımıza.
3 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
9441 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
huawei, akıllı telefon ve