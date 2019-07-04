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Amiral gemisi Huawei Mate 30 Pro'nun kamera tasarımı ortaya çıktı

Ekim ayında tanıtılması beklenen Huawei Mate 30 Pro'nun kamera tasarımını ortaya koyan yeni bir görsel yayınlandı. Dörtlü kamera sistemi ile gelecek telefonla ilgili son bilgiler haberimizde.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
9,4b
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19
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei, Ekim ayında Mate 30 serisi akıllı telefonlarını tanıtabilir. Seri kapsamında Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan söylentiler Mate 30 Pro'nun dikdörtgen kamera modülüne sahip olacağını iddia etmişti. Yeni sızıntı ise akıllı telefonun yuvarlak bir kamera modülü ile geleceğini gözler önüne serdi.
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İnternete düşen görsel, kamera sensörlerinin yuvarlak modül içerisinde "X" düzeninde sıralanacağını gösteriyor. Dört kamera sensörü ve bir LED flaş var. Maalesef kamera sensörlerinin teknik özellikleri hakkında hiçbir bilgi yok. Görsel, akıllı telefonun SUMMILUX-H lens ile donatıldığını da ortaya koyuyor.
Bu hafta başında ortaya çıkan kılıf görseli ise Mate 30 Pro'nun arka tasarımı hakkında ipuçları vermişti. Kılıfın arkasındaki dairesel boşluk akıllı telefonun gerçekten de yeni bir kamera tasarımı ile geleceğini onaylıyor.

5G bağlantısını destekleyecek

Söylentilere göre Mate 30 Pro, Balong 5000 5G modemli Kirin 985 yonga setinden güç alacak. 5G bağlantısını destekleyecek cihazın 4.200 mAh kapasiteli bir pil içereceği söyleniyor. Ayrıca 55 W hızlı şarj teknolojisi sunacağı yönünde bilgiler var.
Akıllı telefonun 6.71 inçlik AMOLED ekranı Çinli BOE şirketi tarafından tedarik edilecek. Bununla birlikte 90 Hz yenileme oranına sahip olacağı bildiriliyor. Mate 30 Pro'nun ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceğini de ekleyelim.

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koyunsayar 3 gün en beğenilen
Hawehawe mi kaldı arkadaş trump çekti fişini
2 Yanıt Yanıtla +16
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pro-üye 3 gün koyunsayar
entry nick uyumu
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NeroWin 3 gün
Şık duruyor ama şu flaşı kamera çerçevesine yerleştirip, flaş ledinin olduğu yere kamera yerleştirerek daha simetrik bir tasarım yakalanabilirmiş.
1 Yanıt Yanıtla +6
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sallagitsindostum 1 gün koyunsayar
Bilemedin be güzelim ikinci tel olarak sadece bir haftalık p30 kullanıcısı ama çok fena ios fanatiğiyim öyle olsa da doğruya doğru derim her zaman. Hadi şimdi kumda oyna.
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koyunsayar 1 gün sallagitsindostum
Sadece rahatla diye türkü göndermiştim
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SaB0 2 gün
Bir bir arttırarak devam eden bu kamera çılgınlığı, bir bir azalmaya başladığı zaman bakalım nasıl tanıtım yapacaklar
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smart1978 2 gün
BOE marka ekranlar tam bir rezalet. Canliliklari yok ekran ayarlarindan canli diye secseniz bile sonuk kalmaktadir.
Beyazlari gri tonlamasinda kirli beyaz gibi .
Lumia telefonlari gibi arka kamerasini yuvarlak hatla vurgulatmislar...
Esasli yenilikci birsey goremedim.
Kirin 985 eminim 4K 60 FPS islemekte zorlanacak veya olmayacak . Kamerasi acaba 10 bit video ve 10 bit fotograf cekebilecek mi diger rakiplerinde yillardir var da .
19 Agustos u bekleyin derim yasaklamalar icraati 19 Agustos ta belli olacak.
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__Nikolaus__ 1 gün smart1978
Her 2 mesajından biri Boe arkadaş bıkmadın Boe den , Display Mate den en yüksek puanı alan cihazı kullanıyorum ama eşimin Boe ekranlı Mate 20 prosu bana hiç sönük gelmiyor gayette canlı.
Sen git S10+ ile tamamen aynı özelliklerde çıkacak Note 10 bekle , sonra yenilik diye Hdr video betadan çıktı mükemmmeellllll diye yenilik çıkarırsın başımıza.
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AribyAriana 3 gün
Huawei, John Ivy'nin tasarımlarını ele geçirmiş. Artık casusluk konusunda doğru yoldalar. John Ivy'nin gizli sebebi de çıkmış oldu.
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çürükdiş 3 gün
Samsung gibi barikat kurmak yerine 1020 de ki gibi yuvarlak bir adacık yapmaları güzel olmuş. Lakin Flaşı modül çevresine yayıp mevcut tasarımdaki flaş yerine ortada ki kamerayı taşıyıp boş kalan bölüme leica yazısını oturttursalarmış daha da güzel olabilirmiş
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Orodruin 3 gün
Huawei bitti çöktü yok oldu diyen kişiler azıcık global ekonomi ve piyasa ile ilgili şeyler okuyunda atıp tutmayın bi zahmet. O iş öyle kolay değil. Günümüzde her global firma birbirine ley hatları gibi ekonomik ve ticari olarak bağlı. %100 yerli sermaye diye bir kavram yok. Huawei'nin ancak işini zora sokabilirler. Onun dışında Huawei baz istasyonunda uydu telekominikasyon sistemine kadar bi dünya ekipman üretiyor. Diğer alanlarda asıl sıkıntıya diğer ülkeler ve firmalar düşer. En önemlisi ekonomileri Huaweiye ambargo koyacağım derken kendilerini ekonomik olarak zora soktular. Ki de öyle oldu Trump yönetimi geri adım atıcak açıklamalarda bulundu ortamı yumuşatıp.
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DH Misafiri 3 gün
Huwavi mi kaldı trump baba bitirdi işte
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Lord Melkor 3 gün
Yasak esnetildi hatta kalktı diye biliyorum.
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grafman09 3 gün
ABD'nin yasağı, bir kaç milyar dolara halledilecek bir durum.. Çin buna uyarsa yasak filan kalmaz, yok casuslukmuş falan filan, o kadar güvensiz ise bu ülke, F35'in bazı parçaları niye çin de üretilsin!!!
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V4LKyR 3 gün
İşte insanda heyecan uyandıran bir haber... Diğer telefonlarda bu yok.
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