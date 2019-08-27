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Apple, iPhone'lar için telsiz özelliğini rafa kaldırdı

Apple, iPhone kullanıcılarının kapsama alanı dışında olsalar bile birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayacak telsiz özelliği üzerinde çalışıyordu. Şirketin bu projeyi rafa kaldırdığı ortaya çıktı.
42 dk.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple Watch kullanıcıları "Walkie-Talkie" özelliği sayesinde bir tuşa dokunarak saat üzerinden birbirleriyle konuşabiliyorlar. Cupertinolu şirketin bu özelliği iPhone kullanıcılarına da sunacağı söyleniyordu ancak Apple bu planını rafa kaldırmış gibi görünüyor.
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Information adlı internet sitesinin raporuna göre şirketin projeyi askıya almasının nedeni, projeyi yürüten Rubén Caballero'nun bu yılın başlarında şirketten ayrılması. Özellik başarıyla uygulanmış olsaydı, iPhone kullanıcıların 900 MHz radyo spektrumu üzerinden iletişim kurması mümkün olacaktı.

Bu yılki iPhone'larda olmayacak

Apple Watch'taki Walkie-Talkie özelliği hücresel veri veya Wi-Fi bağlantısı gerektiriyor. Ancak iPhone'larda sunulması planlanan özellik, kullanıcılar kapsama alanı dışında olsalar bile birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayacaktı.
Şirketin ileriki bir tarihte projeyi tekrar masaya getirip getirmeyeceği konusunda bir bilgi bulunmuyor. Şu an için tek bildiğimiz şey bu yıl piyasaya sürülecek iPhone'larda telsiz özelliğinin olmayacağı.


https://www.theinformation.com/articles/apple-puts-walkie-talkie-iphone-project-on-hold Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mkyb 8 dk.
Bizim taksicilerin çok işine yarardı bu özellik. 20 senelik bas konuşlu Nokiaları kullanıyorlar hala.
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