Yenilenen Galaxy Fold modellerinde hasarlar oluşmaya başladı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un revize ederek tekrar piyasaya sürdüğü Galaxy Fold modellerinde yeni hasarlar meydana gelmeye başladı. Görünen o ki teknoloji devinin, ilk katlanabilir akıllı telefon modelinde dolayı başı çok ağrıyacak.

Samsung cihazı inceliyor

Bildiğiniz üzere Samsung, Galaxy Fold adını verdiği katlanabilir akıllı telefonunu bu yılın başlarında satışa sunacaktı. Ancak cihazın testlerinde ortaya çıkan deformasyon ve hasarlar, şirketin cihazı toplatarak tekrar bir gözden geçirmesine neden olmuştu. Akıllı telefonu revize eden ve hataların düzeltildiğini açıklayan Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy Fold'u tekrar satışa sundu. Ancak TechCrunch’ta yayınlanan yeni bir raporda, Galaxy Fold'un sadece bir günlük kullanımla ekranında hasarlı piksel kümesi oluştuğu belirtiliyor.

https://techcrunch.com/2019/09/26/my-galaxy-fold-display-is-damaged-after-a-day/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Hasarın boyutu küçük gibi görünse dene kadar kötü bir hale geleceği şimdilik belirsiz. Telefonu kullanan kişi herhangi bir şekilde düşürmediğini vebir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyor. Katlanma sırasında hasar görmüş olabileceği düşünülen cihazın isetarafından incelenmek üzere alındığı belirtilmiş. Bu incelemeden nasıl bir sonuç çıkacağı iseolmuş durumda.