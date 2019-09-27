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    Yenilenen Galaxy Fold modellerinde hasarlar oluşmaya başladı

    Teknoloji devi Samsung'un başı Galaxy Fold ile dertte. Şirketin yenileyerek satışa sunduğu katlanabilir akıllı telefon modelinde tekrar hasarlar oluştuğu rapor ediliyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un revize ederek tekrar piyasaya sürdüğü Galaxy Fold modellerinde yeni hasarlar meydana gelmeye başladı. Görünen o ki teknoloji devinin, ilk katlanabilir akıllı telefon modelinde dolayı başı çok ağrıyacak.

    Samsung cihazı inceliyor

    Bildiğiniz üzere Samsung, Galaxy Fold adını verdiği katlanabilir akıllı telefonunu bu yılın başlarında satışa sunacaktı. Ancak cihazın testlerinde ortaya çıkan deformasyon ve hasarlar, şirketin cihazı toplatarak tekrar bir gözden geçirmesine neden olmuştu. Akıllı telefonu revize eden ve hataların düzeltildiğini açıklayan Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy Fold'u tekrar satışa sundu. Ancak TechCrunch’ta yayınlanan yeni bir raporda, Galaxy Fold'un sadece bir günlük kullanımla ekranında hasarlı piksel kümesi oluştuğu belirtiliyor.
    Hasarın boyutu küçük gibi görünse de zamanla ne kadar kötü bir hale geleceği şimdilik belirsiz. Telefonu kullanan kişi herhangi bir şekilde düşürmediğini ve cihaza zarar verebilecek bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyor. Katlanma sırasında hasar görmüş olabileceği düşünülen cihazın ise Samsung tarafından incelenmek üzere alındığı belirtilmiş. Bu incelemeden nasıl bir sonuç çıkacağı ise merak konusu olmuş durumda.


    https://techcrunch.com/2019/09/26/my-galaxy-fold-display-is-damaged-after-a-day/ Yorum Yaz
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    napolyon94 1 sa.
    Ekranin uzerinde cam yok, bildigin monitorler uzerindeki şeffaf plastik şerit var. Katlanabilir füryasi gerçek olamadan yalan oldu gibi
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    soneday 1 sa.
    olmuyo bebeğim zorlama
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    CVenturas 45 dk. soneday
    haahahahaha :D
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    medyxnet 1 sa.
    abi ne kastılar bu fold için ne gerek vardı ben anlamıyorum
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    DH Misafiri 1 sa.
    Bu katlanılabilir ekranlara çekiçle vuruyorlardı bakın bu ekranlar bu kadar dayanıklı artık ekran korumasına gerek yok diye çoğu kişi bilip bilmeden konuşuyor samsungu severim ama çok acemice davranıyor
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    ezimuse 2 sa.
    Samsung avukatları toplanmış :D
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    Drummerrrr 2 sa. yeni yorumcu
    Samsung un Turkiyede cok avukati var. Yahu bos verin siz ne savunmaya geciyorsunuz . Birakin firma dusunsun 😊 malum telefon sorunlu , bozukta cikabilir yarim somun ekmek kalinliginda ve samsungun en cirkin tasarimi.... Son olarak Samsung un kullanici testini ne ciddiyetle yaptigi ortada bu Samsung un ilk hatasida degil.
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    general4242 2 sa.
    1 günde oluşabilecek bir hasar olsaydı Samsung da fark ederdi.
    Kullanicilar ya abaniyor ya da karalama
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    blackzeros 2 sa.
    2 yil filan dayanmaları zor bunların, testler genelde makineler araciligiyla yapiliyor bir insanın telefonu acip kapamasını simule ediyorlar mı cok emin degilim kimi fazla basınc uyguluyor da olabilir.motorize bir sistemle acilip kapanması daha mantıklı olabilir cihazların.saglamlık sorunu mutlaka olacaktır da 1 yıl sonra telefonların yuzde doksanının ekranında sorun olacaksa bu ciddi sıkıntılı bir durum demektir.
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    Rachsuchtig 2 sa.
    Note 7 vakası v2.0
    O zaman da Samsung cihazları toplattı revize etti tekrar sattı onlar da patladı. Sonra tamamen kaldırdı. Bu da mı öyle olacak acaba
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    xraited 2 sa.
    Tekrar sattı evet ama patladı kısmında yanılıyorsunuz note fe forumunu görmediniz sanırım, 1 buçuk yıldır kullanıyorum android 9 ve one ui bile geldi. Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp.
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    oguzhan diric 2 sa.
    Bu cihazın iç ekranı çok hassas. Tırnağınla bile kalıcı hasar bırakabiliyorsun. O yüzden narin davranacasın. Narin davranmayacaksan da alma o zaman kimse zorla satmıyor.
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    Drummerrrr 2 sa. yeni yorumcu oguzhan diric
    Ayran köpügümü bu ?
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    samsung, samsung katlanabilir akıllı telefon ve
    5 etiket daha hasar galaxy fold Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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