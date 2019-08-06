Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, EMUI 10 arayüzünü 9 Ağustos'ta duyuracak

Çinli teknoloji devi Huawei bu yılki Geliştirici Konferansı'nı 9 - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. Şirket bu etkinlikte Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzünu sahneye çıkaracak.
1 gün
2,6b
2
3
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçen ay Huawei'nin Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzünü Ağustos'ta düzenleyeceği Geliştirici Konferansı'nda duyuracağını bildirmiştik. Çinli akıllı telefon üreticisi Weibo aracılığıyla bu bilgiyi resmi olarak onayladı.
Ayrıca Bkz. "Realme bir yıl içinde 10 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı"
Şirket, Çinli mikro blog sitesindeki hesabında EMUI 10'un 9 Ağustos tarihinde tanıtılacağını ortaya koyan bir poster yayınladı. Etkinlik sırasında, Huawei’nin yeni EMUI 10’daki yeni özelliklere odaklanması bekleniyor. Ayrıca arayüz güncellemesini alacak telefonların da açıklanmasını umuyoruz.

HongMeng'li ilk telefon yolda

Her ne kadar şirket tarafından doğrulanmasa da Çinli akıllı telefon üreticisinin 3 gün sürecek etkinlikte merakla beklenen HongMeng (Ark OS) işletim sistemini de tanıtabileceği söyleniyor. Hatta Global Times'ta bu spekülasyonları destekleyen bir haber çıktı.
Bunun dışında HongMeng işletim sistemi ile çalışacak ilk akıllı telefonun 2019 yılının dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Cihazın 2.000 yuan (284 dolar) gibi oldukça makul bir fiyata sahip olacağı gelen haberler arasında.


https://www.weibo.com/3514064555/I0Wrl3XRK Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 16 sa.
Fakedir. Flash da uygulama yapmışlar bizi yiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adroid 1 gün
284 dolar ile makul kelimesni yan yana getiremiyorum hiçbir uygulamayı desteklemeyen çöp işletim sistemi için 284 dolar ödeyeceğiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 gün
Elbette Android Q ( 10 ) BETA si ile olacak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 16 sa. DDR4 belleklerde yeni hız rekoru 1 gün 64 MP kameralı Realme modelinin ismi belli oldu 1 gün Google Stadia için yeni etkinlik tarihi açıklandı 1 gün Sadece 2 atom kalınlığında altın tabakası üretildi 1 gün Apple Card sınırlı sayıda kullanıcı için açıldı 1 gün Intel 56 çekirdekli Cooper Lake Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu 1 gün Control sistem gereksinimleri ve Ray Tracing görsel farkı yayınlandı 1 gün Oppo Reno Z elimizde | Şık tasarım, farklı işlemci 1 gün Toshiba’nın yeni NVMe SSD’si neredeyse MicroSD kart büyüklüğünde 1 gün Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç noktası 15 bin 490 euro 1 gün Ölümsüz kabul edilen hidranın kök hücre hatları incelendi 1 gün Google tüm donanım ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanacak 1 gün Asus sektörün en büyük 4K FreeSync 2 monitörünü satışa sunuyor 1 gün Ninja’nın boşluğunu Twitch ilginç bir şekilde doldurdu 1 gün Danıştaya 'Netflix sansürü' davası 1 gün iOS cihazlarının kablosuz veri aktarımları risk taşıyor 1 gün Kuzey Koreli hackerlar finans dünyasını 2 milyar dolarlık zarara uğrattı 1 gün Samsung 136 katmanlı 6. nesil 3D V-NAND yongalarını duyurdu 1 gün Amiral gemisi Nubia Z20'nin yeni bir görüntüsü yayınlandı 1 gün Turkcell, 5G'de dünya hız rekorunu kırdı! 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Huawei, EMUI 10 arayüzünü 9 Ağustos'ta duyuracak Sonraki 2021 model Samsung Galaxy telefonlar AMD'nin mobil GPU'ları ile gelebilir 1 gün Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak 1 gün 2020 Mustang Shelby GT500, 10.6 saniyelik 0-160-0 skoruyla gündemde 1 gün Realme bir yıl içinde 10 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı 1 gün Chrome eklentilerinin yüzde 50'sinin indirme sayısı 16'nın altında 1 gün iPhone 11, 20 Eylül'de satışa çıkabilir 1 gün Redmi 64 MP dörtlü kamera sistemini 7 Ağustos'ta tanıtacak 2 gün Venom 2'nin yönetmeni resmen Andy Serkis oldu 2 gün Galaxy Note 10 Plus mühendislik örneği metroda ortaya çıktı 2 gün Nvidia son sürücü güncelleştirmesiyle 5 önemli güvenlik açığını kapattı 2 gün Intel ekran kartlarının 200 dolardan başlayacağı bilgisi çeviri hatası çıktı 2 gün Redmi Note 8 beklenenden erken gelebilir 2 gün Fonksiyonel HyperX Cloud Mix oyuncu kulaklığı satışa çıktı 2 gün Samsung Galaxy Watch Active 2 tanıtıldı! 2 gün Toshiba XL-Flash 3D SLC NAND yongasını duyurdu 2 gün Intel HD graphics hakkında yapılan espriler son bulabilir: Gen 11 bir hayli iddialı 2 gün Audi elektrikli scooter pazarına giriyor: İşte e-tron scooter 2 gün 8Chan sitesi Coudflare platformundan çıkarıldı 2 gün Asus yeni Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarını duyurdu 2 gün Huawei'den ders gibi bilgisayar | Matebook X Pro Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
Sanırım Tıp fakültesini bırakacağım..
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma ve Transfer Konusu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim