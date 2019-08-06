Huawei, EMUI 10 arayüzünü 9 Ağustos'ta duyuracak

Geçen ay Huawei'nin Android Q tabanlı EMUI 10 arayüzünü Ağustos'ta düzenleyeceği Geliştirici Konferansı'nda duyuracağını bildirmiştik. Çinli akıllı telefon üreticisi Weibo aracılığıyla bu bilgiyi resmi olarak onayladı.

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Şirket, Çinli mikro blog sitesindeki hesabında EMUI 10'un 9 Ağustos tarihinde tanıtılacağını ortaya koyan bir poster yayınladı. Etkinlik sırasında, Huawei’nin yeni EMUI 10’daki yeni özelliklere odaklanması bekleniyor. Ayrıca arayüz güncellemesini alacak telefonların da açıklanmasını umuyoruz.

HongMeng'li ilk telefon yolda

Her ne kadar şirket tarafından doğrulanmasa da Çinli akıllı telefon üreticisinin 3 gün sürecek etkinlikte merakla beklenen HongMeng (Ark OS) işletim sistemini de tanıtabileceği söyleniyor. Hatta Global Times'ta bu spekülasyonları destekleyen bir haber çıktı.

Bunun dışında HongMeng işletim sistemi ile çalışacak ilk akıllı telefonun 2019 yılının dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Cihazın 2.000 yuan (284 dolar) gibi oldukça makul bir fiyata sahip olacağı gelen haberler arasında.

https://www.weibo.com/3514064555/I0Wrl3XRK