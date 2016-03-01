Amiral gemisi Oppo R9, 17 Mart tarihinde geliyor

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"Oppo'dan dünyanın en hızlı şarj teknolojisi mi geliyor?"

Hemşehrisi Xiaomi gibi, amiral gemi sınıfında uzun süredir sessiz kalan bir üretici daha var. O da Oppo. Find 7 amiral gemi modelinden yoksa yaklaşık 18 aydır bir devam modeli tanıtılmadı ve muhtemelen firma, Snapdragon 820 yonga setini beklemeyi tercih etti. Yeni amiral gemisinin sırası gelmiş durumda.Firmanın yaptığı açıklamaya göre, Oppo R9 amiral gemi modeli 17 Mart 2016 tarihinde Çin'de lanse edilecek. Lansmanda, Çinli sanatçı Li YiFeng de boy gösterecek. Find serisinden henüz bir haber olmadığı için, Oppo R9 yılın ilk amiral gemisi olma özelliğine sahip.Oppo, MWC 2016 fuarında yeni Super VOOC hızlı şarj ve kamera teknolojilerini tanıtmıştı. Muhtemelen Oppo R9 modelinde, bu iki teknoloji büyük ilgi toplayacak. Super VOOC teknolojisi, 2500mAh kapasiteli bataryayı 15 dakikada şarj edebiliyor. SmartSensor ise yüksek performanslı ve gelişmiş bir OIS teknolojisi olarak dikkat çekiyor.Oppo R9 ayırca firmanın ilk Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonu olacak. 6 inçlik 2K ekran, 4GB LPDDR4 RAM, 64GB depolama kapasitesi, 3700mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi gibi özelliklerle, Oppo R9 uzun süre kendinden bahsettirecek gibi görünüyor.