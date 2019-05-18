Amiral gemisi Redmi K20'nin kutu ve kılıf görselleri yayınlandı

Redmi K20'nin yakın bir tarihte tanıtılacağı doğrulandı ancak akıllı telefonun kesin çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun, amiral gemisinin parakende kutusu, kılıfları ve ticari ürünlerinin görsellerini yayınladı.

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Redmi K20’nin kutusu mor ve siyah olmak üzere çift renkli bir tasarıma sahip. Kılıflar da tıpkı ürün kutusu gibi mor renkte gelecek. Arka tarafın ortasındaki boşluk akıllı telefonun üçlü kamera sistemiyle donatılacağını doğruluyor.

Snapdragon 855 ile güçlendirilecek

Ayrıca kılıfta parmak izi tarayıcısı için de bir boşluk bırakılmamış. Yani cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olma olasılığı yüksek. Şirket ayrıca mor renkli bir tişört fotoğrafı da paylaştı.

Söylentilere göre Redmi K20, 6.39 inç Full HD+ ekran taşıyacak. Akıllı telefon gücünü ise Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM'den alacak. Cihazın 128 GB kapasiteli dahili depolama alanı ile sunulacağı da gelen haberler arasında.

https://www.gizmochina.com/2019/05/16/redmi-k20-official-case-confirms-key-specs-photos-of-retail-box-and-merchandise-released-too/