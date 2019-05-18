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Amiral gemisi Redmi K20'nin kutu ve kılıf görselleri yayınlandı

Redmi yakında Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş üst sınıf bir telefon çıkaracak. Xiaomi CEO'su Lei Jun merakla beklenen cihazın kutu ve kılıf görsellerini yayınladı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Redmi K20'nin yakın bir tarihte tanıtılacağı doğrulandı ancak akıllı telefonun kesin çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun, amiral gemisinin parakende kutusu, kılıfları ve ticari ürünlerinin görsellerini yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Meizu 16Xs görüldü"
Redmi K20’nin kutusu mor ve siyah olmak üzere çift renkli bir tasarıma sahip. Kılıflar da tıpkı ürün kutusu gibi mor renkte gelecek. Arka tarafın ortasındaki boşluk akıllı telefonun üçlü kamera sistemiyle donatılacağını doğruluyor.

Snapdragon 855 ile güçlendirilecek

Ayrıca kılıfta parmak izi tarayıcısı için de bir boşluk bırakılmamış. Yani cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olma olasılığı yüksek. Şirket ayrıca mor renkli bir tişört fotoğrafı da paylaştı.
Söylentilere göre Redmi K20, 6.39 inç Full HD+ ekran taşıyacak. Akıllı telefon gücünü ise Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM'den alacak. Cihazın 128 GB kapasiteli dahili depolama alanı ile sunulacağı da gelen haberler arasında.

https://www.gizmochina.com/2019/05/16/redmi-k20-official-case-confirms-key-specs-photos-of-retail-box-and-merchandise-released-too/ Yorum Yaz
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dodofran 3 hf.
uygun fiyatlı dediğine göre 450 dolarlık 6-64 mi 9 dan daha uygun olmalı. o da 350-400 arası yapar. tahminim 399 dolardan çıkacak 6-128 baz modeli. eğer bunun üstünde çıkarsa mi 9 varken pek de bi anlamı olmayacak. altında çıkarsa da satış patlaması yaşayacak :D
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mussi47 3 hf.
kutusu neyini boşver bu kadar vergiyle bize kaça olur onu söyle hele!
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drothee 3 hf. mussi47
6000 küsür olur diye tahmin ediyorum :)
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