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Meizu 16Xs görüldü

Meizu’nun orta sınıftaki 16X modelinin devamı olan Meizu 16Xs TENAA’da görüldü. Cihazın tasarımı ve teknik özellikleri hakkında bazı bilgiler öğrenilmiş oldu. Detaylar haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
3,8b
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19
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Meizu 16Xs görüldü
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Meizu’nun amiral gemisi modeli Meizu 16S geçtiğimiz ay tanıtıldı. Şimdi ise orta sınıfta bir model hazırlığı olduğu görülüyor. Meizu 16Xs ismindeki cihaz geçtiğimiz senenin 16X modelinin devamı olacak.

Üç arka kamera

Fotoğraflardan görebileceğiniz üzere Meizu 16Xs üçlü arka kamera paketi ile geliyor. Firmadan ilk defa üç arka kamerayla gelen bir model görüyoruz. Amiral gemisi Meizu 16S bile iki arka kamerayla geliyordu. Bunun haricinde arka tarafta herhangi bir şey bulunmuyor. Yani ekran üzerinden parmak izi okuma özelliğinin de korunduğunu söyleyebiliriz. Ön tarafa dikkatli bakıldığında fark edilen kamera sayesinde, cihazın klasik Meizu tasarımıyla geleceğini söyleyebiliriz. Ancak tepe model Meizu 16S’e göre çerçeveler biraz daha kalın olacaktır.

Meizu 16Xs görüldü
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Meizu 16Xs’in orta sınıfın iddialı yonga setlerinden olan Snapdragon 712 ile gelmesi bekleniyor. Bu yonga setine 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik edecek. Meizu 16X’e benzer şekilde Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekran kullanması mümkün.

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TENAA’da M926Q model numarasıyla gözüken Meizu 16Xs için elimizdeki bilgiler şimdilik kısıtlı. Önümüzdeki günlerde daha detaylı teknik özellikler ortaya çıkacaktır. Son olarak cihazın tahmini fiyat etiketi 300 dolar civarında.


https://www.gizmochina.com/2019/05/17/meizu-16xs-tenaa/ Yorum Yaz
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V4LKyR 3 hf. en beğenilen uykuadam
İlk defa bir Vestel'ci görüyorum...
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Omisis046 2 hf.
Huawei ile aynı kaderi paylaşır mı acaba merak ediyorum.
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MS4343 2 hf. Omisis046
Trump, Huawei'ye boyun eğdiremezse her şey olabilir
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MS4343 2 hf.
Bu ara Çin mali telefonlardan uzak durmakta yarar var...Ne olacağı belli değil
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Ohol Oula 2 hf. MS4343
1.5 aydır Xiaomi kullanıyorum. Bu arkadaşa pek itibar etmeyin şimdilik.
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adil07 2 hf.
vestelciler cildirmiş
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uykuadam 3 hf.
vestel z20 var memnunum. whatsap instagram haber bankacılık fotoğraf vs vs
manyak gibi oyun oynamıyorum
yetiyor artıyor bile
telefona büyük paralar verme niyetim yok
bir 3-4 sene kullanma hedefim var
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V4LKyR 3 hf. uykuadam
İlk defa bir Vestel'ci görüyorum...
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Greylights 3 hf. uykuadam
Umarım 3-4 sene gider..
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Whippoorwill 3 hf.
16'nın arka tasarımı daha iyiydi.
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telefon, meizu ve
6 etiket daha orta sınıf snapdragon 712 meizu 16xs Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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