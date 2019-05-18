Meizu 16Xs görüldü

Meizu’nun amiral gemisi modeli Meizu 16S geçtiğimiz ay Meizu 16Xs ismindeki cihaz geçtiğimiz senenin 16X modelinin devamı olacak. ’nun amiral gemisi modeli Meizu 16S geçtiğimiz ay tanıtıldı . Şimdi ise orta sınıfta bir model hazırlığı olduğu görülüyor.ismindeki cihaz geçtiğimiz senenin 16X modelinin devamı olacak.

Üç arka kamera

Fotoğraflardan görebileceğiniz üzere Meizu 16Xs üçlü arka kamera paketi ile geliyor. Firmadan ilk defa üç arka kamerayla gelen bir model görüyoruz. Amiral gemisi Meizu 16S bile iki arka kamerayla geliyordu. Bunun haricinde arka tarafta herhangi bir şey bulunmuyor. Yani ekran üzerinden parmak izi okuma özelliğinin de korunduğunu söyleyebiliriz. Ön tarafa dikkatli bakıldığında fark edilen kamera sayesinde, cihazın klasik Meizu tasarımıyla geleceğini söyleyebiliriz. Ancak tepe model Meizu 16S’e göre çerçeveler biraz daha kalın olacaktır.

Meizu 16Xs’in orta sınıfın iddialı yonga setlerinden olan Snapdragon 712 ile gelmesi bekleniyor. Bu yonga setine 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik edecek. Meizu 16X’e benzer şekilde Full HD+ çözünürlüklü AMOLED ekran kullanması mümkün.

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TENAA’da M926Q model numarasıyla gözüken Meizu 16Xs için elimizdeki bilgiler şimdilik kısıtlı. Önümüzdeki günlerde daha detaylı teknik özellikler ortaya çıkacaktır. Son olarak cihazın tahmini fiyat etiketi 300 dolar civarında.

https://www.gizmochina.com/2019/05/17/meizu-16xs-tenaa/