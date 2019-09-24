Amiral gemisi Xiaomi Mi 9 Pro 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi bugün merakla beklenen Mi MIX Alpha ile birlikte Mi 9 Pro 5G akıllı telefonunu da tanıttı. Snapdragon 855 Plus yonga setinde güç alan cihaz isminden de anlaşılabileceği üzere 5G bağlantısını destekliyor. En ucuz 5G'li telefon olarak piyasaya sürülen Mi 9 Pro 5G, 520 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G Özellikleri

Amiral gemisi telefon 6.39 inç Super AMOLED ekrana sahip. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var. Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 4.000 mAh kapasiteli pilinden alıyor. 40W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters şarj özelliğine sahip olduğunu da belirtelim.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nun arka tarafında 48 megapiksel Sony IMX586 ana sensör, 12 megapiksel telefoto sensör ve 16 megapiksel ultra geniş açılı lens kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Önünde ise 20 megapiksellik selfie kamerasına yer verilmiş.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi Mi Mix Alpha, %180 ekran gövde oranıyla tanıtıldı"

Grafit tabanlı ısı yayma sistemi, iç sıcaklığı 10.2 dereceye kadar düşürebilen buhar odası sıvı soğutma sistemine eşlik ediyor. Akıllı telefon Android 9 Pie tabanlı MIUI 11 arayüzü ile kutudan çıkacak. Geliştirilmiş dokunsal geri bildirim özellikleri ile gelen telefonda microSD kart yuvası ve 3.5 mm kulaklık girişi yok.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G Fiyatı Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nin farklı bellek ve depolama kapasitesi ile donatılmış dört farklı versiyonu mevcut. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB depolama - 520 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama - 555 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama - 576 dolar

12 GB RAM + 512 GB depolama - 665 dolar Çin'de ön siparişe açılan akıllı telefon 27 Eylül itibarıyla satışa sunulacak.