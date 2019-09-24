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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amiral gemisi Xiaomi Mi 9 Pro 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün düzenlediği etkinlikte Mi 9 Pro 5G adlı akıllı telefonunu tanıttı. 6.39 inç AMOLED ekran taşıyan amiral gemisi Snapdragon 855 Plus yonga setinden güç alıyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi bugün merakla beklenen Mi MIX Alpha ile birlikte Mi 9 Pro 5G akıllı telefonunu da tanıttı. Snapdragon 855 Plus yonga setinde güç alan cihaz isminden de anlaşılabileceği üzere 5G bağlantısını destekliyor. En ucuz 5G'li telefon olarak piyasaya sürülen Mi 9 Pro 5G, 520 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

    Xiaomi Mi 9 Pro 5G Özellikleri

    Amiral gemisi telefon 6.39 inç Super AMOLED ekrana sahip. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var. Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 4.000 mAh kapasiteli pilinden alıyor. 40W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj ve 10W ters şarj özelliğine sahip olduğunu da belirtelim.
    Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nun arka tarafında 48 megapiksel Sony IMX586 ana sensör, 12 megapiksel telefoto sensör ve 16 megapiksel ultra geniş açılı lens kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Önünde ise 20 megapiksellik selfie kamerasına yer verilmiş.
    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix Alpha, %180 ekran gövde oranıyla tanıtıldı"
    Grafit tabanlı ısı yayma sistemi, iç sıcaklığı 10.2 dereceye kadar düşürebilen buhar odası sıvı soğutma sistemine eşlik ediyor. Akıllı telefon Android 9 Pie tabanlı MIUI 11 arayüzü ile kutudan çıkacak. Geliştirilmiş dokunsal geri bildirim özellikleri ile gelen telefonda microSD kart yuvası ve 3.5 mm kulaklık girişi yok.

    Xiaomi Mi 9 Pro 5G Fiyatı

    Xiaomi Mi 9 Pro 5G'nin farklı bellek ve depolama kapasitesi ile donatılmış dört farklı versiyonu mevcut. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:
    • 8 GB RAM + 128 GB depolama - 520 dolar
    • 8 GB RAM + 256 GB depolama - 555 dolar
    • 12 GB RAM + 256 GB depolama - 576 dolar
    • 12 GB RAM + 512 GB depolama - 665 dolar
    Çin'de ön siparişe açılan akıllı telefon 27 Eylül itibarıyla satışa sunulacak.


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    OverClocK1ng 41 dk.
    12GB/256GB olanı en balanslı fiyat performans bana göre.
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    ceo-tr 48 dk.
    keşke bizde 520 tl ye alabilsek diye geçti aklımdam. sonra dedim dolar ile TL eşit bile olsa bizde ÖTV var. yine 520 ye alamayız. :)
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    koyunsayar 50 dk.
    Burdan bakınca A50 bundan daha iyi görünüyor. Demekki bütün güzelliğini içine sakladilar
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    DH Misafiri 1 sa.
    sizin gibilere çingan işi parıltılı şeler lazım ki 500 dolar verdiğin masaya koyunca belli olsun asdafgh
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    alemburda34 2 sa.
    5G modellerinde Sar değerini çok merek ediyorum.
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    clarq26 2 sa.
    aslında 520 dolar artık alıştımız dolar kurlarına gore özellik bakımından pahalı gelmiyor kullanmak isterim şahsen
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    esmerbuyucu 2 sa.
    Sanki giriş seviyesi 150 dolara satılan telefonlar gibi duruyor. Albenisi falan yok.
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