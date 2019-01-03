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AnTuTu, Aralık ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı

Popüler benchmark uygulaması AnTuTu her ay paylaştığı en performanslı Android cihazlar listesini Aralık ayı için güncelledi. Nubia Red Magic Mars birinci sırada.
4 ay
7,8b
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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AnTuTu, Aralık ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı
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Akıllı telefonlarımızın performansını ortaya çıkaran benchmark testlerinden en popüleri olan AnTuTu, her ay en performanslı akıllı telefonlar listesi paylaşıyor. Bu listenin Android versiyonu geçtiğimiz Aralık ayı için yenilendi. Zirvenin yeni bir sahibi var.

Nubia Red Magic Mars birinci sırada

Nubia’nın oyuncu odaklı telefon serisinin yeni modeli olan Red Magic Mars birincilik koltuğuna oturmuş. Snapdragon 845 işlemcili cihaz 320,464 puan almayı başarmış. Görünen o ki özel olarak üretilen sıvı/hava melezi soğutma sistemi Red Magic Mars’a yaramış. Kirin 980 ile güçlendirilmiş Huawei Mate 20, 309,130 puan ile ikinciliğe gerilemek zorunda kalmış. Üçüncülüğü ise 305,525 puan alan Honor V20 elinde tutuyor. Huawei Mate 20 X ve Huawei Mate 20 Pro da sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada. Honor Magic 2, Xiaomi Black Shark Helo, OnePlus 6T, Xiaomi Black Shark ve son olarak Nubia X ile biten ilk on listesine yine Çin’li üreticiler hakim.

Ayrıca Bkz. "Sony Xperia XZ4'ün Antutu puanı ortaya çıktı"

Önümüzdeki aylarda Snapdragon 855 içeren akıllı telefonlar satılmaya başlanacak. Haliyle bu cihazlarla birlikte liste büyük değişimlere uğrayacak. Yakın zamanda Samsung Galaxy S10 veya Xperia XZ4 gibi cihazlar tanıtılacaklar. Örneğin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntıda Xperia XZ4’ün AnTuTu testinden 395,721 puan alabildiğini sizlere paylaşmıştık. Huawei tarafında da Kirin 985 modeliyle ilgili bazı dedikodular duyulmaya başlandı.


https://www.gizmochina.com/2019/01/02/antutus-top-10-android-phones-with-best-performance-for-december-2018-released/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smnckgzr 4 ay
OnePlus'ın telefonların hem çok performanslı hem de uygun fiyatlı. umarım diğer markalarda zamanla fiyat düşürürler. Bence telefonlar artık donanım olarak gayet iyiler. Bu saatten sonra ram, işlemci, chipset, gpu artırmak yerine bu ürünleri daha uygun fiyata alınabilir kılmalılar. Sonuçta telefonlarla yapılan işlemler belli. Kimse grafik tasarım yapmıyor veya çok daha iyi sistem gerektiren oyunlara gerek yok.
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MalayMahmut 4 ay
Arkadaşlar uzun süre boyunca internetten nasıl gelir elde edilir diye araştırmalar yaptım. Bu hayalim gün geçtikçe daha çok eriyordu. İlk kavradığım şey çok yüksek fiyatlar kazanamayacağımdı. Ama ek gelir olsun çok yüksek olmasa da olur şeklinde devam eden araştırmalarım sonucu makale yazarlığını keşfettim. Lafı uzatmadan aşağıda linki bulunan sitede birçok ihtiyacımı karşılayabildiğim miktarlar kazanıyorum. Eğer zorlanacağınızı düşünüyorsanız size twitter hesabımı vereceğim ve birçok sorunuza çözüm arayacağım. Makale nasıl yazılır? Makale nasıl yazılırsa onaylanır? Gibi birçok konuda yardımcı olacağıma söz veriyorum. Umarım çok faydalı olur. yazkazan.net/...
Twitter: @malay_mahmut
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dark_prince60 4 ay
performanslı olsa ne olur ki nihayetinde hepsi aynı işi görüyor. whatsapp twitter facebook vs vs. telefonda oyun oynamak tam bi facia olduğu için o kadar performansa ve paraya gerek yok.
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ali.kose 4 ay
Hiç görüp duymadığım modelmiş çokmu geri kaldım ne
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mhrUca 4 ay
Mate 20 nin mate 20 prodan daha basalirili olmasi 🤔
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Tlg3 4 ay
Şaşırdık mı hayır
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ardicli2000 4 ay
Mevcut teknolofilerle 5 yıl 845 kullansan yine de dar boğaz yaşancağını sanmıyorum. Küçücük ekrana 4K çözünürlük koyacaklar, GPU ve Ram yetmeyecek arayüz kasacak falan 885'le yola devam edeceğiz. Sonra da teknoloji ilerledi. HİKAYE...
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interwap 4 ay
Amerika'nın yasakladığı markalar coşturmuş.
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Jül Sezar 4 ay interwap
Amerikanın yasakladığı markalar, yazılımından donanımına kadar sadece amerikan markalarını kullanıyor. Sonra da yapıştır başka bir isim al sana telefon. Vestelden farkları yok
3 Yanıt Yanıtla +2
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