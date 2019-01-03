AnTuTu, Aralık ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı

Akıllı telefonlarımızın performansını ortaya çıkaran benchmark testlerinden en popüleri olan AnTuTu, her ay en performanslı akıllı telefonlar listesi paylaşıyor. Bu listenin Android versiyonu geçtiğimiz Aralık ayı için yenilendi. Zirvenin yeni bir sahibi var.

Nubia Red Magic Mars birinci sırada

Nubia’nın oyuncu odaklı telefon serisinin yeni modeli olan Red Magic Mars birincilik koltuğuna oturmuş. Snapdragon 845 işlemcili cihaz 320,464 puan almayı başarmış. Görünen o ki özel olarak üretilen sıvı/hava melezi soğutma sistemi Red Magic Mars’a yaramış. Kirin 980 ile güçlendirilmiş Huawei Mate 20, 309,130 puan ile ikinciliğe gerilemek zorunda kalmış. Üçüncülüğü ise 305,525 puan alan Honor V20 elinde tutuyor. Huawei Mate 20 X ve Huawei Mate 20 Pro da sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada. Honor Magic 2, Xiaomi Black Shark Helo, OnePlus 6T, Xiaomi Black Shark ve son olarak Nubia X ile biten ilk on listesine yine Çin’li üreticiler hakim.

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"Sony Xperia XZ4'ün Antutu puanı ortaya çıktı"

Önümüzdeki aylarda Snapdragon 855 içeren akıllı telefonlar satılmaya başlanacak. Haliyle bu cihazlarla birlikte liste büyük değişimlere uğrayacak. Yakın zamanda Samsung Galaxy S10 veya Xperia XZ4 gibi cihazlar tanıtılacaklar. Örneğin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntıda Xperia XZ4’ün AnTuTu testinden 395,721 puan alabildiğini sizlere paylaşmıştık. Huawei tarafında da Kirin 985 modeliyle ilgili bazı dedikodular duyulmaya başlandı.

https://www.gizmochina.com/2019/01/02/antutus-top-10-android-phones-with-best-performance-for-december-2018-released/