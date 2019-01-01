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Sony Xperia XZ4'ün Antutu puanı ortaya çıktı

Çentiksiz tasarım ve üç arka kamera ile gelmesi beklenen Sony Xperia XZ4'ün Antutu skoru ortaya çıktı. Snapdragon 855 yonga setinden güç alacak amiral gemisinin elde ettiği puan oldukça etkileyici.
4 ay
12,1b
1
27
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçen ayın başlarında, Sony Xperia XZ4'ün 21:9 görüntü oranı ile geleceğine dair haberler çıkmıştı. Akıllı telefonun ekran koruyucusuna ait görüntülerin internete sızdırılması ile birlikte bu iddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı. Sony'nin bir sonraki amiral gemisi oldukça uzun ancak çentiksiz bir ekranla gelecek.
Ayrıca Bkz. "Çentiksiz tasarıma sahip üç arka kameralı Sony Xperia XZ4 göründü"
Şimdi ise Sony Xperia XZ4'ün Antutu benchmark skoru yayınlandı. Akıllı telefon performans testinden neredeyse 400.000 puan almayı başarmış durumda. Yani bu da iPhone XS serisini ve Kirin 980 yonga seti ile güçlendirilmiş modelleri ciddi manada geride bıraktığı anlamına geliyor.

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılabilir

Xperia XZ4'ün Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Qualcomm'un yeni yonga seti en son Antutu testlerinde sadece 350.000 civarında bir puan elde etmişti. Üç arka kamera ile gelmesi beklenen amiral gemisinin Şubat ayında Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.

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Marquis-de-Sade` 4 ay en beğenilen
Forumda şu markanın paralel ithalatını yapacak Japon sever yok mu ya?
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nct96 4 ay
SONY batıyahh
İltica geliyahh
Yanıtla +12
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smsmart 4 ay
Oldukça uzun diye gömmüşler. 👏 👏 👏 Sony Teknolojidir.
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evgireli 4 ay
Compact versiyonu gelir mi acep?
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ouzqan 4 ay evgireli
Türkiye den çıktığı için bize gelmez ancak üret1 model atlayarak compact modelleri çıkacağı için ve xz3 de compact versiyon olmadığı için gelir.
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DH Misafiri 4 ay
Bir kere Sony'de akıl olsa Xperia kaldırır, yeni bir isimle devam eder. Telefon çok güzel ama arkadaki 'Xperia' yazısını görünce tüm sempatim kayboldu.
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KinopioTaichou 4 ay
Yine yapmışlar karizma telefonu.Xperia Ray zaten tarihin gördüğü en karizması.Neo güzeldi.Arada Xperia s gibi çirkinler seriler de çıktı ama z serisinden beri çok şık.Bu keşke azcık daha kasası olsaymış dedirtti.Neresinden tutacaz birader bunu.
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Gt95 4 ay
çok güzel albeni diyor
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ntr34 4 ay
Getirin şu telefonları artık yada tamamen çekin gidin :))
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shkoksal 4 ay
Telefon enfes görünüyor. Her açıdan kullanıcıyı tatmin eder. S10 alacaktım, alt-üst çerçeve simetrisi korkunç derecede gözüme itici geldiği için bu modele yönelebilirim.
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Bay Robot 4 ay
Sony ülkemizde başarısız oldu. Çünkü telefonlarda kalitesiz malzemeler kullanılması bir yana aşırı sorunlu partiler bize itelendi. Garantide de Sony servislere değişim/iade raporu vermemeleri için baskı yaptı. Sonuç olarak sony rezaletleri doğdu. Bir sony alan bir daha asla dedi. Bize de avrupadaki gibi sorunsuz partileri getirseler güzel ancaak o bütün sorunlu partileri bizim gibi ülkelere kakaladı...
Edit: Ayrıca Z3 gibi bir amiral gemisine 6.0.1 güncellemesi verdi. Verdi ama tüm Z3’lerin hoparlörünü ve ahizesini bozacak şekilde bir güncelleme verdi ve bu şekilde bıraktı telefonu sony. Bildiğiniz yenisini alın artık dercesine küfredercesine böyle bir şey yaptı. Düşünsenize apple iphone 8’in hoparlör ve ahizesini bozarak bırakıyor ve artık xr’a geçin diyor. Şu sony denen illeti savunmayın artık.
4 Yanıt Yanıtla +3
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daytone1 4 ay Bay Robot
Huawei ile sıkıntı yaşadığım da net öğrendiğim şey...Huawei call center ve servis hizmetini FİXSMART veriyormuş.. 3 sene önce bana ciddi sıkıntı yaşatan iğrenç hizmet veren sony müşteri hizmetleri şimdi de Huawei ye veriyor, çok yakındır Huawei kullananların çığlıkları.... Buraya yazdım...
1 Yanıt Yanıtla +3
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intel7mix 4 ay Bay Robot
Sorunlu partilerin geldiğini sizden duydum. Lg'de zamanında yaptı bunu nerede sıkıntılı parti varsa bize yolladılar şuan satış yapamaz noktaya geldiler.
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er1710 4 ay Bay Robot
Bende z3 var dediğiniz sorunun aynısı mevcut hoparlör sesi az vw biriyle konuşurken karşı tarafın sesi az ve boğuk geliyor..
Ama genellememek lazım her markada olur bazı olaylar
Sonynin çok tutmaması bunlardan değil...
Ama xz3 ve xz4 efsane cihazlar
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S A M C R O 4 ay
Japon gülü Sony. Nedense hep sempati duyduğum nadir firmalardan.
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nct96 4 ay
SONY batıyahh
İltica geliyahh
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AlaşHun 4 ay
Ah be sony şu Türkiye mobil sony kötü ama firma iyi aslında ama zor alırız artık keşke Sharp Türkiye ye gelse Sony e olan özlemimizi dindirir
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