Sony Xperia XZ4'ün Antutu puanı ortaya çıktı

Geçen ayın başlarında, Sony Xperia XZ4'ün 21:9 görüntü oranı ile geleceğine dair haberler çıkmıştı. Akıllı telefonun ekran koruyucusuna ait görüntülerin internete sızdırılması ile birlikte bu iddiaların gerçek olduğu ortaya çıktı. Sony'nin bir sonraki amiral gemisi oldukça uzun ancak çentiksiz bir ekranla gelecek.

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"Çentiksiz tasarıma sahip üç arka kameralı Sony Xperia XZ4 göründü"

Şimdi ise Sony Xperia XZ4'ün Antutu benchmark skoru yayınlandı. Akıllı telefon performans testinden neredeyse 400.000 puan almayı başarmış durumda. Yani bu da iPhone XS serisini ve Kirin 980 yonga seti ile güçlendirilmiş modelleri ciddi manada geride bıraktığı anlamına geliyor.

Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılabilir

Xperia XZ4'ün Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Qualcomm'un yeni yonga seti en son Antutu testlerinde sadece 350.000 civarında bir puan elde etmişti. Üç arka kamera ile gelmesi beklenen amiral gemisinin Şubat ayında Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.