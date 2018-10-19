AnTuTu, Eylül ayının en iyi 10 Android telefonunu açıkladı

Akıllı telefon dünyasının en güvenilir test araçlarından biri olan AnTuTu, geçtiğimiz Eylül ayının en iyi performans gösteren Android telefonlarının listesini yayınladı. Snapdragon 845 işlemcili akıllı telefonların egemen olduğu listenin detaylarına geçelim.

Snapdragon 845 işlemcinin egemenliği

Asus ROG Phone, Snapdragon 845 platformundaki overclock işlemcisi sayesinde ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise Ağustos ayının lideri Xiaomi Black Shark var. Neredeyse stok Android deneyimi ve yazılım optimizasyonu sayesinde OnePlus 6 ise bu iki cihazın arkasında üçüncülük koltuğuna oturmuş durumda.

Liste vivo NEX S, Xiaomi Mi 8, Oppo Find X, Samsung Galaxy Note 9, Asus Zenfone 5z ve Mi Mix 2S şeklinde devam ederken en ucuz Snapdragon 845 işlemcili akıllı telefon olan Xiaomi Pocophone F1'in ise listeye 10'uncu sıradan giriş yaptığı görülüyor.

http://www.antutu.com/en/doc/116054.htm

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AnTuTu'nun Eylül ayı listesi şaşırtıcı olmayan bir şekilde,işlemcili akıllı telefonlar tarafından işgal edilmiş durumda. Ancak Huawei'ninyonga setli yeni akıllı telefonlarıve'i piyasaya sürmesinden sonra, önümüzdeki aylarda bu listedeolması bekleniyor.