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AnTuTu, Eylül ayının en iyi 10 Android telefonunu açıkladı

Dünyanın en güvenilir test araçlarından AnTuTu, Eylül 2018'in en iyi performans sergileyen Android telefonlarının listesini açıkladı. İşte piyasadaki en iyi 10 Android telefon ve aldıkları puanlar.
7 ay
5,5b
1
12
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefon dünyasının en güvenilir test araçlarından biri olan AnTuTu, geçtiğimiz Eylül ayının en iyi performans gösteren Android telefonlarının listesini yayınladı. Snapdragon 845 işlemcili akıllı telefonların egemen olduğu listenin detaylarına geçelim.

Snapdragon 845 işlemcinin egemenliği

Asus ROG Phone, Snapdragon 845 platformundaki overclock işlemcisi sayesinde ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise Ağustos ayının lideri Xiaomi Black Shark var. Neredeyse stok Android deneyimi ve yazılım optimizasyonu sayesinde OnePlus 6 ise bu iki cihazın arkasında üçüncülük koltuğuna oturmuş durumda.
Liste  vivo NEX S, Xiaomi Mi 8, Oppo Find X, Samsung Galaxy Note 9, Asus Zenfone 5z ve Mi Mix 2S şeklinde devam ederken  en ucuz Snapdragon 845 işlemcili akıllı telefon olan Xiaomi Pocophone F1'in ise listeye 10'uncu sıradan giriş yaptığı görülüyor.
AnTuTu'nun Eylül ayı listesi şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Snapdragon 845 işlemcili akıllı telefonlar tarafından işgal edilmiş durumda. Ancak Huawei'nin Kirin 980 yonga setli yeni akıllı telefonları  Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X'i piyasaya sürmesinden sonra, önümüzdeki aylarda bu listede büyük değişiklikler olması bekleniyor.

http://www.antutu.com/en/doc/116054.htm Yorum Yaz
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napolyon94 7 ay en beğenilen pro-üye
pro-üye
850 dolarlık note 9 ile 315 dolarlık f1 in aynı listede olması çok ironik

Aslinda pek ironik değil, F1'in sadece chipset i iyi, kalan her konuda orta seviye bir cihaz. Birde sivi sogutmaya sahip olmasi bir arti, o kadar. Yakindan bir f1 gorursen ekranina bakarak zaten cihazin neden uygun oldugunu anlarsin.
pro-üye850 dolarlık note 9 ile 315 dolarlık f1 in aynı listede olması çok ironikAslinda pek ironik değil, F1'in sadece chipse...
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pro-üye 7 ay
850 dolarlık note 9 ile 315 dolarlık f1 in aynı listede olması çok ironik
3 Yanıt Yanıtla +7
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Pulstar 7 ay
"Akıllı telefon dünyasının en güvenilir test araçlarından biri olan AnTuTu"dan sonrasını okumadım.
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~Lion King~ 7 ay
Oneplus çok deli telefonlar üretiyor. Bir tek video çekimindeki mikrofon kalitesini beğenmiyorum onun haricinde speed testlerde oneplus’a diş geçirebilen yok. Oneplus 6T yi bekliyorum :)
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001ATB 7 ay
One plus candır gerisi heyecandır
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tugares 7 ay
SD845 li değil 835 hatta 820 ve hatta 660 cihazlar bile gayet iyi. Testin amacını anlayamadım?
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Pulstar 7 ay
"Akıllı telefon dünyasının en güvenilir test araçlarından biri olan AnTuTu"dan sonrasını okumadım.
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lebendefrans 7 ay
oneplus 6 nın ne kadar sağlam bi telefon olduğunu bir kere daha görüyoruz. her gördüğüm antutu haberinde en üstlerde bu telefon ve o kadar da yeni değil nerdeyse 6t modeli çıkacak.
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Ohol Oula 7 ay
alayı çöp
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lebendefrans 7 ay Ohol Oula
aynen en iyisi ayfon
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pro-üye 7 ay
850 dolarlık note 9 ile 315 dolarlık f1 in aynı listede olması çok ironik
3 Yanıt Yanıtla +7
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napolyon94 7 ay pro-üye
pro-üye
850 dolarlık note 9 ile 315 dolarlık f1 in aynı listede olması çok ironik

Aslinda pek ironik değil, F1'in sadece chipset i iyi, kalan her konuda orta seviye bir cihaz. Birde sivi sogutmaya sahip olmasi bir arti, o kadar. Yakindan bir f1 gorursen ekranina bakarak zaten cihazin neden uygun oldugunu anlarsin.
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esmerbuyucu 7 ay pro-üye
pokofon f1(s845)+diğer donanımlar=şayomi mi 8
Bu listeye girmekte marifet değil.
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__Nikolaus__ 7 ay pro-üye
İşlemci haricinde tamamen çöp bir cihaz , neredeyse her özelliği vasat.
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