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AnTuTu en performanslı Android telefonlar listesini Mart ayı için güncelledi

AnTuTu tarafından Mart ayının en performanslı Android telefonlar listesi yayınlandı. Samsung Galaxy S10 serisi gibi önemli yeni modeller yer alıyor. Detaylar haberimizde.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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AnTuTu en performanslı Android telefonlar listesini Mart ayı için güncelledi
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Akıllı telefonlar için benchmark testi uygulaması geliştiren AnTuTu, Mart ayının en performanslı Android akıllı telefonlarını paylaştı. Bu puanlar her ne kadar cihazın sunduğu deneyim hakkında net bir bilgi vermese de telefon alma düşüncesinde olan kullanıcılara, performans noktasında birtakım ön izlemeler sunabiliyor. Firmalar için de gövde gösterisi yapacakları farklı bir alan oluşuyor.

Mi 9’un liderliği devam ediyor

Geçtiğimiz ay yeni liderin Xiaomi Mi 9 olduğunu sizlere aktarmıştık. Bu liderlik yine Mi 9’un elinde ancak ufak bir farklılık var. Mi 9 Transparent Edition ismindeki özel Mi 9 modeli 372.072 puan ile listenin tepesinde. İkincilik ise standart Mi 9 modelinde. Üçüncülüğe geçtiğimizde Vivo’nun fiyatıyla dikkat çeken oyuncu odaklı telefonu Vivo İQOO Monster karşımıza çıkıyor.

AnTuTu en performanslı Android telefonlar listesini Mart ayı için güncelledi
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Geçtiğimiz ayın listesine yetişemeyen yeni Galaxy serisi artık kendine yer ayırdı. Snapdragon 855 yonga setli Galaxy S10+ ve Galaxy S10 sırasıyla 359.987 puan ile dördüncü, 359.217 puan ile beşinci. Altıncı sırada ise Vivo iQOO modelinin standart versiyonu mevcut.

Listenin geri kalanı önceki aylardan da yakından tanıdığımız, Lenovo Z5 Pro GT, Nubia Red Magic Mars, Honor V20 ve Huawei Mate 20 X modellerine ait. Mart ayı listesinde özel versiyonların bu kadar yer bulması model sayısını oldukça kısıtlamış. AnTuTu bazı aylar farklı şekilde ele alınmış global liste paylaşabiliyor. Eğer bu ay öyle bir durum olursa özel versiyonlardan ve Çin’e özel modellerden temizlenmiş daha düzgün bir liste görebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10'un iki farklı modeli olacak"

Her zaman olduğu gibi yeni tanıtıldığı için listeye giremeyen modeller var. Bunlardan en önemlisi Huawei P30 serisi. Henüz tanıtılmamış Meizu 16S gibi telefonlar da oldukça yüksek AnTuTu testi sızıntılarıyla şimdiden göz kırpıyorlar. Kısacası gelecek ayın listesi de şimdiden değişmeye hazırlanıyor.


http://www.antutu.com/doc/117542.htm Yorum Yaz
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smart1978 1 ay
Kirin 980 li tum cihazlar TIRT ...Huawei lerdeki dusuk cozunurluk icin kendi kendisine degistiren ( Akilli cozunurlu deniliyor ) hali bile listeye girememis...
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LGatakan 1 ay
Bu performans sonuçları sadece ergenleri eğlendiriyor. Ben Iphone 8 Plus'dan SIRF BATARYA İÇİN Mi Max 3'e geçmiş biriyim. Zerre pişmanlığım yok. Apple cihazın yaptıklarını şuan kullandığım cihaz da yapıyor. 3 misli daha ucuza. Önemli olan işlemci performansı değil, sizin telefonda ne yaptığınız, telefondan ne beklediğiniz.
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levent_taka61 1 ay
Benim telefon 10. Sirada off.
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GurkanLee 1 ay
Xiaomi sanırım overclock yapıyor işlemciye, işlemci ve telefon ömrünü kısaltabilir bu durum. Pil harcamasına ve telefon ısınma durumuna bakmak lazım. Düşündürüyor aynı işlemci ve ram kullandığı halde bukadar fark ne diye
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V4LKyR 1 ay
Antutu gibi uyduruk bir programa insanlar neden prim veriyor anlamış değilim... Onlar da uyanık tabi, her ay böyle en iyi ilk 10 listesi paylaşıyorlar, ilgiyi üzerlerine çekiyor akıllı adamlar.
Geekbench varken çinli çöp Antutu'yu yükleyenler talihsizdir.
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fhrstw 1 ay V4LKyR
Aslında şu cinebench mobil için bir app yapsa güzel olur hem çok popüler hemde saf işlem gücünü görürdük.
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sounderland 1 ay
Allah'dan Çincem varda Mi9 u okuyabildim.. :P
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
ANTUTU Ne abi
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Askaparta 1 ay
Xiaomi tu tu maşallah.
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osman80... 1 ay
Arkadaşlar bence antutu yalan çünkü her zaman çin malı telefonları 1. Gösteriyor
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The.Mafia 1 ay
Xiaomi yine vermemiş liderliği
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