AnTuTu en performanslı Android telefonlar listesini Mart ayı için güncelledi

Akıllı telefonlar için benchmark testi uygulaması geliştiren AnTuTu, Mart ayının en performanslı Android akıllı telefonlarını paylaştı. Bu puanlar her ne kadar cihazın sunduğu deneyim hakkında net bir bilgi vermese de telefon alma düşüncesinde olan kullanıcılara, performans noktasında birtakım ön izlemeler sunabiliyor. Firmalar için de gövde gösterisi yapacakları farklı bir alan oluşuyor.

Mi 9’un liderliği devam ediyor

Geçtiğimiz ay yeni liderin Xiaomi Mi 9 olduğunu sizlere aktarmıştık. Bu liderlik yine Mi 9’un elinde ancak ufak bir farklılık var. Mi 9 Transparent Edition ismindeki özel Mi 9 modeli 372.072 puan ile listenin tepesinde. İkincilik ise standart Mi 9 modelinde. Üçüncülüğe geçtiğimizde Vivo’nun fiyatıyla dikkat çeken oyuncu odaklı telefonu Vivo İQOO Monster karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz ayın listesine yetişemeyen yeni Galaxy serisi artık kendine yer ayırdı. Snapdragon 855 yonga setli Galaxy S10+ ve Galaxy S10 sırasıyla 359.987 puan ile dördüncü, 359.217 puan ile beşinci. Altıncı sırada ise Vivo iQOO modelinin standart versiyonu mevcut.

Listenin geri kalanı önceki aylardan da yakından tanıdığımız, Lenovo Z5 Pro GT, Nubia Red Magic Mars, Honor V20 ve Huawei Mate 20 X modellerine ait. Mart ayı listesinde özel versiyonların bu kadar yer bulması model sayısını oldukça kısıtlamış. AnTuTu bazı aylar farklı şekilde ele alınmış global liste paylaşabiliyor. Eğer bu ay öyle bir durum olursa özel versiyonlardan ve Çin’e özel modellerden temizlenmiş daha düzgün bir liste görebiliriz.

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Her zaman olduğu gibi yeni tanıtıldığı için listeye giremeyen modeller var. Bunlardan en önemlisi Huawei P30 serisi. Henüz tanıtılmamış Meizu 16S gibi telefonlar da oldukça yüksek AnTuTu testi sızıntılarıyla şimdiden göz kırpıyorlar. Kısacası gelecek ayın listesi de şimdiden değişmeye hazırlanıyor.

http://www.antutu.com/doc/117542.htm