Samsung Galaxy Note 10'un iki farklı modeli olacak

Koreli basın kuruluşu The Bell'in haberine göre Samsung Galaxy Note 10'un iki farklı varyantı olacak. Güney Koreli şirket bu yıl Galaxy S10'un dört modelini piyasaya sürdüğü için bir sonraki amiral gemisinin iki versiyon olarak çıkması çok da uzak bir ihtimal gibi durmuyor.

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Şu anda giriş seviyesi model olarak satılan Galaxy S10e'nin göstermiş olduğu başarı, Samsung'u Note 10'un düşük özelliklere sahip bir varyantını çıkarmaya itiyor. Gelen bilgilere göre standart Galaxy Note 10, Quad HD+ çözünürlükte 6.7 inç ekrana sahip olacak.

Belirli pazarlarda satılacak

Ne yazık ki raporda giriş seviyesi modelin ekran boyutu hakkında bir bilgi yok. Galaxy Note 10'un bu yıl Ağustos ayında, yeni nesil iPhone'lardan önce tanıtılması bekleniyor. Özellikleri kırpılmış model uygun fiyat arayışında olanlara hitap edecek.

Ayrıca bu versiyonun her yerde değil sadece belirli pazarlarda satışa sunulacağı bildiriliyor. Konuyla ilgili medyaya yansıyan bilgiler bununla sınırlı. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha somut bilgilerin ortaya çıkması ile durum netleşmiş olacak.

https://www.pocket-lint.com/phones/news/samsung/147633-samsung-might-launch-two-different-sized-galaxy-note-10-models-this-year