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Samsung Galaxy Note 10'un iki farklı modeli olacak

Uygun fiyatlı amiral gemisi olarak piyasaya sürülen Galaxy S10e'nin gösterdiği başarı Samsung'u iştahlandırdı. Güney Koreli dev Galaxy Note 10'un da özellikleri kırpılmış ucuz bir varyantını çıkaracak
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Koreli basın kuruluşu The Bell'in haberine göre Samsung Galaxy Note 10'un iki farklı varyantı olacak. Güney Koreli şirket bu yıl Galaxy S10'un dört modelini piyasaya sürdüğü için bir sonraki amiral gemisinin iki versiyon olarak çıkması çok da uzak bir ihtimal gibi durmuyor.
Ayrıca Bkz. "Tinder, genç kullanıcılara hitap edebilmek için yeni ürün müdürünü işe aldı"
Şu anda giriş seviyesi model olarak satılan Galaxy S10e'nin göstermiş olduğu başarı, Samsung'u Note 10'un düşük özelliklere sahip bir varyantını çıkarmaya itiyor. Gelen bilgilere göre standart Galaxy Note 10, Quad HD+ çözünürlükte 6.7 inç ekrana sahip olacak.

Belirli pazarlarda satılacak

Ne yazık ki raporda giriş seviyesi modelin ekran boyutu hakkında bir bilgi yok. Galaxy Note 10'un bu yıl Ağustos ayında, yeni nesil iPhone'lardan önce tanıtılması bekleniyor. Özellikleri kırpılmış model uygun fiyat arayışında olanlara hitap edecek.
Ayrıca bu versiyonun her yerde değil sadece belirli pazarlarda satışa sunulacağı bildiriliyor. Konuyla ilgili medyaya yansıyan bilgiler bununla sınırlı. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha somut bilgilerin ortaya çıkması ile durum netleşmiş olacak.

https://www.pocket-lint.com/phones/news/samsung/147633-samsung-might-launch-two-different-sized-galaxy-note-10-models-this-year Yorum Yaz
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Bloodin 1 ay en beğenilen
Alt seviyedekinde kalem olacaksa süper tutar, Note'u alan zaten kalemi için alıyor, ucuz ve kalemli bir Note çok iyi olacaktır, hele ki Samsung'un yeni Türkiye fiyat politikasıyla (vergilere rağmen Avrupa ile birebir aynı fiyata Türkiye'de bulunabilmesi) çok iyi olur...
Alt seviyedekinde kalem olacaksa süper tutar, Note'u alan zaten kalemi için alıyor, ucuz ve kalemli bir Note çok iyi olacaktır, hele ki Samsung'un yeni Türkiye ...
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foreveriphone 1 ay
Samsung sd855 ten bariz şekilde güçlü bir işlemci ile donatmalı note 10 modelini.2021 de koyacağı işlemciyi üretip takmalı gerekirse böyle başa baş gibi görünen ama hep qualcomm un kazandığı işlemciler üretmemeli
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sis651 1 ay foreveriphone
Her sene S serisi ile aynı işlemciyi koyuyor bildiğim kadarıyla.
Ayrıca 2021 senesindeki işlemci henüz Samsung'da yok. Daha üretim nanometresini bile düşürmedi Samsung. Scheduler problemleri de devam ediyor. Farklı seviye çekirdekler arasındaki geçişi hızlandırsa zaten performansı artacak ve Qualcomm'un arkasında kalmayacak. Ancak şuan hem daha çok yakıyor, hem de daha güçlü işlemcilere geçişte yavaş olduğu için, daha zayıf Qualcomm yongası, Exynos geçiş yapana kadar işi bitirmiş oluyor...
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b@d0 1 ay
çıksa da note 9'un fiyatı düşse
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nightsoldier 1 ay
Note serisi özel bir kitleye hitap ediyor ve samsung da bunun farkında. Dünyada kemik bir kitle, sdece ama sadece note cihaz alıyor. Bu serinin satışları hep benzer düzeyde gidiyor onun için. Bu denemeyi (kırpılmış özelliklere sahip note ) samsung yapmıştı geçmişte, demek ki halen ders almamış. Note 3 neo adı altında note 3ün varyasyonunu çıkardı, satışları beklediği gibi gitmedi zira rami düşüktü,işlemcisi düşüktü, depolaması düşüktü üstelik hatırladığım kadarıyla normal 3 arasındaki fiyat farkı, kale alınmayacak kadar azdı. E hal böyle olunca da satmadı tabi.
Note serisinin aşırı kırpılmış halini piyasaya ütopik bir fiyattan sunarsa yine aynısını yaşar. Note alacak olan, gider pro modelini alır zaten.
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sis651 1 ay nightsoldier
Çıkardı ve ihtiyacı olan aldı. Kullanan arkadaşlarım vardı ve fiyat da çok yakın değildi hani, arada fark vardı. Büyük ekranı daha ucuza isteyen kullanıcıya hitap etti. Burada önemli olan, tabi kırpılmanın nereden ne kadar yapılacağı, en önemlisi fiyatın ne kadar kırpılacağı.
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dostum kertenkele 1 ay
İsmine yakışır şekil 10 kameralı beklerdim ben
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serafon 1 ay
7 inç i ilk kim geçecek bakalım?!
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Kerim5100 1 ay
İyi hoş da ucuz Note söylemi bile S serisinin sonunu getirmeye yeter de artar.
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sis651 1 ay Kerim5100
Note serisi S serisinin sonunu getirmez. S10e sahibiyim, telefonu tek elle kullanmak o kadar rahat ve güvenli geliyor ki, aşırı güvenden telefonu savurup bir yere kıracağım.
Note serisi telefonlar çok büyük ve herkes bu kadar büyük telefonlar istemiyor. Ayrıca ucuz olacak ama kırpılmış özelliklere sahip olacak, yani S10e gibi FullHD ekranla gelecek ve pahalı modelde daha üst çözünürlükler olacak. Eskiden Note 3 Lite mi bir ara model vardı mesela seride, Note'ların biraz özellik olarak kırpılmışı ama aynı ölçülere sahip hali gibi. Ha tek ele sığan bir Note yaparlarsa o da ilginç olabilir tabii ki.
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esmerbuyucu 1 ay
Kısaca S10'in kalemlisi.
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anekos 1 ay
not serisi kalemine kamera eklerdim varya daha kimse azını açamazdı. gerçi bizim klavye delikanlıları onada birşey bulur.
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Askaparta 1 ay
Semsang 10 ile uyandı biraz.
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The.Mafia 1 ay
İki farklıda güzel fiyatı olacak
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