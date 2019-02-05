AnTuTu, Ocak ayının en performanslı Android cihazlar listesini yayınladı

Nubia Red Magic Mars yine birinci sırada
Snapdragon 845 işlemcili Nubia Red Magic Mars 320,996 puan ile birinci sıradaki yerini korumayı başarmış. Hatta ilk üç koltuğunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtebiliriz. Huawei Mate 20 ikinci, Honor V20 ise üçüncü sırada. Dördüncülük ise yine bir başka Huawei modeli olan Huawei Mate 20 X'in elinde. Hemen onun arından Honor Magic 2 geliyor. Xiaomi’nin oyuncu odaklı akıllı telefonu Black Shark Helo modeli de altıncılığı yer edinmiş.
Fark edilebileceği üzere listeye Snapdragon 845 ve Kirin 980 işlemcili cihazlar hakim. Ancak 25 Şubat tarihinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi’nde akıllı telefon üreticileri yeni modellerini tanıtacaklar. Bu modellere eşlik edecek olan Snapdragon 855 ve Exynos 9820 gibi yonga setleri listede büyük değişimlere sebep olacaktır.
https://www.gizmochina.com/2019/02/04/antutu-releases-list-of-top-10-android-phones-for-january-2019/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle