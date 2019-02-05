AnTuTu, Ocak ayının en performanslı Android cihazlar listesini yayınladı

Akıllı telefonlar için popüler benchmark araçlarından biri olan AnTuTu, her ay düzenli olarak en performanslı Android cihazlar listesi yayınlıyor. 2019 yılının ilk listesi ise bugün itibariyle paylaşıldı. Ocak ayı için yayınlanan listede ufak değişimler var.

Nubia Red Magic Mars yine birinci sırada

Snapdragon 845 işlemcili Nubia Red Magic Mars 320,996 puan ile birinci sıradaki yerini korumayı başarmış. Hatta ilk üç koltuğunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtebiliriz. Huawei Mate 20 ikinci, Honor V20 ise üçüncü sırada. Dördüncülük ise yine bir başka Huawei modeli olan Huawei Mate 20 X'in elinde. Hemen onun arından Honor Magic 2 geliyor. Xiaomi’nin oyuncu odaklı akıllı telefonu Black Shark Helo modeli de altıncılığı yer edinmiş.

Geçen ayın listesinde beşinci sırada olan Huawei Mate 20 Pro iki sıra gerileyerek yedinciliğe düştü. OnePlus 6T sekizinci sırada yerini korurken listenin sonu yeni üyelere ayrıldı. Vivo tarafından tanıtılan hem ön hem de arka kısımda ekrana sahip Vivo Nex Dual Display modeli dokuzuncu ve son olarak Asus’un oyuncu odaklı telefonu ROG Phone onuncu.

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Fark edilebileceği üzere listeye Snapdragon 845 ve Kirin 980 işlemcili cihazlar hakim. Ancak 25 Şubat tarihinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi’nde akıllı telefon üreticileri yeni modellerini tanıtacaklar. Bu modellere eşlik edecek olan Snapdragon 855 ve Exynos 9820 gibi yonga setleri listede büyük değişimlere sebep olacaktır.

https://www.gizmochina.com/2019/02/04/antutu-releases-list-of-top-10-android-phones-for-january-2019/