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AnTuTu, Ocak ayının en performanslı Android cihazlar listesini yayınladı

Her ay düzenli olarak en performanslı Android cihazları açıklayan AnTuTu, Ocak ayı için listesini yeniledi. Listede ufak değişiklikler var. Gelin birlikte inceleyelim.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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AnTuTu, Ocak ayının en performanslı Android cihazlar listesini yayınladı
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Akıllı telefonlar için popüler benchmark araçlarından biri olan AnTuTu, her ay düzenli olarak en performanslı Android cihazlar listesi yayınlıyor. 2019 yılının ilk listesi ise bugün itibariyle paylaşıldı. Ocak ayı için yayınlanan listede ufak değişimler var.

Nubia Red Magic Mars yine birinci sırada

Snapdragon 845 işlemcili Nubia Red Magic Mars 320,996 puan ile birinci sıradaki yerini korumayı başarmış. Hatta ilk üç koltuğunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtebiliriz. Huawei Mate 20 ikinci, Honor V20 ise üçüncü sırada. Dördüncülük ise yine bir başka Huawei modeli olan Huawei Mate 20 X'in elinde. Hemen onun arından Honor Magic 2 geliyor. Xiaomi’nin oyuncu odaklı akıllı telefonu Black Shark Helo modeli de altıncılığı yer edinmiş.

AnTuTu, Ocak ayının en performanslı Android cihazlar listesini yayınladı
Geçen ayın listesinde beşinci sırada olan Huawei Mate 20 Pro iki sıra gerileyerek yedinciliğe düştü. OnePlus 6T sekizinci sırada yerini korurken listenin sonu yeni üyelere ayrıldı. Vivo tarafından tanıtılan hem ön hem de arka kısımda ekrana sahip Vivo Nex Dual Display modeli dokuzuncu ve son olarak Asus’un oyuncu odaklı telefonu ROG Phone onuncu.
Ayrıca Bkz. "Oppo Find Z ismi tescillendi, Snapdragon 855 işlemcili model olabilir"

Fark edilebileceği üzere listeye Snapdragon 845 ve Kirin 980 işlemcili cihazlar hakim. Ancak 25 Şubat tarihinde başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi’nde akıllı telefon üreticileri yeni modellerini tanıtacaklar. Bu modellere eşlik edecek olan Snapdragon 855 ve Exynos 9820 gibi yonga setleri listede büyük değişimlere sebep olacaktır.


https://www.gizmochina.com/2019/02/04/antutu-releases-list-of-top-10-android-phones-for-january-2019/ Yorum Yaz
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renega 3 ay en beğenilen 10ff
huaweinin hile yaptığını biliyoruz ortalaması alınsa sonuncu olur
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DH Misafiri 3 ay
Anlamıyom arkadaş yıllarca samsung ve apple tekelcilik yaptı milletin canına okudu hele samsung beş para etmez plastikleri yüksek fiyatlara kakaladı durdu şu an 2 sene öncesinin huawei mate 9 elimde kamera on numara ,hızlı, sağlam parasının her kuruşunu hakkediyo
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maxmania 3 ay
hile yapan huawei listede sıralamaları kapmış. oc için yeni yöntem bulmadıklarını nereden bileceğiz. eğer oc dahil edilecekse rog telefonların dış soğutma eklentisi var onu ekleyip de test yapmaları gerek.
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simisi 3 ay
Bu listeyi hiç bir zaman anlamadım mi8 298 bin puan aldı önümde yaptım AnTuTu testini. Neden bu listede yok ?
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10ff 3 ay simisi
Bir modele ait cihazlarin aldığı puanlarin genel ortalaması olarak yazılıyor hocam. Muhtemelen o yüzdendir.

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Greylights 3 ay
Rog phone 845 kullanıyor hızaşırtılmış halde nasıl bu kadar geride kalabiliyor? Birinci de 845. Yazılım desem sanmıyorum, hile de zor, sıcaklıktan dolayı ise asus yazık etmiş.
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renega 3 ay Greylights
Asus hep birşeyleri kısma peşinde
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