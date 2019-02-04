Oppo Find Z ismi tescillendi, Snapdragon 855 işlemcili model olabilir

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) yapılan başvuruyla Oppo firması Find Z ismini tescilledi. Bu yeni akıllı telefon geçtiğimiz senenin Haziran ayından tanıtılan Oppo Find X modelinin devamı olabilir. Oppo Find X, açılır kapanır kamera mekanizması ve tamamı ekrandan oluşan tasarımıyla oldukça dikkat çekmişti.

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10x optik yakınlaştırma özelliği

Yeni amiral gemisi modelin Oppo Find X2 ismiyle gelmesi bekleniyordu. Hatta firmanın geliştirdiği 10x optik yakınlaştırmaya sahip kamera modülünün bu akıllı telefon içerisinde yer alacağına dair bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Ancak görünen o ki firma yeni modeli Find Z olarak adlandırmaya karar vermiş. Qualcomm’un X50 modem yongasıyla gelen cihaz, Oppo’nun 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonu olacak. Ekran üzerinde parmak izi sensörü çok daha geniş bir alanda çalışabilecek. Ayrıca kamera kısmında artırılmış gerçeklik için üst düzey deneyimler sunan 3D ToF sensörü bulunma ihtimali var. Son olarak 50W Super VOOC hızlı şarj desteğini de belirtelim.

Bu ay içerisinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) pek çok akıllı telefon üreticisi yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Oppo Find Z modelinin ise MWC etkinliğinde tanıtılmayacağı öğrenildi Bu etkinlikten belli bir süre sonra Oppo kendi etkinliğini düzenleyebilir.

https://www.gsmarena.com/oppo_trademarks_find_z_will_be_a_snapdragon_855_flagship-news-35364.php