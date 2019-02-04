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Oppo Find Z ismi tescillendi, Snapdragon 855 işlemcili model olabilir

Oppo firmasının bu yıl tanıtacağı model hakkında bekleyiş devam ediyor. Bugün Oppo Find Z isminin tescillendiği görüldü. Find X’in devamı olan Snapdragon 855 işlemcili model olabilir.
3 ay
2,4b
1
9
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Oppo Find Z ismi tescillendi, Snapdragon 855 işlemcili model olabilir
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Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO) yapılan başvuruyla Oppo firması Find Z ismini tescilledi. Bu yeni akıllı telefon geçtiğimiz senenin Haziran ayından tanıtılan Oppo Find X modelinin devamı olabilir. Oppo Find X, açılır kapanır kamera mekanizması ve tamamı ekrandan oluşan tasarımıyla oldukça dikkat çekmişti.
Ayrıca Bkz. "Google’dan yeni bir “Phone X” paylaşımı daha"

10x optik yakınlaştırma özelliği

Yeni amiral gemisi modelin Oppo Find X2 ismiyle gelmesi bekleniyordu. Hatta firmanın geliştirdiği 10x optik yakınlaştırmaya sahip kamera modülünün bu akıllı telefon içerisinde yer alacağına dair bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Ancak görünen o ki firma yeni modeli Find Z olarak adlandırmaya karar vermiş. Qualcomm’un X50 modem yongasıyla gelen cihaz, Oppo’nun 5G desteğine sahip ilk akıllı telefonu olacak. Ekran üzerinde parmak izi sensörü çok daha geniş bir alanda çalışabilecek. Ayrıca kamera kısmında artırılmış gerçeklik için üst düzey deneyimler sunan 3D ToF sensörü bulunma ihtimali var. Son olarak 50W Super VOOC hızlı şarj desteğini de belirtelim.

Oppo Find Z ismi tescillendi, Snapdragon 855 işlemcili model olabilir

Bu ay içerisinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) pek çok akıllı telefon üreticisi yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Oppo Find Z modelinin ise MWC etkinliğinde tanıtılmayacağı öğrenildi Bu etkinlikten belli bir süre sonra Oppo kendi etkinliğini düzenleyebilir.


https://www.gsmarena.com/oppo_trademarks_find_z_will_be_a_snapdragon_855_flagship-news-35364.php Yorum Yaz
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interwap 3 ay en beğenilen
50W Super VOOC : 35 dakikada full şarj ile en hızlısı.
Ekran üzerinde parmak izi sensörü : En günceli ve belkide pratiği.
Qualcomm’un X50 : 5G, şuan erken olduğu için gereksiz olsada en günceli.
3D TOF : En güncel 3D kamera.
Ülkemizde 6-7 bin olur.
50W Super VOOC : 35 dakikada full şarj ile en hızlısı.Ekran üzerinde parmak izi sensörü : En günceli ve belkide pratiği.Qualcomm’un X50 : 5G, şuan erke...
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V4LKyR 3 ay
50W mi? 10 Amperle mi şarZ ediyor? Böyle bir şey nasıl olabilir.
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interwap 3 ay V4LKyR
Hızlı şarj teknolojilerinde 5V, 7V, 9V, 12V gibi farklı voltaj değerleri uygulanıyor. Amperde tabi ona göre. Yalnız hepsinin karşılığı 50W değil.
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ssbrutality 3 ay
Bunların super vooc teknolojisinin üzerine tanımam.
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Fenomenon 3 ay
10x cidden çok iddealı. ama o kameraya sen doğru düzgün bi eis yapmazsan 10x'de tripodsuz çekersen cacık gibi çıkar.
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interwap 3 ay en beğenilen
50W Super VOOC : 35 dakikada full şarj ile en hızlısı.
Ekran üzerinde parmak izi sensörü : En günceli ve belkide pratiği.
Qualcomm’un X50 : 5G, şuan erken olduğu için gereksiz olsada en günceli.
3D TOF : En güncel 3D kamera.
Ülkemizde 6-7 bin olur.
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Manhunt Three 3 ay interwap
8 binden aşağısı imkansız.
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kesbi 3 ay
Fiyatı 47bin filan olur heralde. Oppo malum galaksinin en iyi markası.
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Manhunt Three 3 ay kesbi
Evet, şuanda gerçekten de mobilde en iyi marka.
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