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AnTuTu’nun yeni sürümü akıllı telefon üreticilerinin hile yapmasını engelleyecek

Akıllı telefonlar için popüler performans testi uygulaması AnTuTu, 7.2.6 sürümüne güncellendi. Bu sürüm ile akıllı telefon üreticilerinin hile yapması zorlaşacak.
2 ay
2,8b
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4
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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AnTuTu’nun yeni sürümü akıllı telefon üreticilerinin hile yapmasını engelleyecek
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Performans testleri uzun zamandır akıllı telefon üreticilerinin yarıştığı başlıca konulardan biri. Haliyle bu yarış içerisinde diğer üreticileri arkada bırakmak isteyen bazı firmalar hileli yollara başvurabiliyor. Akıllı telefon performans testi dendiğinde de ilk akla gelen uygulama AnTuTu oluyor. AnTuTu uygulamasının yeni çıkan 7.2.6 sürümü ile birlikte akıllı telefon üreticilerinin hile yapmasının daha çok zorlaşacağı belirtildi.

Hile yapan üretici listesi kabarık

Genellikle Çinli üreticilerin hile haberleriyle gündeme geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin geçtiğimiz sene Huawei ve alt markası Honor’un performans hilesi yaptığı konusu uzun süre konuşuldu. Tabii ki OPPO, Meizu ve OnePlus gibi diğer üreticiler de benzeri olaylar yaşadı.  Akıllı telefonunuz, başlatılan uygulamanın, benchmark testi olduğunu anlayınca normal koşullarında çalışmayacağı özel bir moda girerek çok daha yüksek sonuçlar çıkarabiliyor. AnTuTu da yeni sürümünün açıklama kısmında “…bazı üreticilerin sistem izinlerini kötü amaçlı bir şekilde kullanması sonucu ortaya çıkan anormal UX puanın düzeltilmesi.” şeklinde bir yazı bulunduruyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei CEO’su: Bir iki yıl içerisinde 1000 Euro fiyatlı katlanabilir telefon gelecek"

AnTuTu bunu tam olarak nasıl durduracağı hakkında net bir açıklama yapmamış. Ancak durumun farkında olarak yeni düzenlemeler yapmasının iyi bir şey olduğunu söyleyebiliriz. AnTuTu 7.2.6 sürümü şimdilik sadece Çin için sunuldu. Ancak yakın zamanda uygulama mağazalarına da eklenecektir.


https://www.gizmochina.com/2019/03/12/antutu-7-2-6-will-make-it-harder-for-manufacturers-to-cheat-in-benchmarks/ Yorum Yaz
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homebird 2 ay en beğenilen
Peki antutu hile yaparsa onu nasıl engelleyeceğiz?
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soneday 2 ay
huawei bunu beğenmedi ,,dislike
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intel7mix 2 ay
Adın çıkmış dokuza inmez sekize.
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V4LKyR 2 ay
Geekbench gibi neredeyse her platforma uyarlanmış, efsanevi bir benchmark yazılımı varken Antutu nedir emenike...
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soneday 2 ay
huawei bunu beğenmedi ,,dislike
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homebird 2 ay en beğenilen
Peki antutu hile yaparsa onu nasıl engelleyeceğiz?
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