Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei CEO’su: Bir iki yıl içerisinde 1000 Euro fiyatlı katlanabilir telefon gelecek

Huawei’nin patronu Richard Yu, bir iki yıl içerisinde 1000 Euro fiyatlı katlanabilir telefon geleceğini, hatta bazı Çinli üreticilerin bu fiyatı 500 Euro’ya kadar düşüreceğini açıkladı.
2 ay
2,2b
1
8
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei CEO’su: Bir iki yıl içerisinde 1000 Euro fiyatlı katlanabilir telefon gelecek
Tam Boyutta Gör
Firmalar ilk katlanabilir telefon modellerini tanıttılar. Akıllı telefon sektörü için yeni bir sayfa da açılmış oldu. Ancak bu yeni sayfada kullanıcıları oldukça yüksek fiyatlar karşılıyor. Örneğin Huawei Mate X modeli 2299 Euro fiyat etiketine sahip. Huawei CEO’su Richard Yu katlanabilir telefon fiyatlarının bir iki yıl içerisinde hızla düşeceğini belirtiyor.

“Huawei önümüzdeki yıl pazar lideri olacak.”

Richard Yu, Alman De Welt ile yaptığı röportajda firma ve katlanabilir telefonlar hakkında bir çok konuya değindi. Bir iki yıl içerisinde 1000 Euro fiyatlı katlanabilir telefon geleceğini açıklayan Richard Yu, bazı Çinli üreticilerin bu fiyatı 500 Euro’ya kadar düşürebileceğini belirtiyor. Şu an için dünya çapında en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Huawei’nin, yakın zamanda Samsung’u geride bırakacağını da açıkladı. Ayrıca “Huawei önümüzdeki yıl içerisinde pazar lideri olacak.” sözleriyle Apple’a da şimdiden göz dağı verdi. Hatta inovasyon konusunda Apple’ı çoktan geçtiklerini söylüyor.

Ayrıca Bkz. "Redmi 7 modelinin tanıtım tarihi açıklandı"

Richard Yu, katlanabilir akıllı telefonların bir standart haline geleceğine inanıyor. Ek olarak 100-200 inç boyutunda ekran ile gelen akıllı telefonları da göreceğimizi düşünüyor. Tabii ki CEO’nun bahsettiği fiziksel bir ekrandan ziyade artırılmış gerçeklik gözlükleriyle hazırlanacak sanal ekranlar olacak. Son olarak Richard Yu, Huawei’nin böyle bir cihaz için hali hazırda çalıştığını ve piyasaya sürülmesine 5 yıldan bile az bir vakit gerektiğini belirtti.


https://www.gizmochina.com/2019/03/11/huawei-looking-towards-e1000-foldable-devices-plans-to-overtake-samsung-by-next-year/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alaz1903 2 ay en beğenilen
Huawei'in en büyük handikapı ürün sunumlarını bu CEO'ya yaptırmaları. Yönetim kurulunda kimse diyemiyor mu ki "SİYOcuğum tamam sen çok iyi bir yöneticisin ama sunumlarda sen telefonu duyur ve kenarıya çekil, ardından sunumu profesyonel bir ekibe yaptıralım". Huawei Mate 20 ile gelen pek çok sansasyonel yenilik bu adamın İngilizce aksanı ve donuk sunumu yüzünden hak ettiği heyecanı yaratmadı. Örneğin kamerayı bir sofraya tuttuğumuzda sanal zekanın oradaki yemekleri ve yiyecekleri tek tek tanıması, ağırlıklarını hesaplaması ve kalori değerlerini göstermesi Apple tarafında olsa salon "wuaooowww"lardan yıkılmıştı, herhangi bir objeyi 3 boyutlu olarak tarayıp onun hareketli modelini çıkarmak da ona keza.


Huawei'in en büyük handikapı ürün sunumlarını bu CEO'ya yaptırmaları. Yönetim kurulunda kimse diyemiyor mu ki "SİYOcuğum tamam sen çok iyi bir yöneticisin ama s...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Akbaba89 2 ay
Niye euro, yuanla satsana kardeşim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morichannn 2 ay
Huawei’ye bak hele! Daha 4-5 yıl önce giriş ve orta seviye çıkarırken, şimdi üst liglere oynuyor. Adamlara helal olsun. Gerçek başarı budur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 2 ay en beğenilen
Huawei'in en büyük handikapı ürün sunumlarını bu CEO'ya yaptırmaları. Yönetim kurulunda kimse diyemiyor mu ki "SİYOcuğum tamam sen çok iyi bir yöneticisin ama sunumlarda sen telefonu duyur ve kenarıya çekil, ardından sunumu profesyonel bir ekibe yaptıralım". Huawei Mate 20 ile gelen pek çok sansasyonel yenilik bu adamın İngilizce aksanı ve donuk sunumu yüzünden hak ettiği heyecanı yaratmadı. Örneğin kamerayı bir sofraya tuttuğumuzda sanal zekanın oradaki yemekleri ve yiyecekleri tek tek tanıması, ağırlıklarını hesaplaması ve kalori değerlerini göstermesi Apple tarafında olsa salon "wuaooowww"lardan yıkılmıştı, herhangi bir objeyi 3 boyutlu olarak tarayıp onun hareketli modelini çıkarmak da ona keza.


Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramis78 2 ay
piyasanın lideri olmaya geliyoruz hazır olun diyor :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the_dedektif 2 ay
Türkiye fiyatı peşin 8999
Taksitle 11999
Fiyat Kahiniyim :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 2 ay
adamlar 1000 euro/dolar miktarını akıllı telefonlar için normalleştirdi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 2 ay
Diyorki 2200 euro istediğimiz telefonu almaz sabrederseniz paranız cebinizde kalacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wi Fi 2 ay
Bunu bilmek için Huawei CEO su olmaya gerek yok, DonanımHaber tatilleri bile bu tahmini kolayca yapabilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Mars'ta gün batımı nasıl görünüyor? İşte InSight'ın yakaladığı görüntü 2 ay Google'ın mesajlaşma platformu Allo bugün itibarıyla kapanıyor 2 ay Toyota, oto hırsızlarını biber gazıyla engelleyecek 2 ay ABD, Almanya'yı Huawei teknlojilerini kullanmaması konusunda tehdit etti 2 ay Huawei Nova 4e modelinin basın görselleri ortaya çıktı 2 ay AnTuTu’nun yeni sürümü akıllı telefon üreticilerinin hile yapmasını engelleyecek 2 ay Huawei P30 serisinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı 2 ay İTÜ’den elektrik arızalarına karşı yapay zekâlı önlem 2 ay Anker’in Airpods rakibi kulaklığı Türkiye’de satışa sunuldu 2 ay Kısa Devre | Güle güle Intel 2 ay İşte Toyota'nın Ay'a göndereceği dev keşif arabası 2 ay Türk Hava Yolları, 157 kişinin öldüğü kazanın ardından Boeing 737 MAX uçuşlarını durdurdu 2 ay Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma! 2 ay Yeni Fortnite güncellemesi ile çapraz platform mücadelesi sertleşiyor 2 ay Kuralları ihlal eden yöneticilere Google’ın tolerans göstermesi davalık oldu 2 ay Kırık cep telefonu ekranlarını onaran yerli girişim 2 ay OnePlus 7 ile birlikte AirPods'a rakip de gelebilir 2 ay Artmış kas gücü ve kas kütlesi diyabet riskini azaltıyor 2 ay Bugatti'den zengin çocuklarına 30 bin euroluk oyuncak: Bugatti Baby II 2 ay Intel işlemci sıkıntısı önümüzdeki dönem daha da ciddileşecek 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei CEO’su: Bir iki yıl içerisinde 1000 Euro fiyatlı katlanabilir telefon gelecek Sonraki Egzersiz kolon kanserleri ile birlikte tümör gelişimini azaltabilir 2 ay Android Q işletim sistemi, Google Pixel 2 ile görüldü 2 ay Nehire uçan Tesla'nın sahibi, aracın kendiliğinden hızlandığını iddia ediyor 2 ay WhatsApp, modifiye edilmiş sürümleri kullananları yasaklayacağını açıkladı 2 ay Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı 2 ay Samsung Galaxy S10+ ve S9+ karşı karşıya 2 ay Huawei kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini açıkladı 2 ay YouTube hikayelerine Snapchat benzeri filtreler eklendi 2 ay Huawei P30 modeli ile çekildiği açıklanan fotoğraflar, stok fotoğraf çıktı 2 ay Huawei Mate 20 serisinden büyük başarı 2 ay Samsung ucuz bir amiral gemisi peşinde 2 ay 3 uygulama Android tarafında 5 milyar indirme rakamını geride bıraktı 2 ay Adobe Shockwave yolun sonuna geldi 2 ay Redmi 7 modelinin tanıtım tarihi açıklandı 2 ay NASA, Mars'tan Dünya'ya örnek maddeler getirmek için düğmeye bastı 2 ay Apple’ın 25 Mart etkinliği resmileşti 2 ay Game of Thrones 8. sezon tüm bölümlerin süreleri açıklandı 2 ay Nvidia’dan dev hamle: İsrailli yonga tasarımcısı Mellanox’u satın aldı 2 ay Intel Cascade Lake işlemcilerini önümüzdeki ay satışa sunabilir 2 ay 2si1 | GTX 1060 fiyatları düşüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim