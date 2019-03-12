Huawei CEO’su: Bir iki yıl içerisinde 1000 Euro fiyatlı katlanabilir telefon gelecek

Firmalar ilk katlanabilir telefon modellerini tanıttılar. Akıllı telefon sektörü için yeni bir sayfa da açılmış oldu. Ancak bu yeni sayfada kullanıcıları oldukça yüksek fiyatlar karşılıyor. Örneğin Huawei Mate X modeli 2299 Euro fiyat etiketine sahip. Huawei CEO’su Richard Yu katlanabilir telefon fiyatlarının bir iki yıl içerisinde hızla düşeceğini belirtiyor.

“Huawei önümüzdeki yıl pazar lideri olacak.”

Richard Yu, Alman De Welt ile yaptığı röportajda firma ve katlanabilir telefonlar hakkında bir çok konuya değindi. Bir iki yıl içerisinde 1000 Euro fiyatlı katlanabilir telefon geleceğini açıklayan Richard Yu, bazı Çinli üreticilerin bu fiyatı 500 Euro’ya kadar düşürebileceğini belirtiyor. Şu an için dünya çapında en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Huawei’nin, yakın zamanda Samsung’u geride bırakacağını da açıkladı. Ayrıca “Huawei önümüzdeki yıl içerisinde pazar lideri olacak.” sözleriyle Apple’a da şimdiden göz dağı verdi. Hatta inovasyon konusunda Apple’ı çoktan geçtiklerini söylüyor.

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Richard Yu, katlanabilir akıllı telefonların bir standart haline geleceğine inanıyor. Ek olarak 100-200 inç boyutunda ekran ile gelen akıllı telefonları da göreceğimizi düşünüyor. Tabii ki CEO’nun bahsettiği fiziksel bir ekrandan ziyade artırılmış gerçeklik gözlükleriyle hazırlanacak sanal ekranlar olacak. Son olarak Richard Yu, Huawei’nin böyle bir cihaz için hali hazırda çalıştığını ve piyasaya sürülmesine 5 yıldan bile az bir vakit gerektiğini belirtti.

https://www.gizmochina.com/2019/03/11/huawei-looking-towards-e1000-foldable-devices-plans-to-overtake-samsung-by-next-year/