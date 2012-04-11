Analistler yılın ilk çeyreğinde Nokia için yine sıkıntılı bir dönem bekliyor

Yeni Symbian, S40 ve Windows Phone modelleriyle mobil telefon pazarında rekabete devam eden Nokia, bu yıl için pazar payında yükseliş beklentisi içerisinde. Ancak analistler tam tersini düşünüyor.





Canaccord Genuity analiz firması uzmanlarından Mike Walkley, 2011 son çeyreği 1 milyar avro gibi rekor bir işletim zararıyla kapatan Nokia için yılın ilk çeyreği de hayal kırıklığı yaratacak.





Walkley, Nokia'nın yılın ilk çeyrek mali raporunu açıklamadan önce kendi öngörülerini aşağı çektiklerini belirtti. Bunun sebebi ise başarılı satışlar yapan S40 modellerinin tersine zayıf Symbian satışları ve yine yavaş ilerleyen Windows Phone yüklü Lumia satışları. Özellikle Avrupa'da Lumia cihazlarının satışı Nokia trendini yukarı taşıyamayacak kadar yavaş. Walkley hisse başına kazançlarda da öngörülerini aşağı çekti.





Daha önce öngörülen ilk çeyrek cihaz ve hizmet satış cirosu 4.9 milyar avroydu ancak şu anda 4.7 milyar seviyesine çekilmiş durumda.





Nokia'nın bu yıl pazardaki ilerleyişi Microsoft'un Windows Phone platformunun kaderini de belirleyebilir. Walkley bu yılı geçiş yılı olarak görüyor ve Windows Phone ekosistemi için kazan ya da kaybet dönemi olacağını belirtiyor.