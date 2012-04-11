Analistler yılın ilk çeyreğinde Nokia için yine sıkıntılı bir dönem bekliyor

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Yeni Symbian, S40 ve Windows Phone modelleriyle mobil telefon pazarında rekabete devam eden Nokia, bu yıl için pazar payında yükseliş beklentisi içerisinde. Ancak analistler tam tersini düşünüyor.
Canaccord Genuity analiz firması uzmanlarından Mike Walkley, 2011 son çeyreği 1 milyar avro gibi rekor bir işletim zararıyla kapatan Nokia için yılın ilk çeyreği de hayal kırıklığı yaratacak.
Walkley, Nokia'nın yılın ilk çeyrek mali raporunu açıklamadan önce kendi öngörülerini aşağı çektiklerini belirtti. Bunun sebebi ise başarılı satışlar yapan S40 modellerinin tersine zayıf Symbian satışları ve yine yavaş ilerleyen Windows Phone yüklü Lumia satışları. Özellikle Avrupa'da Lumia cihazlarının satışı Nokia trendini yukarı taşıyamayacak kadar yavaş. Walkley hisse başına kazançlarda da öngörülerini aşağı çekti.
Daha önce öngörülen ilk çeyrek cihaz ve hizmet satış cirosu 4.9 milyar avroydu ancak şu anda 4.7 milyar seviyesine çekilmiş durumda.
Nokia'nın bu yıl pazardaki ilerleyişi Microsoft'un Windows Phone platformunun kaderini de belirleyebilir. Walkley bu yılı geçiş yılı olarak görüyor ve Windows Phone ekosistemi için kazan ya da kaybet dönemi olacağını belirtiyor.
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bu ram ve işlemci hızı olayı aslında abartılldıgı gibi degil yani illaki bu kadar yuksek (1 gb) olmasına gerek yok meego ve wp7 android gibi yuksek donanımlara ıhtıyac duymuyo kı mesela bende xe var 1.5 gh ... ama kimsenin begenmedigi n9 xe den daha dusuk donanımla daha stabil calısıyor.. olay sadece androidin cooook daha gelistirilmesine bakıyor..
eksileri atanlar ergen ya da ergen beyinliler. takmamak lazım. kendi hallerine bırakın onları :)
ayrıca yorumda yazacaklarımı zaten @oktayakgoz yazmış. tekrarlamaya gerek yok. 1 yıl sonra win8 çıkınca neden androide geçmedi diyenler win phone geliştikçe win phone süper on numara yorumları yapacak zatn. android gelişirken de ne gerek var ios varken apple 1 numara diyorlardı.
Hala anlamıyorsunuz nokianın yaptığı olay şöyle adamların windows 98 e 1 gb ram koymalarını bekleyemezsiniz ve doğrusu 128 mb ram dir ama googleın androidini win7 olarak düşjnmeli ve çok sistem istediğini anlamalısınız nokia şu an için mantıklı olanı yapıyor.
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