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Analistler yılın ilk çeyreğinde Nokia için yine sıkıntılı bir dönem bekliyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Symbian, S40 ve Windows Phone modelleriyle mobil telefon pazarında rekabete devam eden Nokia, bu yıl için pazar payında yükseliş beklentisi içerisinde. Ancak analistler tam tersini düşünüyor.

Canaccord Genuity analiz firması uzmanlarından Mike Walkley, 2011 son çeyreği 1 milyar avro gibi rekor bir işletim zararıyla kapatan Nokia için yılın ilk çeyreği de hayal kırıklığı yaratacak.

Walkley, Nokia'nın yılın ilk çeyrek mali raporunu açıklamadan önce kendi öngörülerini aşağı çektiklerini belirtti. Bunun sebebi ise başarılı satışlar yapan S40 modellerinin tersine zayıf Symbian satışları ve yine yavaş ilerleyen Windows Phone yüklü Lumia satışları. Özellikle Avrupa'da Lumia cihazlarının satışı Nokia trendini yukarı taşıyamayacak kadar yavaş. Walkley hisse başına kazançlarda da öngörülerini aşağı çekti.

Daha önce öngörülen ilk çeyrek cihaz ve hizmet satış cirosu 4.9 milyar avroydu ancak şu anda 4.7 milyar seviyesine çekilmiş durumda.

Nokia'nın bu yıl pazardaki ilerleyişi Microsoft'un Windows Phone platformunun kaderini de belirleyebilir. Walkley bu yılı geçiş yılı olarak görüyor ve Windows Phone ekosistemi için kazan ya da kaybet dönemi olacağını belirtiyor.

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erci501 7 yıl en beğenilen
yani nokia nın durumunu görmek için bilim adamı olmaya gerek yok.
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4Crumby 7 yıl
Ben analistlerden de ileri gidiyim nokia daha 3-4 yil 1-2 ceyrek haric hep kotuye gidicek hala kendi bildigini okuyup tuketicinin isteklerini degerlendirmiyor.
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mert1907 7 yıl
Android e gecmesine gerek yoktu MeeGo yu birakmasaydi su anda zaten bunlari konusuyor olmazdik.Symbian i tamamen sonlandirip yeribe MeeGo ve WP ile devam etseydi mukemmel olucakti.Sahsen 808 PureView in MeeGo ile cikmasini isterdim o zaman gercekten piyasayi sallardi.Hayir koy 4 cekirdek bi islemci saglam bir gpu 1 gb ram felan MeeGo ile beraber sat bakayim ortalik nasil karisiyor.
Android e gecmesine gerek yoktu MeeGo yu birakmasaydi su anda zaten bunlari konusuyor olmazdik.Symbian i tamamen sonlandirip yeribe MeeGo ve WP ile devam etseyd...
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nedensiz07 7 yıl
tamtamam
tabi nokia androide geçse idi 256mb ram ile üst sınıf android görecektik :)

bu ram ve işlemci hızı olayı aslında abartılldıgı gibi degil yani illaki bu kadar yuksek (1 gb) olmasına gerek yok meego ve wp7 android gibi yuksek donanımlara ıhtıyac duymuyo kı mesela bende xe var 1.5 gh ... ama kimsenin begenmedigi n9 xe den daha dusuk donanımla daha stabil calısıyor.. olay sadece androidin cooook daha gelistirilmesine bakıyor..

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E_Aydin35 7 yıl
Nokia, bu seneyide geçen seneki gibi kapatırsa geleceğini gerçekden çok büyük zarara atmış olur piyasayı yakaladı, yakaladı yakalıyamasa aksi takdirde çok büyük kayıplar vermeye devam edicekdir..
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alpa07 7 yıl
yakında samsung alır bu nokia yı
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z_vitamini 7 yıl
bir firmanın dışındaki değişim, içindeki değişimden daha hızlıysa o firma için çanlar çalıyor demektir. çağa ayak uydur nokia. sadece connecting people demekle olmuyor. göster şunlara günlerini.
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Ciddiyetsiz 7 yıl
xxxartistxxx
oktayakgozWindows Phone ekosistemi için kazan ya da kaybet dönemi olacağını belirtiyor. Bu laftan sonra bu adamın dedikleri gerçek olduğunu bilsemde inanmam. Windows phone için kazan yada kaybet diye bir dönem olmaz. Arkasındaki firma instagramı yazan yada skype yazan bir programla yıldızı parlayan bi yazılım firması değil. Microsoft. Windows 8 ve Windows Phone 8 ile çok daha fazla girecek hayatımıza. En basitinden Windows phone ve Windows 8 kullanıcısı olarak telefonum kilit ekranında ve bilgisayarımın kilit ekranında gelecek takvim kaydını görmek çok güzel. Dahası şuncacık cihazda ki benim cihaz da adreno 200 grafik çipi var yani birinci nesil Windows phone. 4 aydır bir kere sorun çıktı oda telefon resetledi. Stabilite ve hız gerçekten çok iyi. Ugulamalarda zamanla çıkar ki zaten genel anlamda önemli uygulamaların hepsi var gibi. dahası win8 çıktığında yazılan programlar hem tablet arayüzü ve hemde telefon için aynı olacağından hızlı bir şekilde market gelişimi olacaktır.
Bence yerden goge kadar haklisin eksileri atanlar neye katilmiyor anlamadim

eksileri atanlar ergen ya da ergen beyinliler. takmamak lazım. kendi hallerine bırakın onları :)
ayrıca yorumda yazacaklarımı zaten @oktayakgoz yazmış. tekrarlamaya gerek yok. 1 yıl sonra win8 çıkınca neden androide geçmedi diyenler win phone geliştikçe win phone süper on numara yorumları yapacak zatn. android gelişirken de ne gerek var ios varken apple 1 numara diyorlardı.
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Mellkor 7 yıl
Lumia satislari bile kurtaramadi tek tip cihazla yanlis secimlerle cokda farkli sonuc cikmasa gerek
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MxFxOx 7 yıl
nokia bundan sonra fazla uçmasın gittiçe daha çok zarar ediyor en iyisi iş gören telefonlara batarya ömrü çok daha fazla, çok karışık yapıda olmayan yapsın diyecem ama artık kimse herkes androip ya ios istiyor bende bundan sonra alacağım telefon kesinlikle nokia olamaz
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Skearf 7 yıl
çekirdekçiler toplanmış yine...
Hala anlamıyorsunuz nokianın yaptığı olay şöyle adamların windows 98 e 1 gb ram koymalarını bekleyemezsiniz ve doğrusu 128 mb ram dir ama googleın androidini win7 olarak düşjnmeli ve çok sistem istediğini anlamalısınız nokia şu an için mantıklı olanı yapıyor.
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sticer12 7 yıl
hep nokia yı bu dönemler bekleyecekte
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vidoko 7 yıl
windows un bu alanda başarılı olmasını istemen. olursa yazılımıda ayriyyetten satacaktır.
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jovanovic 7 yıl
Son çeyrekte sanki sıkıntısız bir dönem olacak da...
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createemir 7 yıl
Osmanlı Devleti gibi çağa ayak uydur(a)madı.
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