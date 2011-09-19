Analistlerden Apple CEO'su Tim Cook'a tavsiyeler

Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt tarafından son 50 yılın en iyi CEO'su olarak nitelenen Steve Jobs sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce koltuğunu Tim Cook'a bırakarak görevinden istifa etmişti. Yerine geçen Tim Cook'un nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken analistlerden de tavsiyeler gelmeye başladı.





MobileTrax firmasında çalışan analist Gerry Purdy, Tim Cook'un yeni görevini tebrik ederken bir dizi tavsiyelerde bulundu.





Apple'ın daha başarılı günlerinin çok da uzakta olmadığını belirten Purdy firmanın elindeki büyük nakit stoğunu TiVo gibi çevrimiçi video içeriği aktaran bir firmayı satın almak için kullanması gerektiğini vurguluyor. Purdy'ye göre bu sayede Apple evlerin oturma odasında daha etkili bir hakimiyet kurabilecek.





Purdy'nin diğer bir tavsiyesi ise iOS cihazları konusunda. Purdy Apple'ın tek bir iPad ve iPhone çizgisi üzerinde değil farklı versiyonlarla yola devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Böylece Apple farklı segmentlerde de pazarın lideri konumunda olabilecek.





Purdy son olarak bulut bilişim altyapısına dayanan iCloud servisinin sadece Apple cihazları için değil diğer cihazlar için de erişilebilir olması gerektiğine inanıyor. Diğer cihazları da bu ekosistemin içine almak gerçek bir devrimin önünü açabilir.





Tim Cook bu tavsiyeleri ne kadar dikkate alır bilinmez ancak ilerleyen aylarda bu tür mektuplara daha sık rastlayabiliriz.