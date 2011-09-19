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Analistlerden Apple CEO'su Tim Cook'a tavsiyeler

7 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt tarafından son 50 yılın en iyi CEO'su olarak nitelenen Steve Jobs sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce koltuğunu Tim Cook'a bırakarak görevinden istifa etmişti. Yerine geçen Tim Cook'un nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken analistlerden de tavsiyeler gelmeye başladı.

MobileTrax firmasında çalışan analist Gerry Purdy, Tim Cook'un yeni görevini tebrik ederken bir dizi tavsiyelerde bulundu. 

Apple'ın daha başarılı günlerinin çok da uzakta olmadığını belirten Purdy firmanın elindeki büyük nakit stoğunu TiVo gibi çevrimiçi video içeriği aktaran bir firmayı satın almak için kullanması gerektiğini vurguluyor. Purdy'ye göre bu sayede Apple evlerin oturma odasında daha etkili bir hakimiyet kurabilecek. 

Purdy'nin diğer bir tavsiyesi ise iOS cihazları konusunda. Purdy Apple'ın tek bir iPad ve iPhone çizgisi üzerinde değil farklı versiyonlarla yola devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Böylece Apple farklı segmentlerde de pazarın lideri konumunda olabilecek. 

Purdy son olarak bulut bilişim altyapısına dayanan iCloud servisinin sadece Apple cihazları için değil diğer cihazlar için de erişilebilir olması gerektiğine inanıyor. Diğer cihazları da bu ekosistemin içine almak gerçek bir devrimin önünü açabilir.

Tim Cook bu tavsiyeleri ne kadar dikkate alır bilinmez ancak ilerleyen aylarda bu tür mektuplara daha sık rastlayabiliriz.

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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
İş ve ticaret nasıl işleyeceği hakkında fikri olmayanlar konuşmaya başlamış gene..

Adamın tipine, kişiliğine ve kişisel seçimleriyle dalga geçerek ne kadar bilgili(!) olduğunu gösteren kişiler var biraz oturup düşünmelerini hayal etmekle yetiniyorum.

İş hayatında, senin özel hayatın önemli değildir yaptığın iş önemli..Haa Türkiye gibi olamaz ki...Memur dediğin adam gidiyor sabah oturuyor çayını içiyor iki dedikodu gelen insana "bugün git, yarın gel." diyor ve mesai doluyor tabii ama özel sektör öyle değildir.

Dünya çapındaki şirketlerin, sermaye ortağı, iş yaptıkları diğer şirketler, medya, hükümetler, müşteriler vs.. uzar gider. En ufak hata da hisse senedi değerleri düşer ve adamı işten yollarlar.Şuana kadar, kişisel tercihinden dolayı ve işine özel hayatını karıştırmadan profesyonel olarak yoluna devam eden, bir insan işten çıkartıldı mı?

Tim cook, Türk firması ceo'su olsa kesin yollanırdı, sözde türkiyede herkes polat alemdar herkes reyiz.

Ya ben çok geniş düşünüyorum ve olaylara objektif bakıyorum ya da donanım haber'e üyelikler davetiyleyle olmalı.
İş ve ticaret nasıl işleyeceği hakkında fikri olmayanlar konuşmaya başlamış gene..Adamın tipine, kişiliğine ve kişisel seçimleriyle dalga geçerek ne ...
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Centauri 7 yıl
Vay be.. Gercekten Apple'i ve teknoloji pazarini anlayan birileri de varmis burada.
Benim Steve Jobs'un ayrilmasiyla ilgili sikintim, Steve Jobs'un gucunun kimsede olamamasi. Iki ornek:
1. Zeka ve-veya bilgi seviyesi normal duzeyde olan herkes biliyor ki, Flash in iOS'te olmamasi cihazlarin mukemmel calismasinin nedenlerinden birisi. Steve Jobs 'Flash mobil platformlarda duzgun calisana kadar, kullanmayacagiz' dediginde ona karsi cikabilecek kimse yok dogal olarak Apple'da. Benzer sekilde entegre pil, DVD surucunun cikarilmasi gibi tercihler Apple'i hep ileri goturdu. Bu tip tercihleri Tim Cook veya baskasi telafuz ettiginde gercekten yaptirim gucu olabilecek mi?
2. IPhone piyasaya cikmadan once 4 kez iptal edilmis, bizzat Steve Jobs tarafindan. Apple'in en ustun teknoloji urunlerini cikarmasinin nedenlerinden birisi de bu. Son iptal etme nedeni kulaklik soketi cihaza takildiginda gelen 'TIK' sesini sevmemesi. Cihaz icin yuzlerce muhendis, tasarimci calistiktan sonra Steve jobs bu kadar kucuk bir detay icin cihazi tamamen iptal edebiliyor, ve cihaz mukemmel olana kadar piyasaya cikmiyor. Samsung, Nokia gibi sirketlerde bu tip bir yaptirim gucu kimsede olamayacagi icin, dandik urunler de suruyorlar piyasaya. Acaba Steve Jobs'tan sonra 'Ben bu sesi sevmedim iptal' diyip sozunu de gecirebilecek kimse var mi?
yakazza
Bence çok yanlış tavsiyeler: Bu Purdy denen arkadaş Applein kasasındaki dolarlara göz dikmiş anlaşılan. TiVo firmasını yamamaya çalışıyor. Bu para cambazları beklenti yaratır arada komisyonu götürür. Apple Tivoyu almaz. Böyle bir sisteme ihtiyaç duyarsa kendisi kurar. İkinci tavsiyesi aslında Apple nin batmasına neden olan süreçteki sivri akıllıların Steve Jobsu göndererek Apple ruhunun da içine etmeleri akabinde Macintosh klonlarına izin vemişlerdi. Sonrası malum. İflasın eşiğinde tekrar Stevei çağırmışlardı. Yani Apple segmenti genişleterek, her keseye ve her kesime hitap edecek ürünler çıkarmaz. Çıkarırsa Apple olmaz. Tarzı spesifik ürünledir. Samsung gibi davranmasını boşuna beklemeyin. iCloud yani bulut bilişim sistemi ise zaten kendi cihazları arasında bir ekosistem oluşturmak içindir. Herkese açarak ordan bir sürü onaydan geçmeyen virüslu veya flash veya lisanssız (video, müzik v.s.. ) paylaşıma izin vermeyecektir. Yani bu arkadaş ya gönlünden geçenleri yada abilerinin ilerdeki planlarına uygun yönlendirme kamuoyu oluşturma tavsiyelerinde bulunmuş.

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detroit21 7 yıl
carnador
İş ve ticaret nasıl işleyeceği hakkında fikri olmayanlar konuşmaya başlamış gene.. Adamın tipine, kişiliğine ve kişisel seçimleriyle dalga geçerek ne kadar bilgili(!) olduğunu gösteren kişiler var biraz oturup düşünmelerini hayal etmekle yetiniyorum. İş hayatında, senin özel hayatın önemli değildir yaptığın iş önemli..Haa Türkiye gibi olamaz ki...Memur dediğin adam gidiyor sabah oturuyor çayını içiyor iki dedikodu gelen insana bugün git, yarın gel. diyor ve mesai doluyor tabii ama özel sektör öyle değildir. Dünya çapındaki şirketlerin, sermaye ortağı, iş yaptıkları diğer şirketler, medya, hükümetler, müşteriler vs.. uzar gider. En ufak hata da hisse senedi değerleri düşer ve adamı işten yollarlar.Şuana kadar, kişisel tercihinden dolayı ve işine özel hayatını karıştırmadan profesyonel olarak yoluna devam eden, bir insan işten çıkartıldı mı? Tim cook, Türk firması ceosu olsa kesin yollanırdı, sözde türkiyede herkes polat alemdar herkes reyiz. Ya ben çok geniş düşünüyorum ve olaylara objektif bakıyorum ya da donanım habere üyelikler davetiyleyle olmalı.

Polata laf yok reizz !! :)
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Vipracing 7 yıl
Purdy nasıl tavsiye vermiş böyle ? Gece rüyasında kendisini Apple CEO su olarak görüp uynaınca heyecanlanıp yapacaklarını kağıda yazmış gibi


Bu arada Cook için eski gökkuşağı görünümlü logoyu kullanmaları çok da 'ince espri olmamış malesef '
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karaköy_soğancısı 7 yıl
hertürlü yorum açık olması lazımki milletin genel düşünce yapısını görelim bizde ona göre yorum yapalım.
bu arada analistler bzm bu siteyi özellikle samsung konularını analiz etse bikaç şey daha söleyebilirdi sanırım :) bunlardan bikaçı şey olurdu sanırım ;
artık milletin gözü açılmış diğer tüm telefonlarda radio fm vericisi varken artık para vererek dinlemenin enayilik olduğunu çözdüler.
kısıtlamalı programlar yerine özgür yazılımı tercih ediyolar vb... tavsiyeleride olurdu bence :)
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demirparcasi 7 yıl
Purdy'nin bakış açısı tam olarak Jobs'un vizyonun tam tersi. Steve yıllarca diğer firmaları bol para kazanmak için çok sayıda ama sırada modeller çıkartmak yerine bir tane ama mükemmel ürün çıkartmaya çalıştı.
Benim Eric Schmidt tavsiye: Stece Jobs'un vizyonunu takip etmesi, Apple'ın yenilikçi, sanatsal, mükemmeliteçi anlayışını devam ettirmesidir. bu anlayış devam ettikçe Apple'a hiç bir şey olmaz
Eğer bir şey değiştirecekse, şu stok yetersizliği problemlerini, Avrupa ve Türkiye'deki fiyatlarını indirsin, servis ve tedarikçi problemlerini çözsün.
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