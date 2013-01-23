Analiz : 2012 yılında en iyi 5 uygulama mağazası ücretli uygulamalardan 8 milyar dolar gelir elde etti





Son yıllarda mobil cihazların hızlı yükselişi, mobil uygulamalara da olumlu olarak yansıdı. Kendi ekonomisini kurma noktasına gelen mobil uygulama sektörü, milyar dolarlar seviyesinde gelir elde ediyor.





Geçen yıl ilk 9 aylık periyot göz önüne alınarak yapılan bir analize göre en iyi 5 uygulama mağazasında ücretli uygulamalar geçen yıl 8 milyar dolar gelir getirdi. Bu rakam önceki yıla göre yüzde 27 artış gösterdi. Analiz kapsamına Apple App Store, Google Play Store, BlackBerry App World, Windows Phone Store ve Nokia Ovi Store dahil edildi.





Ancak bununla birlikte ücretli uygulama başına gelirde düşüş yaşandı. 2011 yılında 26720$ olan gelir, geçen yıl 19560$ oldu. Geçen yıl üçüncü çeyrekte akıllı telefon ve tabletler için uygulama mağazalarında 3 milyon uygulama sayısına ulaşıldı. App Store 951 000, Play Store 453 000 uygulama barındırmasıyla dikkat çekti. Ücretli uygulamaların ortalama satış fiyatı 2.82$ olurken, üçüncü çeyrekte indirilen uygulama 12.4 milyar, elde edilen gelir 3.4 milyar dolar oldu.





Analizde ayrıca 179.7 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapıldığı ve yıllık yüzde 16.7 artış yaşandığı aktarıldı. Akıllı telefon satışı tüm mobil telefon satışlarının yüzde 40'ını oluşturdu. Samsung pazar payını yüzde 31'e çıkarırken, Nokia ilk 5 listesinden düştü. Üçüncü çeyrekte Android yüzde 5.3, iOS ise yüzde 2.3 pazar payında artış elde etti.

http://www.phonearena.com/news/Paid-apps-drew-8-billion-in-revenue-during-2012_id38985