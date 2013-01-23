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Analiz : 2012 yılında en iyi 5 uygulama mağazası ücretli uygulamalardan 8 milyar dolar gelir elde etti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
1
40
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : 2012 yılında en iyi 5 uygulama mağazası ücretli uygulamalardan 8 milyar dolar gelir elde etti

Son yıllarda mobil cihazların hızlı yükselişi, mobil uygulamalara da olumlu olarak yansıdı. Kendi ekonomisini kurma noktasına gelen mobil uygulama sektörü, milyar dolarlar seviyesinde gelir elde ediyor.

Geçen yıl ilk 9 aylık periyot göz önüne alınarak yapılan bir analize göre en iyi 5 uygulama mağazasında ücretli uygulamalar geçen yıl 8 milyar dolar gelir getirdi. Bu rakam önceki yıla göre yüzde 27 artış gösterdi. Analiz kapsamına Apple App Store, Google Play Store, BlackBerry App World, Windows Phone Store ve Nokia Ovi Store dahil edildi.

Ancak bununla birlikte ücretli uygulama başına gelirde düşüş yaşandı. 2011 yılında 26720$ olan gelir, geçen yıl 19560$ oldu. Geçen yıl üçüncü çeyrekte akıllı telefon ve tabletler için uygulama mağazalarında 3 milyon uygulama sayısına ulaşıldı. App Store 951 000, Play Store 453 000 uygulama barındırmasıyla dikkat çekti. Ücretli uygulamaların ortalama satış fiyatı 2.82$ olurken, üçüncü çeyrekte indirilen uygulama 12.4 milyar, elde edilen gelir 3.4 milyar dolar oldu.

Analizde ayrıca 179.7 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapıldığı ve yıllık yüzde 16.7 artış yaşandığı aktarıldı. Akıllı telefon satışı tüm mobil telefon satışlarının yüzde 40'ını oluşturdu. Samsung pazar payını yüzde 31'e çıkarırken, Nokia ilk 5 listesinden düştü. Üçüncü çeyrekte Android yüzde 5.3, iOS ise yüzde 2.3 pazar payında artış elde etti. 

http://www.phonearena.com/news/Paid-apps-drew-8-billion-in-revenue-during-2012_id38985 Yorum Yaz
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Master_Evil 6 yıl en beğenilen
4milyarlık bilgisayarda korsan kullanıyorum, 2000tllik telefonda her türlü kullanırım
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ALBAY 6 yıl
Alın o öve öve bitiremediğiniz whatsappın yediği naneler.Bana hırsız diyen arkadaşlar 2$ karşılığında hırsızlık yapan whatsapp için ne diyecekler acaba?

hurriyet.com.tr/...
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tek hakkın VAR..! 6 yıl
Konuya bak tartışmaya bak
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gogo316 6 yıl
valla isimden dolayı çok fazla dış ülkelerden dostlarım var, onlarla whatsapp ile konuşuyorum genelde, onlara sms atsam ödediğim para bir araba parasına ulaşırdı o yüzden whatsapp yaptığı is sağladığı kolaylık açısından bedava sayılır bence
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Yüksek sayılar
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Zuko 6 yıl
gladiotor

ALBAY
Unduli whatsapp servisi peer to peer mı ki? adamlar arada intermediate server kullanıyorsa bunun bir maliyeti var , olmasa bile biçtiği değer bu, eğer 2 dolar çoksa yarın WhutsApp çıkar millet ona kayar. 2 dolardan 1 milyon kişi indirse 2M$ eder mi demişsiniz, evet eder.
o tahmini bir rakamdı şimdi google playden baktım indiren sayısı YÜKLEME SAYISI: 100.000.000 - 500.000.000 böyle gözüküyor.yani 100 ila 500 milyon kullanıcı arasında bir rakam.en kötü 100 milyon kişi olsa 200 m dolar eder bu da TL olarak 360 trilyon eder.soruyorum hangi server 360 trilyon eder? 500 milyon kişi indirse 2 dolar para mı lan deyip 1 milyar dolar ediyor.bu resmen açgözlülükdür başka bir açıklaması yok.ben beleş olsun demiyorum ama 40 centi geçmemeli.paraya bak?
her hangi bir sms paketine 10 lira veriyorsunuz ama ileride herkese de akıllı telefon olunca herkes whatsapp ı kullanacak ve yıllık 2$ hiçte fazla bir para değil öte yandan aylık 10 lira vermek var sms için. bu kadar şikayet edeceğinize siz yapsaydınız programı


Adam ne diyor sen ne diyorsun?
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ALBAY 6 yıl
bi arkadaş başka bir forumda whatsappi nasıl ücretsiz kullanırım demiştide adamı linç etmişlerdi.tamam 2 dolar hiçbişey değil onda hemfikirim ama milyonlarca kullanıcı var hepsinden 2 dolar alsanız gerisini siz hesaplayın.yani sorun 2 $ değil.whatsapp gibi sıradan bir uygulama için elde edilen gelir çok yüksek o yüzden ne olursa olsun ben de ödemeyi düşünmüyorum mesela.kızabilir yerebilirsiniz ama gerçekten ortada haksız bir kazanç var.1 milyon kişi indirse 2milyon $ eder.sizce whatsapp bu kadar eder mi?
4 Yanıt Yanıtla
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AponSHeLL 6 yıl ALBAY
ALBAY
bi arkadaş başka bir forumda whatsappi nasıl ücretsiz kullanırım demiştide adamı linç etmişlerdi.tamam 2 dolar hiçbişey değil onda hemfikirim ama milyonlarca kullanıcı var hepsinden 2 dolar alsanız gerisini siz hesaplayın.yani sorun 2 $ değil.whatsapp gibi sıradan bir uygulama için elde edilen gelir çok yüksek o yüzden ne olursa olsun ben de ödemeyi düşünmüyorum mesela.kızabilir yerebilirsiniz ama gerçekten ortada haksız bir kazanç var.1 milyon kişi indirse 2milyon $ eder.sizce whatsapp bu kadar eder mi?

Etmezse almazsın olur 2 milyara telefon alıp 2 dolara uygulama alma zaten
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olağan_şüpheli 6 yıl ALBAY
ALBAY

bi arkadaş başka bir forumda whatsappi nasıl ücretsiz kullanırım demiştide adamı linç etmişlerdi.tamam 2 dolar hiçbişey değil onda hemfikirim ama milyonlarca kullanıcı var hepsinden 2 dolar alsanız gerisini siz hesaplayın.yani sorun 2 $ değil.whatsapp gibi sıradan bir uygulama için elde edilen gelir çok yüksek o yüzden ne olursa olsun ben de ödemeyi düşünmüyorum mesela.kızabilir yerebilirsiniz ama gerçekten ortada haksız bir kazanç var.1 milyon kişi indirse 2milyon $ eder.sizce whatsapp bu kadar eder mi?


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myfranco 6 yıl ALBAY
ALBAY

bi arkadaş başka bir forumda whatsappi nasıl ücretsiz kullanırım demiştide adamı linç etmişlerdi.tamam 2 dolar hiçbişey değil onda hemfikirim ama milyonlarca kullanıcı var hepsinden 2 dolar alsanız gerisini siz hesaplayın.yani sorun 2 $ değil.whatsapp gibi sıradan bir uygulama için elde edilen gelir çok yüksek o yüzden ne olursa olsun ben de ödemeyi düşünmüyorum mesela.kızabilir yerebilirsiniz ama gerçekten ortada haksız bir kazanç var.1 milyon kişi indirse 2milyon $ eder.sizce whatsapp bu kadar eder mi?

O mantıkla sosyalist ülkede yaşamak lazım. Devlet önce programı dağıtacak, bedel biçecek ve adam sayısına bölecek. Misal 1 sent ödeyin diyecek.
Sen ne yapacaksın adamların ne kadar kazandığını? Yaratıcılık para kazandırır bu kadar basit. O mantıkla Angry birds 1$ etmez. En fazla 10 sent olmalıydı. Alt tarafı bir oyun, milyon dolar kazanma hakkı olmamalı.
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