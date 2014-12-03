Analiz : 2018 yılında 1.5 milyar Android cihaz sevkiyatı yapılacak, ortalama fiyatlar düşecek





Android ve iOS işletim sistemlerinin ağırlığını tamamen koyduğu akıllı telefon pazarında oranları düşmekle birlikte yükseliş devam ediyor. Bu yıl 1.2 milyar sevkiyat öngörülen akıllı telefon pazarı 4 yıl içerisinde bu miktarı daha da yukarı çekecek.





IDC tarafından yapılan analize göre bu yıl bir milyar sevkiyat rakamını geride bırakacak Android akıllı telefonlar 2018 yılında ise 1.4 milyar adede ulaşacak. Yüzde 9 civarında bir artış öngörülen ekosistemin pazar payı da yine yüzde 80 civarında seyredecek.





iPhone modellerinin ise bu yıl 178 milyon sevkiyata imza atması bekleniyor. 2018 yılında bu rakam 240 milyon olacak. Artış yüzde 7.8 olarak gerçekeşirken, pazar payı ise yüzde 12.8'e gerileyecek.





İki firma arasında pazar gelirlerinin dağılımında da değişiklikler öngörülüyor. Android ekosistemi 2018 yılında pazar gelirlerinin yüzde 61'ine haim durumda gelecek. Apple ise yüzde 34 civarında kalacak.





Asıl yükseliş ise Windows Phone ekosisteminde yaşanacak. Pazar payını yüzde 2.7'den yüzde 5.6'ya çıkaracak ekosistem sevkiyat rakamlarını da 35 milyondan 105 milyona yükseltecek. Bu yaklaşık olarak yüzde 31 civarında bir artışa denk geliyor. Windows Phone hem iOS hem de Android'den birer puan pazar payı çalmayı başaracak.





Akıllı telefon pazarı 2018 yılında toplamda 1.8 milyar adet sevkiyat rakamına imza atacak ve toplam değeri ise 451 milyar dolara ulaşacak. Ayrıca Lenovo ve Xiaomi gibi markaların ucuz akıllı telefonları ile bu yıl 297$ olan ortalama akıllı telefon fiyatları 2018 yılında 241 dolara kadar düşecek.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25282214