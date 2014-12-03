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Analiz : 2018 yılında 1.5 milyar Android cihaz sevkiyatı yapılacak, ortalama fiyatlar düşecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : 2018 yılında 1.5 milyar Android cihaz sevkiyatı yapılacak, ortalama fiyatlar düşecek

Android ve iOS işletim sistemlerinin ağırlığını tamamen koyduğu akıllı telefon pazarında oranları düşmekle birlikte yükseliş devam ediyor. Bu yıl 1.2 milyar sevkiyat öngörülen akıllı telefon pazarı 4 yıl içerisinde bu miktarı daha da yukarı çekecek.

IDC tarafından yapılan analize göre bu yıl bir milyar sevkiyat rakamını geride bırakacak Android akıllı telefonlar 2018 yılında ise 1.4 milyar adede ulaşacak. Yüzde 9 civarında bir artış öngörülen ekosistemin pazar payı da yine yüzde 80 civarında seyredecek. 

iPhone modellerinin ise bu yıl 178 milyon sevkiyata imza atması bekleniyor. 2018 yılında bu rakam 240 milyon olacak. Artış yüzde 7.8 olarak gerçekeşirken, pazar payı ise yüzde 12.8'e gerileyecek. 

İki firma arasında pazar gelirlerinin dağılımında da değişiklikler öngörülüyor. Android ekosistemi 2018 yılında pazar gelirlerinin yüzde 61'ine haim durumda gelecek. Apple ise yüzde 34 civarında kalacak. 

Asıl yükseliş ise Windows Phone ekosisteminde yaşanacak. Pazar payını yüzde 2.7'den yüzde 5.6'ya çıkaracak ekosistem sevkiyat rakamlarını da 35 milyondan 105 milyona yükseltecek. Bu yaklaşık olarak yüzde 31 civarında bir artışa denk geliyor. Windows Phone hem iOS hem de Android'den birer puan pazar payı çalmayı başaracak. 

Akıllı telefon pazarı 2018 yılında toplamda 1.8 milyar adet sevkiyat rakamına imza atacak ve toplam değeri ise 451 milyar dolara ulaşacak. Ayrıca Lenovo ve Xiaomi gibi markaların ucuz akıllı telefonları ile bu yıl 297$ olan ortalama akıllı telefon fiyatları 2018 yılında 241 dolara kadar düşecek. 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS25282214 Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 4 yıl
bizde artar
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DH Misafiri 4 yıl
tüm dünyada ortalama fiyatlar geriler, Türkiye'de ortalama fiyatlar ilerliyor.
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Aaron Paul 4 yıl
Ülkemizi pek etkileyeceğini sanmıyorum...
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sercandk 4 yıl
Özellikle Android çok büyük bir pazara sahip. Bu tüketim çılgınlığı içerisinde Android de IOS da WP de kendine alıcı bulacaktır.
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Inque 4 yıl
Son çıkan 3 iPhone modelinde her sene satislarda gerileme var. Azalarak bitse de kurtulsak.
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1BilimAdamı 4 yıl Inque
Inque

Son çıkan 3 iPhone modelinde her sene satislarda gerileme var. Azalarak bitse de kurtulsak.

Ciddi misin?Apple bayram ediyor sen batacak diyorsun.
Apple ölümcül hata yapmadığı sürece en az 10yıl gideri var
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Erasmus78 4 yıl Inque
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hmm... İyiki azalmış bir de artsaymış diğerleri taş yiyecekmiş demek ki.
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Vasto Lorde 4 yıl Inque
Inque
Son çıkan 3 iPhone modelinde her sene satislarda gerileme var. Azalarak bitse de kurtulsak.

Hayirdir sana dokunan nedir?
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VYC Majoris 4 yıl
Kim alıyor bu kadar telefonu ya? Herkesin elinde son model telefonlar var zaten. Iphone 5'ten 5s'e veya S4'ten S5'e gereksiz yere geçenler yüzünden galiba. G2 aldım ve sorun çıkmsazsa veya inanılmaz bir yenilik gelmezse G6'ya kullanmayı düşünüyorum. İşlemci yükselsin, gpu yükselsin, kameranın megapikseli artsın diye her sene 2000 küsür lira veremem açıkçası. Verenler de durup düşünmeli ve o paraları çok daha iyi yerlere harcayabileceklerini bilmeli. Gidin hobi falan edinin. Telefon değiştirme hobisi kadar saçma birşey yok.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
düşeceği yerde düştü burada asla düşmez ios android wp a karşı hâlâ güçlü sanmıyorum wp iyi bir atak yapsın ufak tefek anlaşmaları var fakat gözle görülür bir değişiklik yok.
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gcb1903 4 yıl
Wp bildiğin ölü haberde övülüyor.
6-7 senede bir iki puan kazanması nasıl da büyük başarı olarak lanse ediliyor.
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General. 4 yıl
Para mobilde var
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