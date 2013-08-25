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Analiz : Android tabanlı mobil tehditler bir yılda yüzde 35 artış gösterdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Android tabanlı mobil tehditler bir yılda yüzde 35 artış gösterdi

Artık gündelik işlemlerimizi bilgisayarlar yerine mobil cihazlarımızla yapmaya başladığımız için, zararlı yazılımların hedefi de masaüstü segmentten mobil segmente kaymaya başladı. Analizlar artık mobil tehditlerin masaüstü tehditlerini geride bıraktığını gösteriyor. 

McAfee tarafından yılın ikinci çeyreği için hazırlanan mobil tehdit raporuna göre, Android tabanlı zararlı yazılımlar yıl bazında yüzde 35 artış gösterirken, yeni yazılım türleri kendisini göstermeye başladı.

Zararlı yazılımlar özellikle bankacılık işlemlerinin manipüle edilmesine odaklanmış durumda. Ayrıca gençler arasında arkadaş bulma uygulamalarının yaygınlaşması hackerların da ilgisini çekiyor.

İkinci çeyrekte ayrıca şüpheli URL sayısında da yüzde 16 artış yaşandı. Finans ve askeri birimlere yapılan saldırılarda da yüzde 50 artış kaydedildi. McAfee'nin dikkat edilmesini tavsiye ettiği zararlı yazılım türleri ise şöyle sıralanıyor:

- Kullanıcının internet bankacılığı bilgilerini ele geçirdikten sonra banka tarafından gönderilen SMS mesajlarını da manipüle ederek hesapları boşaltabilen bankacılık zararlı yazılımı

- Kullanıcıların aslında var olmayan hizmetlere ücret ödemesini sağlayan ve sonra kullanıcının özel bilgilerini de satan sahte arkadaş bulma uygulamaları

- Gerçek bir uygulama gibi görünüp kullanıcının rehber, çağrı kayıtları, SMS mesajları gibi bilgilerini çalan truva atları

- Casus yazılımlar barındıran ve sistem için kullanışlı araçlar sunduğunu iddia eden uygulamalar

Raporda genel olarak zararlı yazılımların sayıları ile ilgili de bazı rakamlar veriliyor. Örneğin sistemin bazı özelliklerini kapatarak ücret karşılığı açma talebinde bulunan şantaj yazılımları ikinci çeyrekte 300 bin civarında yeni üye kazandı.

Geçerli sertifikalarla kendisini imzalayan zararlı yazılım sayısı ikinci çeyrekte 1.2 milyona çıkarken, şüpheli URL sayısı da 74.7 milyona ulaştı. Güvenlik firmalarının en çok mücadele ettiği spam posta ikinci çeyrekte 5.5 trilyona ulaşırken, global mail trafiğinin yüzde 70'ini yönetir hale geldi. 

http://www.crowdedbrain.co.uk/software/mcafee-labs-q2-report-finds-mobile-threats-rebound.html Yorum Yaz
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LilTunechi 6 yıl
Çok doğal market bir sürü +18 uygulama adı altında sizden istemediği izin kalmayan uygulamalarla dolu.Root yapmayan çok kesim olduğunu düşününce insanların bütün kişisel bilgileri bu şirketlere akıyor.
Çok doğal market bir sürü +18 uygulama adı altında sizden istemediği izin kalmayan uygulamalarla dolu.Root yapmayan çok kesim olduğunu düşününce insanların büt...
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Zordion 6 yıl en beğenilen
iTunes kart ile App Store'daki her seyi alabilirsiniz

Konuya donersek, App Store ile uygulama sayisi acisindan rekabet edebilmek icin Google cok gevsek davraniyor. Bu da zararli uygulamalari markete sokuyor. Google Play, gerek cihaz cesitliligi, gerek Google'in salivermisligi yuzunden hicbir zaman bir App Store kalitesine ulasamaz.
iTunes kart ile App Store'daki her seyi alabilirsinizKonuya donersek, App Store ile uygulama sayisi acisindan rekabet edebilmek icin Google cok gevse...
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Nokia Specialist 6 yıl
Gelsin bakalım o droid marketçiler hani marketiniz tertemiz güllük gülistanlıktı
app store ile "kağıt üzerinde" yarışmak için her virüslü saçma sapan uygulamayı soktu Google, birde övünuyorlar
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Nokia Specialist 6 yıl
Os değil, virüs ovası mübarek. PC de bile o kadar virüs yoktur be. Sabah kalk rom at stabil olsun diye, virüs programıyla tarat, mobil care tarat. Cidden bir müddet sonra acayip can sıkmaya başlıyor.

bu yüzden forever wp, ios
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okan_cehapelioglu 6 yıl
antivirüs programlarını satmak için ne yapacaklarını şaşırıyolar bilindişk uygulamaları yüklersin +18 sacma sapan cinli korsan marketlerden yüklersen en fazla reklam gelir tele
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kpln04 6 yıl
android market virüs kayniiiciler gelmiş
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Master_Evil 6 yıl
çok saçma uygulamalar var ya, zerre değeri olmayan çok uygulama var
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
Stabil değilden çok üzerinde tartışılacak konulardan biri bu. Bir sistem güvenli olsun da varsın yavaş çalışsın.
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EddyCue 6 yıl
artik spam mesaj yapan uygulamalar olmayacak markette. bundan 2 veya 3 ay sonra cok daha guzel bir market olacak.

sozlesmeye yeni maddeler ekledi google gectigimiz gun. bundan sonra tarayici anasayfasini degistiren, yukaridan bildirim yollayan reklamlar, ana ekrana gelen reklam ikonlari seklinde spam reklam yapan appler markete konulamayacak. konulanlardan da 30 gun icinde kaldirimasi isteniyor.
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Jül Sezar 6 yıl ObjektifPoint.Net
Elektrofx320
Stabil değilden çok üzerinde tartışılacak konulardan biri bu. Bir sistem güvenli olsun da varsın yavaş çalışsın.

İkisise yok işte androidde.
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drfree1 6 yıl
Haftada bi android market virüslü haberi yapıyosunuz.
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LilTunechi 6 yıl
Çok doğal market bir sürü +18 uygulama adı altında sizden istemediği izin kalmayan uygulamalarla dolu.Root yapmayan çok kesim olduğunu düşününce insanların bütün kişisel bilgileri bu şirketlere akıyor.
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e-Militarist 6 yıl
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3D'ne BANDIM 6 yıl
Doğruluğu var. Bir arkadaşımın telefon rehberi bir başkasına mesaj olarak gidiyordu otomatik olarak tabiki. Herşeyi yüklememek lazım.
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