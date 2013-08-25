Analiz : Android tabanlı mobil tehditler bir yılda yüzde 35 artış gösterdi





Artık gündelik işlemlerimizi bilgisayarlar yerine mobil cihazlarımızla yapmaya başladığımız için, zararlı yazılımların hedefi de masaüstü segmentten mobil segmente kaymaya başladı. Analizlar artık mobil tehditlerin masaüstü tehditlerini geride bıraktığını gösteriyor.





McAfee tarafından yılın ikinci çeyreği için hazırlanan mobil tehdit raporuna göre, Android tabanlı zararlı yazılımlar yıl bazında yüzde 35 artış gösterirken, yeni yazılım türleri kendisini göstermeye başladı.





Zararlı yazılımlar özellikle bankacılık işlemlerinin manipüle edilmesine odaklanmış durumda. Ayrıca gençler arasında arkadaş bulma uygulamalarının yaygınlaşması hackerların da ilgisini çekiyor.





İkinci çeyrekte ayrıca şüpheli URL sayısında da yüzde 16 artış yaşandı. Finans ve askeri birimlere yapılan saldırılarda da yüzde 50 artış kaydedildi. McAfee'nin dikkat edilmesini tavsiye ettiği zararlı yazılım türleri ise şöyle sıralanıyor:





- Kullanıcının internet bankacılığı bilgilerini ele geçirdikten sonra banka tarafından gönderilen SMS mesajlarını da manipüle ederek hesapları boşaltabilen bankacılık zararlı yazılımı





- Kullanıcıların aslında var olmayan hizmetlere ücret ödemesini sağlayan ve sonra kullanıcının özel bilgilerini de satan sahte arkadaş bulma uygulamaları





- Gerçek bir uygulama gibi görünüp kullanıcının rehber, çağrı kayıtları, SMS mesajları gibi bilgilerini çalan truva atları





- Casus yazılımlar barındıran ve sistem için kullanışlı araçlar sunduğunu iddia eden uygulamalar





Raporda genel olarak zararlı yazılımların sayıları ile ilgili de bazı rakamlar veriliyor. Örneğin sistemin bazı özelliklerini kapatarak ücret karşılığı açma talebinde bulunan şantaj yazılımları ikinci çeyrekte 300 bin civarında yeni üye kazandı.





Geçerli sertifikalarla kendisini imzalayan zararlı yazılım sayısı ikinci çeyrekte 1.2 milyona çıkarken, şüpheli URL sayısı da 74.7 milyona ulaştı. Güvenlik firmalarının en çok mücadele ettiği spam posta ikinci çeyrekte 5.5 trilyona ulaşırken, global mail trafiğinin yüzde 70'ini yönetir hale geldi.

http://www.crowdedbrain.co.uk/software/mcafee-labs-q2-report-finds-mobile-threats-rebound.html