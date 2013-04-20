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Analiz : Apple PC pazarında karın yüzde 45'ine hakim

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Apple PC pazarında karın yüzde 45'ine hakim

Tablet pazarında halen büyük bir hakimiyeti olan Apple, gerek akıllı telefon, gerekse PC pazarında rakiplerinin oldukça gerisinde. Ancak firma sık sık pazarda geride olsa da gelirlere hakim olduğunu dile getiriyor. Yapılan son analizler de bu yönde.

Asymco tarafından yapılan bir analize göre, Apple kar marjını yüksek tutarak PC pazarının yüzde 45'lik kar dilimine hükmediyor. Bu rakam pazarın ilk 5 oyuncusunun karından 1.5 kat daha fazla iken Dell'in karının 3, HP'nin karının ise 5 katı. 

Apple'ın çok verimli bir tedarik zinciri kurmuş olması, ürün gamını kısıtlı tutması ve kar marjlarını sıkılaştırması bunda en büyük etken.

Premium sınıftaki cihazların fiyatlarını değiştirmeyen ve kaliteyi yukarıda tutan Apple, kar marjını da ayarlayabiliyor. PC üreticilerinin yıllardır en büyük problemi tüketiciyi cezbetmek adında fiyatları düşük seviyede tutması ve bu nedenle kar marjını azaltması. Böyle olunca büyük karlar değil, sürümden kazanma yöntemi öne çıkmaya başlıyor. Firmalar milyonlarca PC satışı yapsa da marjın düşüklüğü nedeniyle kar da azalıyor. 

Pazardaki son rakamlar Mac ürünlerinin de düşüş gösterdiği yönünde. Ancak pozisyonunu iyi ayarlayan Apple, içerik ve servis ticareti ile de büyümesini korumayı başarıyor.

http://www.t3.com/news/apple-generates-45-of-profit-in-the-pc-market Yorum Yaz
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THESTER 6 yıl en beğenilen
seconder77
laptop kasaları çok kalitelio yüzden macbook alıyorum bazıları fiyatından bashetmişkaliteli olduktan sonra fiyatın bir önemi yokaylık 6 bin tl gelirim var belediyede elektrik mühendisiyim

Evin de var mı onu söyle.. Yoksa kendine talipli bulman zor :D :D Ayrıca bu iş için yanlış sitedesin haberin olsun :D :D
seconder77laptop kasaları çok kalitelio yüzden macbook alıyorum bazıları fiyatından bashetmişkaliteli olduktan sonra fiyatın bir önemi yokaylık...
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kımyasal 6 yıl Niklaus1864
Niklaus1864

Helal olsun o zaman Apple'a

Apple'ın çok kar yapması biz tüketicilere ne gibi bir yarar sağlıyacak ? diğer şirketlerde aynı malzeme kalitesinde ürünler piyasaya sürüyor ve kâr marjını düşük tutuyorlar.Apple ise kâr oranını indirmiyor,diğer şirketler gibi sürümden kazanma gibi bir güzelliği biz tüketicilere sunmuyor.
Niklaus1864Helal olsun o zaman Apple'aApple'ın çok kar yapması biz tüketicilere ne gibi bir yarar sağlıyacak ...
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DH Misafiri 6 yıl
nasıl bir giydirmekse artık bu. helal olsun apple a bu kadar kazık atmayı herkes beceremez.
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DH Misafiri 6 yıl
Hayatında OS X kullanmamış, Apple'ı iPhone'dan ibaret sanan adamların yorumları kendini ilk bakışta belli ediyor.
''Aynı donanımı iki katına satıyor.''
Cahil.
Sen o ''yüksek'' dediğin rakamı donanıma değil, yazılıma (İşletim Sistemi) ödüyorsun.
Şunu hala anlayamadınız.
Ha bu arada:
Macbook Pro içinden bir kare:
cdn.mactrast.com/...
PC(Laptop-Genel) içinden bir kare:
itechnews.net/...
Aradaki ''özen'' uçurumundan bahsetmiş miydim?
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Celtic Warrior 6 yıl
Apple'ı apple yapan Mac'dir. Sonra dan çıkma iPhone kullanıcıları zaten Apple kullanıcısı değildir. iPod bile kullanmamışlardır. Os X gibi sistem kullan sonra çok pahalı.
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bRk.. 6 yıl
Burada kaçırılan bir durum var, apple çok kar ediyor ama bunu uzun vadede size geri yansıtıyor zaten. Ha ama herkese yansır mı ? Tabiki hayır. Bu yaptığınız işe kullandığınız programlara daha genel tabirle üründen ne beklediğinizle alakalı.
Bilgisayarla ilişkisi oyun, sörf, twitter, facebook olan birisi için tabiki gereksiz o kadar para. Ha tüm bunlara rağmen o adama 2 ay kullandır makinayı(oyun hariç) fikirlerinde değişim gözlenir. Bana artık masaüstü pc de nette gezinmek birşeyler okumak işkence gibi geliyor. Bunu tecrübe etmemiş birine anlatmam zor ama trackpad ve işletim sisteminin uyumunu deneyimlemiş olanlar zaten neyi kast ettiğimi anlamıştır. Montain Lion un gelmesiyle birlikte trackpad iyice elinizin altında bir de iphone olduğu hissiyatı veriyor. Ekranı,pil performansı, sessiz ve hızlı çalışması, haftalarca kapamadan stabil kalabilmesi bazıları için gerçekten önemli özellikler.
Program kısmına pek girmiyorm, xcode derleyicisi bile visual studiodan çok daha seri kod yazma veya hata giderme olanakları tanıyor(c ve c++ için). Objective C için ise kıyaslanabilcek başka bir program olmadığı için birşey diyemiyorm.
İşin özeti bu, olumsuz yanlarıda elbet var ancak benim bu makineden beklentilerim aşamasında hiçbir sıkıntısı yok. Zate illa windows da olsun derseniz apple bootcamp ile kurulum ve sürücü desteklerini sağlıyor size.
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butze 6 yıl
Ya bi konudada Apple'ın gerçekten iyi olduğunu kanıtlayanları çekemeyen, eksi veren fakir pc ciler olmasın nolur.
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Ceqa 6 yıl
herkes pahalılıktan bahsetmiş biride dememişki bu fiyat bizim ülkemize özel apple çekmiyor bu fiyatı
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engineer97s 6 yıl
Stockholm sendromu gibi bir şey olsa gerek.
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oray 6 yıl
Apple'in %50'ye yakin kar etmesinin en buyuk sebebi tasarim satmasi, ayni ozelliklerdeki bir laptop'i 2 katina satabiliyor. Demek ki dizustunde sadece ozelliklere bakilmiyor, ayni arabalardaki gibi kasasi olsun, isletim sistemi olsun, kullanilan kasa malzemesi olsun, tasarim artik sistem ozelliklerinden daha onemli hale gelmis durumda...
Samsung gene bir seyler yapmaya calisiyor, ya digerleri?
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Elder Wand 6 yıl
Apple'ın batmayacağının kanıtlarından biri olan haber.Adamlar insanoğlunu çözmüş helal olsun allayıp pullayıp daha pahalıya satıyorlar.Tabi ki kaliteli ürünleri var özellikle ama fiyatları pahalı Apple'ın.
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SystemApps 6 yıl
kısaca apple olmasaydı teknolojiye çok daha fazla kaynak ayırılabilir ve daha fazla teknolojiye kavuşabilirdik.hani arge bakımından diyorum.
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veteriner69 6 yıl
Haberin özeti: Apple diğer tüm firamalardan daha çok giydiriyor.
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busterr 6 yıl
Telefonlarda da böyle değil mi Apple ? Çift çekirdekli düşük donanımlı iPhonelar dört çekirdekli bilmem kaç GB Ram'li Androidlerden çok daha stabil, hızlı, akıcı. Çünkü iPhone'un akıcı olması için süper çekirdekli güce ihtiyacı yok, iki çekirdek yetiyor, ama Android'in akıcı olması için hayvan gibi çekirdek gücüne ihtiyacı var(özellikle grafik gerektiren işlerde oyun vs). Aynı şey Mac'lerde de geçerli diye düşünüyorum ben. İşletim sisteminin kolaylığına, stabilliğine gidiyor o para. Tabi değer mi o kişiye kalmış..
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gcb1903 6 yıl
Ah şu kapitalizm, 2 bin liralık malı allar pullar 10 bin liraya geçirir insanlara.
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zagor33 6 yıl
"kar marjlarını sıkılaştırması":???????
Türkçede böyle bir terim veya ifade tarzı varmı yahu? Basbayağı geçiriyor Apple işte. Kar marjı aşırı yüksek diyemeyip kıvırmış DH. Alan memnun satan memnun, biz ce de hava hoş.
Ben bilgisayarımı kendim topladığım için Apple zaten benim için hiç bir zaman bir seçenek olmadı.
Benim anlamadığım sıradan ev kullanıcısı için MAC işletim sisteminin olağanüstü ne avantaj sağlayacağı hususu. Evde roket teknolojisi çalışmaları yapanlar var herhalde!
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omerfrt 6 yıl
Apple'ı savunan arkadaşlar, iyi ben de katılıyorum kaliteli, göze hoş, albenili cihazlar olduklarına ama hani biz son kullanıcıyız, parayla alıyoruz(alamıyoruz) ya bu ürünleri, bari evet kaliteli ama pahalı yazın ya, sanki adamların ettiği kardan pay alıyorsunuz gibi konuşuyorsunuz ya şaşırıyorum.
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carpediemsral 6 yıl
ülkemizde vergiler bu kadar yüksek olmasa da abd fiyatına satılsa keşke. cihazlar piyasanın en kaliteli cihazları gerçekten. işletim sistemi de çok iyi ve kullanması çok zevkli. ama fiyatlar çok yüksek özellikle ülkemizde
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