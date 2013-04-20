Analiz : Apple PC pazarında karın yüzde 45'ine hakim





Tablet pazarında halen büyük bir hakimiyeti olan Apple, gerek akıllı telefon, gerekse PC pazarında rakiplerinin oldukça gerisinde. Ancak firma sık sık pazarda geride olsa da gelirlere hakim olduğunu dile getiriyor. Yapılan son analizler de bu yönde.





Asymco tarafından yapılan bir analize göre, Apple kar marjını yüksek tutarak PC pazarının yüzde 45'lik kar dilimine hükmediyor. Bu rakam pazarın ilk 5 oyuncusunun karından 1.5 kat daha fazla iken Dell'in karının 3, HP'nin karının ise 5 katı.





Apple'ın çok verimli bir tedarik zinciri kurmuş olması, ürün gamını kısıtlı tutması ve kar marjlarını sıkılaştırması bunda en büyük etken.





Premium sınıftaki cihazların fiyatlarını değiştirmeyen ve kaliteyi yukarıda tutan Apple, kar marjını da ayarlayabiliyor. PC üreticilerinin yıllardır en büyük problemi tüketiciyi cezbetmek adında fiyatları düşük seviyede tutması ve bu nedenle kar marjını azaltması. Böyle olunca büyük karlar değil, sürümden kazanma yöntemi öne çıkmaya başlıyor. Firmalar milyonlarca PC satışı yapsa da marjın düşüklüğü nedeniyle kar da azalıyor.





Pazardaki son rakamlar Mac ürünlerinin de düşüş gösterdiği yönünde. Ancak pozisyonunu iyi ayarlayan Apple, içerik ve servis ticareti ile de büyümesini korumayı başarıyor.

http://www.t3.com/news/apple-generates-45-of-profit-in-the-pc-market